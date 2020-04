Stibo Systems veröffentlicht eBook zur Stammdatenverwaltung

“Transforming Business with Master Data Management for Dummies” ab sofort erhältlich

Die Experten für Stammdatenverwaltung (Master Data Management – MDM) von Stibo Systems haben ein neues eBook veröffentlicht, das Einsteigern und Fortgeschrittenen den Weg durch den Datendschungel ebnen soll. Das Buch heißt “Transforming Business with Master Data Management for Dummies” und ist eine Sonderausgabe der Dummies-Buch-Serie von John Wiley & Sons, Inc.

Die Leser erfahren in dem Buch, wie MDM kostspielige manuelle Methoden der Datenaufzeichnung ersetzt und ineffiziente Datensilos eliminiert. Der kostenlose Leitfaden, der von MDM-Experten von Stibo Systems mitverfasst wurde, untersucht die Bedeutung von MDM, um Unternehmen dabei zu helfen, den Wert bestehender Systeme zu steigern und dadurch einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen. Ein Schwerpunkt liegt dabei darauf, die Kundenerfahrung zu verbessern.

“Die meisten Unternehmen produzieren täglich eine schwindelerregende Menge an Daten. Wenn diese nicht richtig genutzt, bereinigt und verwaltet werden, ist es für sie schwierig, wenn nicht gar unmöglich, in einer zunehmend wettbewerbsintensiven Umgebung zu bestehen”, sagt Diane Palmquist, Chief Product Officer von Stibo Systems. “Unser Buch liefert wichtige Informationen, um Daten den Mehrwert zu geben, den Unternehmen benötigen, um erfolgreich zu sein.”

Stibo Systems hat in dem Dummies-Buch die zunehmenden Herausforderungen in Bezug auf Kundendaten in den Vordergrund gerückt. Der Leitfaden ist in acht einfach verständliche Kapitel unterteilt, in denen jeweils ein Thema abschließend aufgearbeitet wird. Obwohl er für Einsteiger geschrieben wurde, hilft der Leitfaden auch MDM-Experten, ihre Fähigkeiten zu schärfen – von der Beherrschung verschiedener Datenbereiche bis hin zur Ermöglichung und Stärkung der Datentransparenz.

“Wir hoffen, dass dieser Leitfaden Gespräche zwischen den Geschäftsbereichen darüber in Gang setzt, wie Daten am besten genutzt werden können”, sagt Palmquist. “Je mehr ein Unternehmen seine Daten beherrscht, desto besser wird es in der Lage sein, die Personalisierung, Datentransparenz und Datenschutzkontrollen zu bieten, die die Kunden von heute verlangen.”

Ein Exemplar des eBooks gibt es unter: https://www.stibosystems.com/resources

Stibo Systems, das Master Data Management-Unternehmen, unterstützt den Erfolg seiner Kunden mit einem einzigartigen, nutzerorientierten Business-First-Ansatz. Die Lösungen von Stibo Systems sind die treibende Kraft hinter zukunftsorientierten Unternehmen weltweit, die den strategischen Mehrwert ihrer Stammdaten nutzen, um das Kundenerlebnis zu verbessern, Innovation und Wachstum voranzutreiben und eine solide Basis für die digitale Transformation zu schaffen. Stibo Systems befindet sich im Privatbesitz und ist eine Tochtergesellschaft der 1794 gegründeten Stibo A/S Gruppe mit Sitz in Aarhus, Dänemark.

