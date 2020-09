STIPENDIUM MEDIZIN – KLINIKUM AM WEISSENHOF

Sie sind Medizinstudentin oder Medizinstudent und interessieren sich für eine spätere Anstellung im psychiatrischen Umfeld? Sie möchten sich gerne komplett auf Ihr Studium konzentrieren, ohne sich Gedanken über Ihren Lebensunterhalt machen zu müssen?

Wir, das Klinikum am Weissenhof, Ihr Top-Arbeitgeber im Bereich, bieten Ihnen mit unserem Stipendium Medizin die einzigartige Chance, heute schon den Grundstein für Ihren beruflichen Erfolg von morgen zu legen. Alle erforderlichen Informationen über das Programm selbst und uns als Ihrem zukünftigen Arbeitgeber finden Sie auf unserem Jobportal unter www.mein-weissenhof.de Bitte sehen Sie sich um und lernen uns besser kennen!

Wer wir sind

Wir, das Klinikum am Weissenhof, sind eine spezialisierte Fachklinik für Psychiatrie und versorgen an unseren sieben Standorten in Weinsberg, Heilbronn, Schwäbisch Hall, Künzelsau, Winnenden, Brackenheim und Ludwigsburg pro Jahr circa 13.000 Patientinnen und Patienten aller Altersgruppen ambulant, teilstationär und stationär. Unser Haus verfügt derzeit über 706 Planbetten, davon 134 tagesklinische Behandlungsplätze, und rund 1500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in sieben eigenständigen Kliniken. Neben dem Klinikbetrieb selbst führen wir regelmäßig fachbereichsübergreifend auch Fort- und Weiterbildungen durch.

Was uns wichtig ist

Unsere Mission ist es, unsere Patientinnen und Patienten bestmöglich auf ihrem Genesungsweg zu begleiten. Wir sind uns bewusst, dass wir die Verantwortung für ihr körperliches und seelisches Wohlbefinden tragen, und nehmen diese sehr ernst. Unsere wiederholte Zertifizierung nach dem KTQ-Verfahren beweist, dass Transparenz und Qualität in der Behandlung bei uns einen hohen Stellenwert einnehmen. Aber auch die Zufriedenheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter liegt uns am Herzen. So setzen wir vor allem auch auf die Themen Work-Life-Balance und Vereinbarkeit von Beruf und Familie und versuchen diese über bestmögliche Arbeits- und Rahmenbedingungen umzusetzen (beispielsweise über unser Betriebliches Gesundheitsmanagement, flexible Arbeitszeiten, eine eigene Kinderbetreuung und zusätzliche Vergünstigungen). Dass wir unsere Ziele tatsächlich erfolgreich verfolgen, zeigen unsere mehrfache Auszeichnung als “Great Place to Work” und die Zertifizierung mit dem audit berufundfamilie 2019. Über den Beitritt zum Nachhaltigkeitsmanagementsystem WIN-Charta 2020 haben wir außerdem öffentlich sichtbar unsere ökonomische, ökologische und soziale Verantwortung übernommen.

Was wir Ihnen bieten

Ab dem Physikum bezahlen wir Ihnen monatlich 700 Euro. In dem Zeitraum, in das Stipendium gezahlt wird, sind Sie berechtigt, an unseren Weiterbildungsveranstaltungen teilzunehmen oder eine Famulatur zu absolvieren. Gerne bereiten wir Sie auf Ihre Prüfungen vor. Die einzige Gegenleistung, die wir dafür von Ihnen erwarten, ist die Verpflichtung zu einer Facharztausbildung

Sie möchten sich für ein Stipendium Medizin im Klinikum am Weissenhof bewerben und sich hervorragende berufliche Perspektiven sichern?

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen.

Das Zentrum für Psychiatrie Weinsberg/Klinikum am Weissenhof ist ein Unternehmen der ZfP-Gruppe Baden-Württemberg und der Aufsicht des Landes Baden-Württemberg unterstellt. Außerdem gehört das Klinikum am Weissenhof zu den akademischen Lehrkrankenhäusern der Universität Heidelberg.

Mit rund 1.500 Mitarbeitern im ärztlichen, therapeutischen, pflegerischen, Verwaltungs-, Wirtschafts- und Versorgungsbereich ist das ZfP Weinsberg einer der größten Arbeitgeber in Raum Heilbronn. Das Haus verfügt über insgesamt 706 Planbetten, davon 134 tagesklinische Behandlungsplätze; knapp 13.000 Patienten im Jahr finden hier kompetente Beratung, Betreuung und Behandlung.

Das Klinikum am Weissenhof wurde mehrmals als einer der besten Arbeitgeber im Gesundheitswesen ausgezeichnet und erhielt 2019 das Zertifikat audit berufundfamilie. Das Klinikum am Weissenhof ist seit 2005 nach dem KTQ-Verfahren zertifiziert und ist im Februar 2020 dem Nachhaltigkeitsmanagementsystem WIN-Charta beigetreten.

Firmenkontakt

Klinikum am Weissenhof

Abt. Marketing

(keine Straße benötigt) —

74189 Weinsberg

07134 75-0

info@klinikum-weissenhof.de

http://www.klinikum-weissenhof.de

Pressekontakt

nes media GmbH

Markus Kohlmeyer

Im Brühl 24a

67125 Dannstadt

06231-7244

info@nes-media.de

http://www.nes-media.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.