Die Erfolgsstory begann nicht erst am 13.02.2006, als die Stoof International Fahrzeugbau GmbH gegründet wurde, bereits im Jahr 1865, als Karl August Stoof, der Urahn des heutigen Firmenpatriarchen Fred Stoof, sein Unternehmen gründete, begann der Erfolg der STOOF FAHRZEUGPRODUKTION, als die Fabrikation von Pferdekutschen auf der Höhe ihrer Zeit war.

Als die ersten Automobile auf den Markt kamen, stiegen die Nachfolger von Karl August Stoof in die Fahrzeugproduktion ein, denn mit den ersten Automobilen entwickelte sich der Bedarf nach gepanzerten Fahrzeugen. Sei es das Fahrzeug des deutschen Kaisers Wilhelm II., des irischen Politikers und Revolutionsführer Michael Collins, Papst Pius XI., dem japanischen Kaiser Hirohito oder dem Auto von König Paul I. von Griechenland sowie anderen Staatsführern zu dieser Zeit, sondergeschützte Automobile sind seit mehr als einhundert Jahren nötig und sind es bis in der heutigen Zeit, um Angriffe abzuwehren.

Seit 1989 hat sich STOOF International, unter der Leitung von Fred Stoof, geführt in fünfter Generation, mit der nach Sicherheitsaspekten ausgerichteten Forschung, Entwicklung und Produktion von Panzerfahrzeugen und Sicherheitszellen einen Namen gemacht, was vor allem auch ein Erfolg der seriösen Geschäftsführung, im Einklang mit einer hervorragenden Bonität, im Sinne der unternehmerischen Verantwortung gegenüber Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern.

Eine solche unternehmerische Verantwortung verdient eine Auszeichnung und eine solche erhält nicht jeder, sondern nur der akkurate Unternehmer. Vor dem Hintergrund einer ausgezeichneten Unternehmerbonität erhielt die Geschäftsführung von STOOF INTERNATIONAL, Frau Ira Bartels und Herrn Fred Stoof, im November 2023, von der renommierten Wirtschaftsauskunftei „Creditreform“, das Zertifikat für eine „AUSGEZEICHNETE UNTERNEHMERBONITÄT“.

Die Creditreform hat 161 Geschäftsstellen in Europa und verbindet, mit einem internationalen Businessnetzwerk, seine 162.000 Mitgliedsunternehmen als starke und schützende Community. Mit seiner 144 Jahren Unternehmensgeschichte stärkt „Creditreform“ so das Vertrauen in der Geschäftswelt und leistet einen wichtigen Beitrag, zur nachhaltigen Sicherung der Wirtschaft.

„MORNING CHRONICLE“ wurde 1770 als Tageszeitung in London (Vereinigtes Königreich Großbritannien und Irland) gegründet und erschien erstmals vor 253 Jahren. Der legendäre englische Schriftsteller und Gesellschaftskritiker Charles Dickens, der einige der berühmtesten Romanfiguren der Welt schuf, wie „Oliver Twist“ und „David Copperfield“, war als Journalist bei der Londoner Tageszeitung „MORNING CHRONICLE“ angestellt und schrieb unter dem Pseudonym „Boz“ täglich Presseartikel. „MORNING CHRONICLE“ berichtet in seiner Ausrichtung als liberal-konservative britische Tageszeitung, online, in den Sprachen: Englisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch, Englisch und Französisch, hauptsächlich über tagespolitische und wirtschaftliche Themen aus London, dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland, sowie Europa und der ganzen Welt.

