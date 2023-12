Kampfkunst-Ratgeber im Angkor Verlag erschienen

Der Angkor Verlag präsentiert authentische Übungen und Lehren aus der Shaolin-Tradition. Sie stammen von Meistern und Schülern des Shaolin-Tempels in China. Im Zentrum stehen 72 traditionelle Übungen zur körperlichen Abhärtung und zur Konzentration der inneren Energie Chi. Sie wurden von Abt Miao Xing, der von 1923-1927 dem Kloster vorstand, überliefert. Die Leser lernen Weisheiten des angesehen modernen Meisters Shi De Yang kennen und erfahren mehr über die Regeln der Shaolin, Wuseng und Wugong, die fünf Prinzipien des Qinna sowie über die Geschichte des Klosters und seiner Äbte.

Herausgeber Shi Heng Yi ist ein vom chinesischen Shaolin-Tempel ordinierter Mönch. Dieses Buch grenzt sich bewusst ab von einem unter gleichem Namen agierenden, selbst ernannten „Angehörigen der 35. Generation von Shaolin-Meistern“, einem Deutsch-Vietnamesen, der weder vom Tempel in China autorisiert ist, noch einen Meistergrad von dort besitzt (er hat vielmehr den ersten Schülergrad „duanpin“ erworben), noch Mönch ist. Dieser „Shi Heng Yi“ (Tien Sy Vuong) betreibt einen aus China abgemahnten „Shaolin Temple Europe“ in Otterberg bei Kaiserslautern und massiv Werbung in sozialen Medien. Wir bitten Sie, hier Verwechslungen vorzubeugen. Weitere Informationen zu dieser Person finden Sie HIER.

Mitte Dezember erscheint außerdem „Die 13 Shaolin“ im Angkor Verlag. Es wurde von sHanLi verfasst, der zwischen 1998 und 2013 im Shaolin Tempel in Henan lebte und sich dort insbesondere der buddhistischen Praxis widmete (siehe auch: shanli.org).

Shi Heng Yi, Miao Xing (Hg.): Lebe wie ein Shaolin. Geist und Kampfkunst. 148 Seiten. Paperback. 15 Euro. ISBN: 9783988040022 (E-Book folgt in Kürze). Inhalt und Leseprobe

Rezensionsexemplare bestellen Sie unter den dort angegebenen Voraussetzungen bitte HIER.

Der Angkor Verlag hat sich seit dem Jahr 2000 auf Zen-Buddhismus, Samurai- und Kampfkunst-Philosophie spezialisiert. Sein größter Erfolg war das „Hagakure“. Außerdem erscheint Belletristik aus Asien.

