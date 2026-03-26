Strategisches Energiemanagement: Sichere Strombeschaffung in volatilen Zeiten

So halten Sie die Betriebskosten bei voller Transparenz und Versorgungssicherheit im Griff

Peter Straub, der Energiebroker für Deutschland und die Schweiz, unterstützt KMUs, Gewerbe, Industrie und Gemeinden bei der Optimierung ihrer Energiekosten.

Die aktuellen Herausforderungen auf dem Energiemarkt zwingen viele Unternehmen, ihre Beschaffungsstrategien für Strom und Gas zu überdenken. Peter Straub Energie- und Immobilienmanagement bietet hierbei als spezialisierter Energiebroker eine unabhängige und pragmatische Lösung, um Energiekosten nachhaltig zu senken und gleichzeitig die Versorgungssicherheit zu gewährleisten.

Strukturierte Marktanalysen und gebündelte Einkaufsvolumen

Durch eine Partnerschaft im Energiemanagement profitieren Unternehmen von langfristigen Einsparungen und einer erhöhten Planungssicherheit. Peter Straub und sein Netzwerk aus spezialisierten Partnern überprüfen die Strom- und Gasbeschaffung professionell. „Durch strukturierte Marktanalysen und gebündelte Einkaufsvolumen lassen sich häufig deutlich bessere Konditionen erzielen“, so der Ansatz des Energiebrokers. Das Ziel ist eine marktgerechte und auf den individuellen Bedarf abgestimmte Strategie.

Der Weg zum besten Angebot: Transparenz und Wettbewerb

Ein Kernstück der Dienstleistung ist die wettbewerbsorientierte Ausschreibung. Anstatt mit einzelnen Anbietern zu verhandeln, profitieren Kunden von einer strukturierten Auktion, bei der rund 50 Anbieter um den Auftrag konkurrieren. Dies stellt sicher, dass marktführende Preise erzielt werden. Dabei wird 100 % Transparenz garantiert: Die Kunden sehen jedes Angebot und treffen die endgültige Entscheidung selbst. Da die Dienstleistung direkt vom Kunden vergütet wird, besteht vollständige Unabhängigkeit von den Lieferanten.

Die Vorteile auf einen Blick:

-Kostenlose Erstanalyse: Unverbindliche Bewertung der aktuellen Energiekosten zur Ermittlung von Einsparpotenzialen.

-Kompetente Beratung: Begleitung durch den gesamten Beschaffungsprozess, abgestimmt auf individuelle Bedürfnisse (z. B. niedrigster Preis, erneuerbare Energien).

-Vertragsschutz: Gründliche Prüfung der Verträge vor Unterzeichnung zum Schutz vor versteckten Klauseln.

-Laufendes Controlling: Aktive Überwachung von Vertragslaufzeiten und Markttrends zur optimalen Vorbereitung zukünftiger Ausschreibungen.

Nachhaltigkeit im Fokus

Auf Wunsch können Unternehmen auch ökologischen Strom mit Herkunftsnachweis einkaufen. Dies unterstützt nachhaltige Geschäftsmodelle und leistet einen Beitrag zum Umweltschutz. Die Kunden können ihre Präferenzen – vom Standard-Netzmix bis zu 100 % erneuerbaren Energien – individuell anpassen.

Für wen ist der Service geeignet?

In der Schweiz richtet sich das Angebot an Grossverbraucher mit einem Jahresverbrauch von über 100’000 kWh, wie KMUs, Gewerbe- und Industriebetriebe sowie Gemeinden. In Deutschland ist die Unterstützung bei der Energiebeschaffung nicht an ein bestimmtes Volumen gebunden.

Interessierte Unternehmen, Gemeinden und Kantone können eine kostenlose Analyse ihrer aktuellen Stromrechnung anfordern, um individuelle Einsparpotenziale zu ermitteln. Der Wechselprozess verläuft ohne Unterbrechung der Stromversorgung und dauert in der Regel 4 bis 6 Wochen.

Kontakt:

Peter Straub Energie- und Immobilienmanagement

E-Mail: ps@straubundpartner.com

Telefon: +41 (0) 79 753 36 15

Website: www.straubundpartner.com/strombeschaffung

Peter Straub Energie- und Immobilienmanagement ist der Spezialist für die Vermarktung von aussergewöhnlichen Liegenschaften in ganz Europa. Ausserdem hat sich Geschäftsinhaber Peter Straub auf den Leerstandsabbau spezialisiert. Ergänzend dazu fungiert Peter Straub als unabhängiger Energiebroker für den deutschsprachigen Raum. Ziel ist eine nachhaltige Senkung der Betriebskosten bei voller Transparenz und Versorgungssicherheit, ein entscheidender Wettbewerbsvorteil für Gewerbe und Industrie.

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Mitteldorfstrasse 32

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