TQ-Kinderhaus gewinnt Nachhaltigkeitskiste

Den Preis stiftet die Bildungsinitiative „3malE“ der LEW-Gruppe

Seefeld, 26.3.2026: Im TQ-Kinderhaus Hirschkäfer in Seefeld wird künftig fleißig experimentiert: Die Kita hatte sich im Rahmen des Kita-Entdecker-Programms der LEW-Bildungsinitiative „3malE“ für die Nachhaltigkeitskiste beworben und per Los den Zuschlag erhalten. Am 19. März 2026 erfolgte die Übergabe der Kiste durch Andreas Bayer, Kommunalbetreuer der Lechwerke AG, an das Team des TQ-Kinderhauses. Die Bildungsinitiative „3malE – Bildung mit Energie“ der LEW-Gruppe engagiert sich seit 2005 für Bildungseinrichtungen in der Region Bayerisch-Schwaben.

Die Nachhaltigkeitskiste enthält Experimente, die auf Situationen aus dem Lebenskontext von Kita-Kindern basieren und Alltagsmaterialien nutzen. Gemäß dem Prinzip des forschenden Lernens entdecken die Kinder die Themen Wärme, Wasser, Abfall, Lebensmittel, Gerechtigkeit und Vielfalt. Auf diese Weise können sie spielerisch experimentieren und frühzeitig ein Bewusstsein für nachhaltiges Handeln entwickeln. Die Kiste wurde von einem Experten für frühkindliche Bildung im Auftrag von 3malE entwickelt. Umfangreiche pädagogische Hintergrundinformationen und Praxisanleitungen helfen den pädagogischen Fachkräften, die Möglichkeiten der Kiste voll auszuschöpfen.

LEW-Bildungsinitiative „3malE – Bildung mit Energie“

„3malE – Bildung mit Energie“ ist die Bildungsinitiative der LEW: Unter dem Motto „entdecken, erforschen, erleben“ greift 3malE unter der Schirmherrschaft der bayerischen Kultusministerin Anna Stolz handlungs- und projektorientiert interessante Fragen rund um die Zukunftsthemen Energie und Nachhaltigkeit auf. 3malE erhielt im Rahmen des UNESCO-Programms „BNE 2030“ vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen UNESCO-Kommission die „Nationale Auszeichnung – Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)“. 3malE bietet Kitas und Schulen Projekte, Fortbildungen und Materialien zum Thema Energie sowie zu gesellschaftlichen und ökologischen Fragestellungen. Als Kontakt- und Kommunikationsplattform fördert die LEW-Bildungsinitiative seit 2005 die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft, Bildungseinrichtungen und Bildungsteilnehmenden. Weitere Informationen unter: www.lew-3malE.de

Bildunterschrift: Andreas Bayer, Kommunalbetreuer bei der Lechwerke AG (2. von rechts), freut sich mit dem Team des TQ-Kinderhauses über den Gewinn der Nachhaltigkeitskiste (v.l.n.r.): Lydia Rosenschon (Erzieherin und Teil der Forschergruppe), Jana Leilich (Elternbeirat), Stephie Geisler (stellvertretende Leitung) und Frank Wefels (1. Vorsitzender)

Über die TQ-Group

Die TQ-Group wurde 1994 als 2-Mann-Unternehmen gegründet und besteht heute aus rund 2.000 Mitarbeitenden an 15 Standorten in Deutschland, Ungarn, Slowenien, den USA und in China. Als einer der größten Technologiedienstleister und Elektronik-Spezialisten in Deutschland realisiert die TQ-Group maßgeschneiderte, innovative Lösungen für unterschiedliche Branchen, sowohl im Hardware- wie auch im Softwarebereich – von der Entwicklung über die Produktion und weitere Dienstleistungen bis hin zum Produktlebenszyklusmanagement. Das bedeutet: TQ bietet Kompetenz, Erfahrung und Weitblick für die Bereiche E²MS, Embedded Module, Motoren und elektronische Antriebe, Cobot- und Automatisierungslösungen, Medizintechnik und Aviation/Avionics. TQ wächst zudem konsequent mit einem vielfältigen Portfolio an Eigenprodukten in den wirtschaftlich aktuellen Megatrends wie Robotik, Digitalisierung, Industrie 4.0, Künstliche Intelligenz, E-Mobilität oder dem Energiemanagement. Beides – Servicekompetenz und eigene Entwicklungen – kombiniert die TQ-Group zudem als Original Design bzw. Equipment Manufacturer (ODM / OEM).Auf Basis des breiten Dienstleistungs- und Lösungsbaukastens werden international kundenspezifische Produkte entwickelt und produziert. Und das alles „Made in Germany“. Im 2024 abgeschlossenen Geschäftsjahr betrug der weltweite Gesamtumsatz des inhabergeführten Unternehmens knapp 500 Millionen Euro. Weitere Informationen gibt es unter: www.tq-group.com

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