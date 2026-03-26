Hypnosepraxis Basel: Wege zu innerer Stärke & Veränderung

Seriöse, kompetente und fundierte Begleitung für Jugendliche und Erwachsene

Die Hypnosepraxis Basel, unter der Leitung von Cordula Mezias, bietet in Basel und online massgeschneiderte Hypnosetherapie und Coaching an, um Menschen dabei zu unterstützen, Ängste und Panik zu überwinden, innere Blockaden zu lösen und nachhaltige persönliche Veränderungen zu initiieren.

In einer Zeit, in der Stress, Ängste und Unsicherheiten viele Menschen belasten, ist die Hypnosetherapie einen effektiven Ansatz, um das Unterbewusstsein positiv zu beeinflussen und innere Ressourcen zu aktivieren. „Mit Hypnose können tiefsitzende Blockaden gelöst und nachhaltige Veränderungen im Leben bewirkt werden“, erklärt Cordula Mezias, Inhaberin der Hypnosepraxis Basel. „Ob zur Überwindung von Ängsten, Stressabbau oder zur Unterstützung bei der Raucherentwöhnung: die Hypnose hilft, negative Muster zu durchbrechen und die eigenen Selbstheilungskräfte zu aktivieren.“

Individuelle Ansätze für vielfältige Herausforderungen

Die Cordula Mezias, Praxis für Hypnosetherapie und Coaching spezialisiert sich auf eine Reihe von Themen, darunter:

-Ängste und Panik: Gezielte Unterstützung zum Lösen von anhaltenden Ängsten und Panikattacken.

-Stress und Burnout: Effektive Methoden zur Stressreduktion und Prävention von Burnout.

-Traumata: Begleitung bei der Verarbeitung vergangener Erlebnisse und deren Auswirkungen.

-Übergänge & Krisen: Unterstützung in Lebenskrisen, bei Verlust, Trennung oder beruflichen Neuorientierungen.

-Beziehungsthemen: Hilfe bei der Verbesserung zwischenmenschlicher Beziehungen und der Stärkung des Selbstwertgefühls.

-Innere Kind Arbeit: Heilung alter Wunden und Befreiung von einschränkenden Glaubenssätzen aus der Kindheit.

-Rückführungen & Reinkarnationstherapie: Tiefgehende Einblicke in unbewusste Prägungen und Auflösung emotionaler Blockaden, die über Erfahrungen aus diesem Leben hinausgehen können.

Jeder Klient erhält ein individuelles Coaching, das auf seine spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Dies ermöglicht es, die richtigen Antworten zu finden, neue Perspektiven zu entdecken und gezielt an persönlichen Zielen zu arbeiten.

Über Cordula Mezias

Cordula Mezias ist eine erfahrene Hypnosetherapeutin und Coach, die sich mit Leidenschaft der Begleitung von Menschen auf ihrem Weg zu mehr Lebensqualität widmet. Ihr Ansatz ist geprägt von Empathie, Professionalität und einem tiefen Verständnis für die individuellen Herausforderungen ihrer Klienten. Sie bietet sowohl persönliche Sitzungen in Basel als auch Online-Sitzungen an, um eine flexible und zugängliche Unterstützung zu gewährleisten.

Kostenloses Erstgespräch

Interessierte sind eingeladen, ein kostenloses Erstgespräch zu vereinbaren, um die Möglichkeiten der Hypnosetherapie und des Coachings kennenzulernen und zu erfahren, wie Cordula Mezias sie auf ihrem Weg unterstützen kann.

Kontakt:

Cordula Mezias, Praxis für Hypnosetherapie und Coaching

E-Mail: info@hypnosepraxis-basel.com

Telefon: +41 79 151 66 47

Website: https://hypnosepraxis-basel.com

Cordula Mezias begleitet in ihrer Praxis in Basel und online seit über 20 Jahren Menschen in Veränderungsprozessen. Im Mittelpunkt steht der Mensch mit bewussten wie unbewussten Anteilen und in seiner ganzen Vielschichtigkeit. Mit tiefem Verständnis für körperliche, emotionale und geistige Prozesse unterstützt sie bei Themen wie Ängsten, inneren Blockaden, Stress, Krisen oder Gewichtsregulation. Durch eine Kombination aus Hypnose, Coaching und intuitiver Prozessbegleitung schafft sie Räume für echte, nachhaltige Transformation.

Kontakt

Cordula Mezias Praxis für Hypnosetherapie und Coaching

Cordula Mezias

Gundeldingerstrasse 280

4053 Basel

+41 79 151 66 47



https://www.hypnosepraxis-basel.com

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