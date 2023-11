Studie „Deutschlands meist empfohlene Vermögensberater“

3 Jahre in Folge! Die dbfp wird mit dem Zertifikat ausgezeichnet und landet wiederholt auf Platz 1.

Stuttgart. Die dbfp Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung GmbH ist drei Jahre in Folge mit dem Zertifikat „Deutschlands meist empfohlene Vermögensberater“ ausgezeichnet worden. Das schaffen nur wenige Unternehmen. Bei der Studie des F.A.Z.-Instituts steht das Beratungshaus mit der höchsten zu erreichenden Punktezahl von 100 Punkten wiederholt auf dem ersten Platz der ausgezeichneten Finanzvertriebe.

Die Studie analysierte und bewertete für etwa 430 Unternehmen verschiedene Faktoren wie Service, Kundenberatung, Weiterempfehlung, Qualität, Seriosität, Kosten sowie Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Ergebnis zeigt, welche Unternehmen im Jahr 2023 die meist empfohlenen Vermögensberater in Deutschland sind.

Für die Wahl des passenden Vermögensberaters spielen nicht nur monetäre Faktoren wie günstige Anlagekonditionen eine Rolle. Darüber hinaus ist auch empfehlenswert, das Image des entsprechenden Unternehmens zu berücksichtigen. Vermögensberater mit einem positiven Image gelten als verlässliche Partner und signalisieren ein hohes Maß an Vertrauen und Glaubwürdigkeit. Der dbfp sprechen Kunden und Verbraucher dabei einen bemerkenswert hohen Vertrauensbonus aus, was ein äußerst positives Image für das Unternehmen mit sich bringt.

Die dbfp Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung ist mit der besten Gesamtwertung in ihrer Branche an der Spitze und stellt hierbei unter Beweis, dass sie über die letzten Jahre das Vertrauen bei ihren Kunden nicht nur aufbauen, sondern auch immer wieder bestätigen konnte. Diese Leistung liegt der dbfp sehr am Herzen, da Vertrauen im Geschäftsleben die Basis von guten Partnerschaften ist.

Die dbfp ist ein mittelständisch geprägtes Beratungshaus mit dem Fokus auf vermögende Privatkunden. Die Beratungsfelder umfassen die Anlageberatung und Vermögensverwaltung, Vorsorge und Absicherung sowie die Finanzierungsberatung.

Nach über 14 Jahren am Markt betreut die dbfp heute, mit ihrem bundesweiten Beratungsnetzwerk, Kundenvermögen in Höhe von über einer halben Mrd. Euro. Das Geschäftsfeld der Anlageberatung und Vermögensverwaltung betreibt das Unternehmen gemeinsam mit ihrem langjährigen strategischen Partner, der Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft.

