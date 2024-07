Suizidprävention durch Krisenintervention

Durch immer neue oder anhaltende Krisen und Herausforderungen steigt auch die Belastung auf die Psyche eines Menschen. Wird mit diesen Belastungen falsch umgegangen, erhöht sich das Suizidrisiko. Wie der richtige Umgang mit solchen Psychosozialen Krisen zur Suizidprävention beitragen kann, untersucht Ramona Künkel in ihrem neuen Buch „Psychosoziale Krisen im Kontext von Suizidprävention“, das im Juli 2024 bei GRIN erschienen ist.

Während man sich im 20. Jahrhundert noch nicht bewusst darüber war, wie die Weitergabe von transgenerationalen Traumata einen Einfluss auf die nachfolgenden Generationen haben kann, so ist man sich heutzutage dessen durchaus bewusst. Aber auch die Ereignisse des 21. Jahrhunderts benötigen eine Aufarbeitung und professionelle Hilfe für die Individuen, welche aufgrund dieser Ereignisse eine psychosoziale Krise entwickelt haben. Inwieweit diese Hilfe zur Suizidprävention nötig ist, beleuchtet Ramona Künkel in „Psychosoziale Krisen im Kontext von Suizidprävention“.

Der Umgang mit psychosozialen Krisen

Da Individuen auch in der heutigen Zeit nach wie vor mit Stigmatisierungen, Krisen, Pandemien, Epidemien und Kriegen konfrontiert sind und sich aus diesem Kontext heraus psychosoziale Krisen und Suizide entwickeln können, sind psychosoziale Krisen im Kontext von Suizidprävention ein sehr aktuelles und relevantes Thema. Wie kann eine Suizidprävention erfolgen? Welche Methoden der Krisenintervention gibt es? Diese und weitere Fragen behandelt Ramona Künkel in ihrem neuen Buch. Anhand einer quantitativen Datenerhebung wertet die Autorin in „Psychosoziale Krisen im Kontext von Suizidprävention“ die psychische Belastung, ein erlernter Umgang mit Krisen, Nutzung von professioneller Hilfe und die Emotionsregulation von knapp 350 Teilnehmenden aus, um die Frage zu beantworten, ob man den richtigen Umgang mit psychosozialen Krisen lernen kann.

Über die Autorin

Die Autorin ist seit vielen Jahren als Rettungssanitäterin tätig und konnte ihre Expertise durch ein Studium der B.Sc. Psychologie erweitern. Aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit hat sie selbst schon Erfahrungen mit dem Gesundheitssystem gemacht. Ihre Expertise und Erfahrung lässt sie geschickt in ihr Buch einfließen.

