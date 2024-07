Xystec Software-Controller & Dock mit Touch-Display

Apps, Software u.v.m. mit 12 programmierbaren Shortcuts steuern

– Controller mit 2″ Touchscreen zur Programmierung von 12 Funktionen

– HDMI 4K-Port (30Hz), 3x USB-A-Ports (2x USB 2.0, 1x USB 3.0), 100 Mbit LAN

– Funktionen können Apps und Shortcuts in Office- und Multimedia-Anwendungen sein

– Steckplatz für SD und microSD-Karten

– USB-C-Buchse zum Aufladen von Geräten mit einem USB-C-Anschluss

Der Software-Controller mit Display von Xystec ermöglicht über 12 programmiere Shortcuts die

einfache Steuerung von Anwendungen und Software. Per USB-Verbindung zum Laptop oder PC und

die Steuerung über den Touchscreen können zahlreiche Anwendungen effizienter genutzt und die

Produktivität gesteigert werden.

Die Konfiguration des Controllers erfolgt über eine kostenlose Software für Windows und macOS. Bis

zu 12 Shortcuts können programmiert und mit individuellen Icons versehen werden, um die Bedienung

noch benutzerfreundlicher zu gestalten.

Durch die individuelle Programmierung der Makrofunktionen eignet sich der Controller für eine

Vielzahl von Anwendungen wie Office- und Multimedia-Software sowie Streaming-Dienste. Diese

Vielseitigkeit macht ihn zu einem unverzichtbaren Werkzeug für eine optimierte Arbeitsweise.

– Controller zur Programmierung von 12 Makro-Funktionen

– Geeignet für Office-, Multimedia-Anwendungen und Streaming

– Touchscreen-Display mit 5,1 cm (2″) Bilddiagonale und 12 frei programmierbaren Shortcuts

– Kostenlose Software für Windows und macOS: zum Programmieren der Shortcuts, Auswahl

der Icons, Einstellungen u.v.m.

– Anschlüsse: 1x USB-C, 1x HDMI 4K (30Hz), 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, LAN-Port (RJ-45) mit bis zu 100 Mbit/s

– Steckplätze für SD und microSD-Karten

– Ladefunktion per USB-C

– USB-C-Buchse mit Power Delivery bis 100 Watt: zum schnellen Aufladen von kompatiblen

Mobilgeräten mit USB-C-Ladeanschluss

– Stromversorgung: lädt per USB-C-Anschluss direkt an Laptop oder PC

– Maße: 14 x 5,8 x 2 cm, Gewicht: 110 g

– Controller inklusive deutscher Anleitung

– EAN: 4022107431491

Preis: 69,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5539-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5539-1170.shtml

Auch als 4er-Set erhältlich:

Xystec 4er Software-Controller & Dock mit Touch-Display, HDMI-Port, 3xUSB,LAN

Magenta-Link: https://magentacloud.de/s/LeMT5i4Hc4px5Sb

PEARL – Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR

Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444



https://www.pearl.de

Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480



http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.