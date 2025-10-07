SunHydrogen und CTF Solar präsentieren bahnbrechende, erneuerbare Wasserstofftechnologie auf der World Hydrogen Technology Expo in Hamburg, DE

SunHydrogen, Inc. und CTF Solar GmbH werden ihre bahnbrechende Technologie zur Erzeugung von erneuerbarem Wasserstoff auf der World Hydrogen Technology Expo in Hamburg, Deutschland, vom 21.-23. Oktober 2025 vorstellen.

Coralville, IA und Dresden, Deutschland – 7. Oktober 2025 – SunHydrogen, Inc. (OTCQB: HYSR), Entwickler einer bahnbrechenden Technologie zur Erzeugung von erneuerbarem Wasserstoff aus Sonnenlicht und Wasser, gab heute bekannt, dass das Unternehmen gemeinsam mit CTF Solar GmbH, einem globalen Marktführer in der Cadmiumtellurid-(CdTe)-Dünnschichtsolartechnologie und Photovoltaikfertigung, auf der kommenden World Hydrogen Technology Expo in Hamburg, Deutschland, vom 21.-23. Oktober 2025 ausstellen wird.

Nach der erfolgreichen Teilnahme von SunHydrogen an der Hydrogen Technology Expo in Houston, Texas, erhalten die Besucher in Hamburg nun die Gelegenheit, die neuesten Innovationen des Unternehmens aus erster Hand zu erleben. Besucher, die nicht am Houston-Event teilnehmen konnten, haben nun die Möglichkeit, eine Live-Demonstration der Wasserstoffproduktion mit einem funktionierenden Prototyp zu sehen. Am gemeinsamen Stand wird auch SunHydrogen“s 1,92m² Reaktor in kommerzieller Größe präsentiert, der bereits ein Highlight der Messe in Houston war.

SunHydrogen ist stolz auf die Zusammenarbeit mit CTF Solar, einem globalen Marktführer in der Dünnschicht-Solarproduktion, um die Markteinführung dieser bahnbrechenden Wasserstofftechnologie zu beschleunigen. Gemeinsam verbinden wir Weltklasse-Expertise mit modernster Innovation, um skalierbare, erneuerbare Wasserstoffproduktion auf den globalen Markt zu bringen. Diese Partnerschaft stellt einen bedeutenden Schritt dar, sauberen Wasserstoff zu einer praktikablen Lösung für Industrien weltweit zugänglich zu machen.

„Wir waren begeistert von der Resonanz nach unserer Demonstration in Houston, und wir freuen uns ebenso, unsere Fortschritte mit der weltweiten Wasserstoffgemeinschaft in Hamburg zu teilen“, sagte Tim Young, Chief Executive Officer von SunHydrogen. „Gemeinsam mit CTF Solar treiben wir die kommerzielle Realität der erneuerbaren Wasserstoffproduktion voran.“

„Wir sind stolz darauf, unsere Zusammenarbeit mit SunHydrogen fortzusetzen und in Hamburg unsere gemeinsamen Stärken präsentieren zu dürfen“, sagte Dr. Bastian Siepchen, Chief Executive Officer von CTF Solar. „Indem wir SunHydrogen“s innovativen Ansatz zur solarbasierten Wasserstoffproduktion mit unserer Expertise in der CdTe-Dünnschichtfertigung kombinieren, schaffen wir die Grundlage für eine skalierbare und kosteneffiziente Produktion von erneuerbarem Wasserstoff.“

Die World Hydrogen Technology Expo in Hamburg ist eine führende Veranstaltung für Innovation, Technologie und Anwendungen im Bereich Wasserstoff. Erleben Sie die Live-Produktion von grünem Wasserstoff am Stand von SunHydrogen, 5E33, während der Hydrogen Technology World Expo vom 21.-23. Oktober, Hamburg Messe. Kostenlose Registrierung: hier anmelden

Über SunHydrogen, Inc.

SunHydrogen entwickelt bahnbrechende Technologien zur Produktion von erneuerbarem Wasserstoff in einem Markt, den Goldman Sachs bis 2050 auf über 1 Billion USD pro Jahr schätzt. Unsere patentierte SunHydrogen Panel Technologie, die derzeit entwickelt wird, nutzt Sonnenlicht und jede Art von Wasserquelle, um kostengünstigen, erneuerbaren Wasserstoff zu erzeugen. Wie Solarpanele, die Elektrizität produzieren, werden unsere SunHydrogen Panele erneuerbaren Wasserstoff erzeugen. Unsere Vision ist es, ein führender Technologieanbieter in der neuen Wasserstoffwirtschaft zu werden. Durch die Entwicklung, den Erwerb und die Partnerschaft mit anderen Schlüsseltechnologien wollen wir eine Zukunft der emissionsfreien Wasserstoffproduktion für alle industriellen Anwendungen wie Düngemittel- und Erdölraffinerien sowie für Brennstoffzellenanwendungen in Mobilität und Rechenzentren ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.SunHydrogen.com.

Über CTF Solar GmbH

Die CTF Solar GmbH gestaltet die Zukunft der erneuerbaren Energien durch ihre führende Rolle in der Cadmiumtellurid-(CdTe)-Dünnschichtsolartechnologie und Photovoltaikfertigung. Das Unternehmen liefert Komplettlösungen von Forschung und Entwicklung bis hin zur Großserienproduktion, einschließlich schlüsselfertiger Produktionslinien, spezialisierter Anlagen und globalem technischen Support. Mit Fokus auf Effizienz, Skalierbarkeit und Kosteneffektivität setzt sich CTF Solar dafür ein, eine nachhaltige Energiewelt zu ermöglichen, die auf sauberen, zuverlässigen Solartechnologien basiert.

Safe-Harbor-Erklärung

In dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Wenn in dieser Mitteilung Begriffe wie „erwarten“, „glauben“, „schätzen“, „können“, „beabsichtigen“, „annehmen“ oder ähnliche Ausdrücke verwendet werden, dienen diese der Kennzeichnung solcher zukunftsgerichteten Aussagen. Tatsächliche Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge können von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten oder implizierten, abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren im Wesentlichen auf den Erwartungen des Unternehmens und unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, sowie weiteren bekannten und unbekannten Faktoren, einschließlich der in den bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Berichte des Unternehmens beschriebenen Risikofaktoren. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Mitteilung gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

