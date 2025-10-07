Nasdaq plant Tokenisierung aller Aktien

ESTX sieht den Beginn einer neuen Kapitalmarkt-Ära auch in Europa

ESTX ( European Security Token Exchange) positioniert sich als europäische Antwort auf die Nasdaq

Frankfurt / Miami, 7. Oktober 2025 – Die Nasdaq hat offiziell bei der US-Börsenaufsicht SEC einen Antrag eingereicht, bis 2026 sämtliche gelisteten Aktien zu tokenisieren. Sollte der Antrag genehmigt werden, wäre dies das erste Mal, dass tokenisierte Wertpapiere auf einer großen US-Börse gehandelt werden – ein historischer Schritt, der die weltweiten Kapitalmärkte nachhaltig verändern dürfte.

Der Vorschlag der Nasdaq sieht vor, dass Investoren künftig zwischen einer klassischen digitalen Abwicklung und einer tokenisierten Blockchain-Abwicklung wählen können. Tokenisierte Aktien könnten somit rund um die Uhr handelbar sein – mit sofortiger Abwicklung, programmierbarem Eigentum und vollständigen Aktionärsrechten, die den traditionellen Aktien rechtlich gleichgestellt sind.

Vertreter von Wallstreet-IPO.com, dem internationalen Advisory für Kapitalmarktstrategien und Börsengänge, sehen darin einen entscheidenden Wendepunkt für die globale Finanzindustrie:

„Die Entscheidung der Nasdaq zeigt, dass die Tokenisierung kein kurzfristiger Trend ist, sondern die Zukunft des Kapitalmarkts prägt. Europa hat mit MiCA bereits den regulatorischen Rahmen geschaffen – und genau hier setzt die European Security Token Exchange (ESTX) an.“

Die European Security Token Exchange (ESTX) mit Sitz in Liechtenstein erwartet nach Erhalt der MiCA-Lizenz den operativen Start im zweiten Quartal 2026. ESTX wird als erste voll MiCA-konforme Handelsplattform für digitale Wertpapiere (Security Tokens) in Europa operieren – ein Meilenstein für Emittenten, Banken und Investoren.

Mit Fokus auf Real-World Assets, Equity Tokens und tokenisierte Fonds baut ESTX die Brücke zwischen klassischem Kapitalmarkt und moderner Blockchain-Infrastruktur. Die Plattform ermöglicht es, Unternehmensanteile, Immobilien oder Fondsbeteiligungen rechtssicher, transparent und rund um die Uhr handelbar zu machen.

Als strategischer Listing-Partner der ESTX bietet Wallstreet-IPO.com Emittenten schon heute den Zugang zur neuen Kapitalmarktgeneration – von der rechtlichen Strukturierung bis zur Vorbereitung auf Token-Listings und internationale Kapitalmarkttransaktionen.

Unternehmen, die eine Kapitalerhöhung, ein Direct Listing, STO oder eine Tokenisierung planen, können sich über Wallstreet-IPO.com für ein kostenfreies Erstgespräch registrieren.

Über Wallstreet-IPO.com

Wallstreet-IPO.com ist ein internationales Capital-Markets-Advisory mit Fokus auf Börsengänge, Direktlistings und Tokenisierung von Unternehmensanteilen. Das Unternehmen begleitet Emittenten von der strategischen Vorbereitung über rechtliche Strukturierung bis hin zum Listing an regulierten Börsen oder Token-Plattformen.

Über ESTX – European Security Token Exchange

ESTX ist eine in Liechtenstein ansässige, MiCA-konforme Handelsplattform für digitale Wertpapiere. Ziel ist es, reale Vermögenswerte („Real World Assets“) in tokenisierter Form handelbar zu machen – nach dem Vorbild einer europäischen „NASDAQ für Token“. Der operative Start ist für Q2 2026 nach Erhalt der MiCA-Lizenz geplant.

Wall Street -IPO mit Sitz in Miami / Florida

ist eine der führenden IPO Capital Advisory Unternehmen und unterstütz und begleitet Emerging Growth Companies sowie Start -Up oder klein- mittelständischen Unternehmen aus Europa sowie Asien beim eigenen Börsengang und Direct Listing in den USA.

