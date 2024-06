Surferin Vahine Fierro wird Botschafterin für Nachhaltigkeit bei Panasonic

Die Surferin aus Französisch-Polynesien wird bei den Sommerspielen 2024 ihr olympisches Debüt für Frankreich geben und gemeinsam mit Panasonic für mehr Nachhaltigkeit weltweit eintreten.

Wiesbaden, DE. 26. Juni 2024 – Panasonic gibt bekannt, dass die tahitianische Surferin Vahine Fierro dem Team Panasonic als Nachhaltigkeitsbotschafterin beigetreten ist. Vor ihrem olympischen Debüt bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris wird die Partnerschaft mit Vahine Fierro das Bewusstsein für mehr Nachhaltigkeit und das gemeinsame Ziel schärfen, den Planeten zu schützen und zu erhalten.

Fierro stammt von der französisch-polynesischen Insel Huahine, nordwestlich von Tahiti – dem Austragungsort für das Surfen bei den Olympischen Sommerspielen 2024. Vahine Fierro surft seit ihrem zweiten Lebensjahr und ist die erste tahitianische Frau, die 2018 in Australien einen World Surf League World Junior Titel sowie 2019 den Best Barrel (Women) Award des „Surfer Magazine“ gewann. 2023 sicherte sie sich die Olympiaqualifikation als Vertreterin Frankreichs.

Vahine Fierro ist der jüngste Neuzugang in einem Team von Weltklasse-Athleten, die die gleiche Leidenschaft für Nachhaltigkeit teilen. Mit dabei im Team Panasonic sind außerdem die europäischen Athletinnen Hannah Cockroft, Malaika Mihambo und Hannah Mills. Panasonic stellt den Athleten des Teams Mittel zur Verfügung, um ihre sportlichen Ambitionen zu unterstützen und gleichzeitig ihre Bemühungen um Nachhaltigkeit und Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion (DEI) hervorzuheben. Fierro ist außerdem Botschafterin für Coral Gardeners. Die Organisation engagiert sich für den Schutz der Ozeane, indem sie Korallen wieder anpflanzen, die durch die globale Erwärmung Schaden genommen haben.

Ihre Arbeit bildet, inspiriert und hilft anderen, ökologische und soziale Themen anzugehen, die ihnen wichtig sind.

Vahine Fierro sagt dazu: „Mein Interesse am Schutz unserer Erde entstand, als ich 17 Jahre alt war und andere Surfer kennenlernte, die sich leidenschaftlich dafür eingesetzt haben, Ozeane zu schützen. Ich könnte deshalb nicht stolzer darauf sein, hier mit Panasonic zusammenzuarbeiten. Das Unternehmen setzt sich mit großem Engagement gegen den Klimawandel und für mehr Nachhaltigkeit ein.“

Die GREEN IMPACT-Initiative von Panasonic ist das Herzstück der Geschäftsstrategie von Panasonic. Durch die nachhaltigere Gestaltung der Wertschöpfungskette und die Entwicklung branchenführender kohlenstoffarmer Technologien will Panasonic die CO2-Emissionen bis 2050 (1) um mehr als 300 Millionen Tonnen reduzieren und vermeiden.

Junichi Suzuki, Chairman und CEO von Panasonic Europe B.V., fügt hinzu: „Vahine ist eine Weltklasse-Surferin. Wir freuen uns sehr, sie im Vorfeld der Olympischen Spiele Paris 2024 zu unterstützen. Wir teilen die gleichen Werte in Bezug auf den Respekt vor dem Planeten und die Notwendigkeit, etwas gegen den Klimawandel zu unternehmen. Panasonic GREEN IMPACT ist nicht nur ein Projekt oder eine Kampagne, sondern eine langfristige Verantwortung. Und durch Weltklasse-Athleten wie Vahine können wir das Bewusstsein für Nachhaltigkeit fördern und aufrechterhalten, sowohl heute als auch in den kommenden Jahren.“

Weitere Informationen zu Panasonic GREEN IMPACT finden gibt es unter: https://holdings.panasonic/global/corporate/panasonic-green-impact.html

Weitere Informationen über Panasonic als weltweiten olympischen und paralympischen Partner gibt es an dieser Stelle: https://holdings.panasonic/global/olympic.html

(1) 33,6 Milliarden Tonnen energiebedingte CO2-Emissionen im Jahr 2019 (Quelle: IEA)

