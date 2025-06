Syndigo-Studie 2025: Unvollständige, ungenaue Produktinformationen schädigen Markenimage und Kaufbereitschaft

77 % der europäischen Verbraucher bewerten Marken negativ aufgrund unzureichender Produktinformationen; 31 % sind vom Kauf enttäuscht.

Rund drei von vier Verbrauchern in Europa bewerten eine Marke negativ, wenn Händler und Hersteller online nur unzureichende oder fehlerhafte Produktinformationen zur Verfügung stellen. Das zeigt die Studie „State of the Product Experience 2025“, die das Markforschungsinstitut YouGov im Auftrag von Syndigo, weltweit führender Anbieter von End-to-End-Lösungen für das Product Experience Management (PXM) ( www.syndigo.com), durchgeführt hat. Besonders Konsumenten in Frankreich (85 %) und im Vereinigten Königreich (UK, 80 %) haben ein negatives Markenbild, wenn Produktdaten online unvollständig oder nicht genau genug sind, während dieser Effekt im internationalen Vergleich in Deutschland am wenigsten ausgeprägt ist (65 % der Konsumenten). Drei von zehn europäischen Verbrauchern waren in den letzten sechs Monaten von einem Produkt enttäuscht, weil dieses nicht den Online-Informationen entsprach. Rund 20 % der Konsumenten haben ein solches Produkt aus diesem Grund direkt retourniert. Insgesamt setzen die Studienergebnisse ein deutliches Signal für die wachsende Bedeutung von präzisen und umfassenden Produktinformationen sowie deren Einfluss auf Markenwahrnehmung und -treue.

Die YouGov-Studie, in der insgesamt mehr als 8.500 Konsumenten weltweit zu ihrem Kaufverhalten befragt wurden, lässt somit auf eine positive Korrelation zu akkuraten Produktinformationen schließen. Denn wenn eine Produktbeschreibung korrekte und detaillierte Informationen liefert, sind Verbraucher eher bereit, eine Kaufentscheidung zugunsten des Anbieters zu treffen. „Unvollständiger Produkt-Content kann eine signifikant negative Auswirkung auf die Markenleistung und das Vertrauen der Verbraucher haben“, erklärt Simon Angove, CEO von Syndigo. „Unternehmen, die darauf achten, vollständige und hochwertige Inhalte bereitzustellen, können das Produkterlebnis der Konsumenten steigern, Markentreue aufbauen und mehr Verkäufe erzielen.“

Deutschland eher unerfahren mit optimalen Produkterlebnissen

In Sachen Produkterlebnis sind deutsche Verbraucher zweigeteilt. Denn die Hälfte der deutschen Konsumenten ist weniger geneigt, ein Produkt zu kaufen, wenn die Produktinformationen mangelhaft sind – das heißt, es gibt nur minimale Beschreibungen, wenige Bilder oder keine Spezifikationen. Dabei steigt dieser Einfluss mit zunehmendem Alter der Befragten. Generell gehören jedoch Basisinformationen wie Gewicht, Material, Abmessungen etc. (44 %), Eigenschafts- und Funktionsbeschreibungen (42 %) und gegenüberstellende Produktvergleiche (32 %) zu den wichtigsten Entscheidungsfaktoren deutscher Verbraucher. Hinzu kommt, dass sich immerhin 55 % der Konsumenten aus Deutschland eher einem Shop oder einer Marke zuwenden, wenn sie dort schnell die gewünschten Informationen finden.

Frankreich legt Wert auf schnell auffindbare Produktinformationen

Anders als in anderen europäischen Ländern sehen in Frankreich lediglich 36 % der Konsumenten bei mangelnden Produktinformationen von einem Kauf ab. Eigenschafts- und Funktionsbeschreibungen (52 %), Basisinformationen wie Gewicht, Material, Abmessungen etc. (41 %) sowie 360-Grad-Ansichten der Produkte (40 %) gehören zu den wichtigsten Entscheidungsfaktoren französischer Verbraucher. Für 79 % der Konsumenten aus Frankreich ist das schnelle Finden der gewünschten Produktinformationen zumindest Grund genug, einen Shop oder eine Marke anderen vorzuziehen.

In UK zählen Basis-Informationen noch immer am meisten

Was das Produkterlebnis betrifft, sind auch die britischen Verbraucher in zwei Lager geteilt. Die Hälfte von ihnen tendiert eher dazu, ein Produkt nicht zu kaufen, wenn die Produktinformationen unzureichend sind. Wichtigste Entscheidungsfaktoren britischer Verbraucher sind Eigenschafts- und Funktionsbeschreibungen (63 %), Basisinformationen (58 %) sowie allgemeine Bilder der Produkte und Verpackungen (39 %). Diese Informationen aber entsprechend schnell abrufen zu können, ist für 71 % der Konsumenten im Vereinigten Königreich Anlass dafür, sich eher einem bestimmten Shop oder einer gewissen Marke zuzuwenden.

In Europa entscheidend: schnell auffindbare und präzise Produktinformationen

„Während der grundsätzliche Wunsch nach detaillierten Angaben weltweit verbreitet ist, sehen wir in Europa eine stärkere Betonung auf die Verfügbarkeit dieser Informationen und die schnellere Auffindbarkeit“, resümiert Karim Iskandar, CEO International & Managing Director bei Syndigo. „Unsere Product Experience Cloud unterstützt Unternehmen dabei, diese Anforderungen effektiv zu erfüllen. Sie bietet die Möglichkeit, Produktinformationen in Echtzeit zu steuern und zu optimieren, um so die Kaufentscheidung zu beeinflussen und die Markenbindung zu stärken. Der europäische Markt zeigt, wie wichtig es ist, die Produktdarstellung nicht nur inhaltlich, sondern auch in ihrer Zugänglichkeit zu perfektionieren, um im als Hersteller oder Händler erfolgreich zu sein.“

Den vollständigen Bericht mit den Erkenntnissen für Ihre Region können Sie online vorbestellen bzw. downloaden unter https://syndigo.com/ebook/state-of-product-experience-2025/.

Syndigo ist der weltweit führende Anbieter im Bereich Product Experience Management (PXM). Das Unternehmen stellt AI-native Datenlösungen für den Handel zur Verfügung, mit denen sich verborgene Ineffizienzen hinter den Produktdaten in einer End-to-End-Plattform beseitigen lassen. Syndigos erstklassige vollständig integrierte PXM-Lösung umfasst Master Data Management (MDM), Product Information Management (PIM), Core Syndication, Enhanced Content und Digital Shelf Analytics. Damit unterstützt Syndigo Kunden dabei, ihre Produkt- und Geschäftsdaten zu zentralisieren, nahtlos mit Einzelhändlern, Lieferanten und Partnern zusammenzuarbeiten und das Produkterlebnis in Echtzeit zu optimieren – für mehr Wachstum und eine stärkere Kundenbindung. Syndigos umfassende und kombinierbaren Lösungen sind flexibel, erweiterbar und lassen sich problemlos in bestehende Technologie-Stacks integrieren.

Syndigo betreut weltweit über 12.000 Unternehmen aus den Kernbranchen Lebensmittel und Getränke, Konsumgüter (CPG), Lebensmitteleinzelhandel, Gastronomie, Wellness und Kosmetik, Haushaltwaren und Heimwerkerbedarf, Unterhaltungselektronik, Automobil sowie Bekleidung. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.syndigo.com

