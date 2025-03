Taboola und Microsoft feiern 10-jähriges Jubiläum

Taboola liefert Werbung auf den Microsoft-Anwendungen MSN, Edge Browser und Windows-Experience und erweitert nun sein Angebot auf die gesamte Microsoft Productivity Suite, einschließlich Outlook Mail und Office 365

Berlin, 18. März 2025 – Taboola, ein weltweit führender Anbieter von skalierbaren Performance-Lösungen für Werbetreibende, feiert heute die 10-jährige Zusammenarbeit mit Microsoft. Seit 2015 liefert Taboola Werbung auf ausgewähltem Microsoft-Inventar und hat die Beziehung nun weiter ausgebaut.

Seit einem Jahrzehnt stellt Taboola Werbung auf Microsoft-eigenen digitalen Angeboten und Apps bereit, darunter auf MSN, eine der meistgelesenen Nachrichtenseiten der Welt, und Microsoft Edge, einer der weltweit führenden KI-gestützten Browser, sowie in weiteren Microsoft Windows-Anwendungen.

Taboola hat seine Partnerschaft mit Microsoft nun weiter ausgeweitet, um Werbung auf noch mehr der weltweit meistgenutzten Apps von Microsoft bereitzustellen, darunter Outlook und andere Apps der Microsoft 365 Produktlinie.

Die KI-gestützte Technologie von Taboola kommt auf Websites, Endgeräten und mobilen Apps zum Einsatz, um die Monetarisierung und das Engagement der Kund:innen zu fördern. Werbetreibende können dank Taboola fast 600 Millionen täglich aktive Nutzer:innen in markensicheren Umgebungen erreichen.

„Ein Jahrzehnt der Zusammenarbeit im Adserving mit einem Branchenführer wie Microsoft zu erreichen, ist ein unglaublicher Meilenstein“, sagt Adam Singolda, CEO von Taboola. „Unsere Zusammenarbeit basiert auf langfristigem Vertrauen und auf der Fähigkeit von Taboola, Microsoft dabei zu helfen, das Nutzungserlebnis auf seinen äußerst beliebten digitalen Angeboten noch weiter zu verbessern. Mit der Ausweitung unseres Angebots auf weitere Microsoft-Produkte bieten wir Werbetreibenden noch mehr Zugang zu vertrauenswürdigen Premium-Umgebungen, die Menschen über alle verschiedenen Zeiten ihres Tages hinweg erreichen, in denen sie aktiv eingebunden sind. “

Über Taboola:

Taboola befähigt Unternehmen, durch Performance-Werbetechnologie zu wachsen, die über Search und Social Media hinausgeht und messbare Ergebnisse in großem Umfang liefert.

Taboola arbeitet mit Tausenden von Unternehmen zusammen, die direkt auf Realize, der leistungsstarken Werbeplattform von Taboola, werben und so über 600 Millionen täglich aktive Nutzer:innen über einige der erstklassigsten Publisher der Welt erreichen. Realize wird von Werbetreibenden wie Enpal, Peugeot, Babbel und About You genutzt.

Publisher wie BBC, Business Insider und Yahoo sowie in DACH u.a. Ströer Content Group, Bauer Media Group, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung, Funke Mediengruppe, kicker und krone.at, ebenso wie OEMs wie Samsung, Xiaomi und andere, nutzen Taboolas Technologie, um ihre Zielgruppenreichweite und Umsätze zu steigern. Dadurch ist Realize in der Lage, einzigartige Daten, spezialisierte Algorithmen und eine unübertroffene Skalierung zu bieten.

Erfahre mehr auf www.taboola.com/de und folge @TaboolaDACH auf LinkedIn.

