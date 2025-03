Notverkauf von Neuware: Öffentliche Versteigerung Automobil-Zubehörteile am 31.03.2025

Die Deutsche Pfandverwertung Ostermayer & Dr. Gold GbR ist beauftragt, große Konvolute an Neuware mit Automobil-Zubehörteilen öffentlich zu versteigern.

Im Einzelnen: 1.564 Felgen, Hersteller Arceo – 165 SKU; 20.696 Flaschen/Fässer, Marke maxima- 53 SKU (1 l, 4 l, 5 l und 206 l); 52 x 24 Packungen 0,5 l Universal-Bremsenreiniger – 1 SKU; 3.341 Kfz-Batterien, Hersteller Inci, Mutlu, Orkan – 38 SKU.

Das Inventar der Neuware ist auf 3 Excel-Listen verzeichnet und unter „weitere Dokumente“ auf der Seite mit dem entsprechenden Versteigerungstermin abrufbar.

Für schnellentschlossene Käufer bietet sich eine gute Gelegenheit!

Die Versteigerung findet am Montag, den 31. März 2025, um 12:00 Uhr statt. Grundlage der Verwertung ist § 475b HGB Pfandrecht des Lagerhalters.

Ablauf der Versteigerung

Die Versteigerung wird von Herrn F. Eberhard Ostermayer, allgemein öffentlich bestellter und vereidigter Versteigerer, durchgeführt.

Die Gebotsabgabe erfolgt:

– Online-live: Über die digitale Betriebsstätte der Deutschen Pfandverwertung (Zugangsdaten: https://shorturl.at/rYy1o)

– Telefonisch: Nach vorheriger Absprache

– Schriftlich oder online: Als Vorgebote

Die Teilnahme setzt eine vorherige Registrierung voraus.

Die Versteigerungsbedingungen, weitere Informationen, Fotos und Inventarlisten sind auf der Website der Deutschen Pfandverwertung ( www.deutsche-pfandverwertung.de) unter der Rubrik „Versteigerungstermine“ einsehbar.

Wichtige Hinweise für Interessenten

– Besichtigung:

Die persönliche Besichtigung am Aufbewahrungsort DHP Logistics GMbH, Bahnhofstr. 125, 42551 Velbert kann nach Terminabsprache über das entsprechende Formular auf der Seite des Versteigerungstermins auf der Webseite der Deutschen Pfandverwertung vereinbart werden.

– Versteigerungsbedingungen: D

ie Gebote sind gemäß den Versteigerungsbedingungen abzugeben, die ebenfalls auf der Website abrufbar sind.

– Anmeldung:

Eine rechtzeitige Registrierung zur Teilnahme an der Versteigerung ist erforderlich.

Kontakt Für weitere Informationen zu dieser Versteigerung wenden Sie sich bitte an: Herr F. Eberhard Ostermayer Deutsche Pfandverwertung Ostermayer & Dr. Gold GbR Bierhäuslweg 9, 83623 Dietramszell Tel.: +49 (0)8027 908 9928 E-Mail: Web: www.deutsche-pfandverwertung.de

Portrait DEUTSCHE PFANDVERWERTUNG

Ostermayer & Dr. Gold GbR ist als ein spezialisiertes deutsches Unternehmen für die Verwertung von vertraglichen und gesetzlichen Pfandrechten für alle Sachen und Rechte wie Unternehmensanteile, Wertpapiere oder Patente deutschlandweit tätig, auch bei Fällen von internationalem Bezug. Das Unternehmen wird von öffentlich bestellten, vereidigten Versteigerern betrieben, die von Gesetzes wegen zur Durchführung einer Öffentlichen Versteigerung befugt sind. Die DEUTSCHE PFANDVERWERTUNG bietet die einfache und schnelle Alternative zur Umsetzung der Forderungsrealisierung mittels der Pfandrechtsverwertung aller Art. Bei der Verwertung akquirieren wir auch international, um einen größtmöglichen Käuferkreis zu erreichen. Unsere Auftraggeber sind Kreditinstitute, Unternehmer, die öffentliche Hand, Rechtsanwälte, Immobiliengesellschaften, Speditionen, Logistiker, Unternehmen, Erben und Privatpersonen. Wir sind Gründungsmitglied des BvV e.V. – Bundesverband der öffentlich bestellten, vereidigten und besonders qualifizierten Versteigerer.

Wir sind Gründungsmitglied des BvV e.V. – Bundesverband der öffentlich bestellten, vereidigten und besonders qualifizierten Versteigerer, Berlin.

DEUTSCHE PFANDVERWERTUNG Ostermayer & Dr. Gold GbR is a specialized German auctioneer for the enforcement of contractual and statutory lien rights for all types of property and rights, such as company shares, securities, or patents, operating nationwide, even in cases with international connections. The company is run by publicly appointed, sworn auctioneers, who are legally authorized to conduct public auctions. DEUTSCHE PFANDVERWERTUNG offers a simple and quick alternative for the realization of claims through the enforcement of lien rights of all kinds. In the process, we also acquire internationally to reach the largest possible pool of buyers. Our clients include financial institutions, entrepreneurs, public authorities, insolvency administrators, lawyers, real estate companies, freight forwarders, logistics companies, businesses, heirs, and private individuals.

We are a founding member of the BvV e.V. – Federal Association of Publicly Appointed, Sworn, and Particularly Qualified Auctioneers, Berlin.

Firmenkontakt

Deutsche Pfandverwertung Ostermayer & Dr. Gold GbR

Eberhard Ostermayer

Bierhäuslweg 9

83623 Diettamszell

08027 9089928



http://www.deutsche-pfandverwertung.de

Pressekontakt

Deutsche Pfandverwertung Ostermayer & dr. Gold GbR

Dagmar Gold

Bierhäuslweg 9

83623 Diettamszell

08027 9089928



http://www.deutsche-pfandverwertung.de

Bildquelle: DHP Logistics GmbH, Mettmann