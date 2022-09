Tatortreiniger Nürnberg – die Profis für zuverlässige Geruchsbeseitigung, Sanierung und Co.

Das zertifizierte Expertenteam bietet einen umfassenden Service aus einer Hand!

Es gibt vielfältige Gründe, Experten mit der Desinfektion oder Sanierung bestimmter Räume oder einer Immobilie zu beauftragen. Doch in Ausnahmefällen bedarf es wahrer Spezialisten in ihrem Fach. So wie bei der Reinigung von Leichenfundorten, der nachhaltigen Entfernung von Schädlingen oder giftigen Stoffen. Wer im Großraum Nürnberg wohnt, dem stehen im Bedarfsfall die Profis der Tatortreinigung Nürnberg zur Verfügung. Und dies an 24 Stunden an jedem Tag in der Woche.

Die Tatortreiniger Nürnberg verfügen über eine staatliche Qualifikation

Es ist schlimm genug, einen leblosen Körper vorzufinden. Doch der Tod eines Menschen verursacht nicht nur Trauer bei den Hinterbliebenen. Er kann auch für beißende Gerüche und die Entwicklung gesundheitsschädlicher Stoffe sorgen. Eine schnelle und gründliche Desinfektion der betroffenen Räume ist daher unumgänglich. Die Tatortreiniger aus Nürnberg sind auf Fälle wie diese spezialisiert. Gegenüber klassischen Gebäudereinigern haben alle Mitarbeiter über ihre Grundausbildung hinaus erfolgreiche Weiterbildungsprüfungen abgelegt: Sie sind staatlich qualifizierte Desinfektoren.

Darüber hinaus sorgen sie mit dem Einsatz modernster Geräte für eine nachhaltige Beseitigung der Verschmutzung. Die Verfahren sind dabei völlig ungefährlich. Sämtliche Hilfsmittel sind durch das Robert-Koch-Institut zertifiziert. Eine nochmalige Überprüfung mit hochsensiblen Partikelmessgeräten garantiert die umfassende Zerstörung aller Geruchsmoleküle, Viren, Pilze und Bakterien.

Die Experten sorgen auch für erfolgreiche Schädlingsbekämpfung

Selbstverständlich muss es keine Leiche geben, um die professionelle Hilfe des Unternehmens in Anspruch zu nehmen. Die Experten desinfizieren auch Hotelsuiten, Arztpraxen oder Großraumbüros, führen Sanierungsarbeiten aus oder bekämpfen Schädlinge. Denn ungebetene tierischen Besucher stören eine unbeschwerte Atmosphäre zuhause oder am Arbeitsplatz empfindlich. Marder, Ratten oder Schaben sorgen immerhin selten für Begeisterung. Besonders schnelles Handeln ist hier natürlich im Dienstleistungssektor wie in Restaurants oder Unterkünften gefragt.

Ein breites Portfolio aus einer Hand – für besten Kundenservice

Doch dies ist noch nicht alles: Auch Haushaltsauflösungen umfasst die breite Produktpalette des Unternehmens. Vom Entrümpeln des Kellers über die Entfernung von Tapeten bis hin zur fachgerechten Entsorgung technischer Altgeräte: Kunden erhalten hier alles aus einer Hand. Vor versteckten Kosten muss sich dabei niemand sorgen. Das zuverlässige Fachunternehmen bietet seine Transport- und Umzugsdienste zum Festpreis an.

Rund um die Uhr zuverlässig erreichbar

Bei all dem steht stets ein Ziel im Fokus der Spezialisten: Die Zufriedenheit ihrer Kunden. In transparenten Erstgesprächen erklären sie ihre Vorgehensweise und geben Auskunft zu Nachhaltigkeit, Sicherheit und Gesundheitsschutz. Ob Leichen gefunden werden oder Umzüge geplant sind: Für Haushalte im Großraum Nürnberg ist die Tatortreinigung Michael Klein rund um die Uhr zuverlässig erreichbar.

Wir sind der Experte für Tatortreinigungen, Desinfektionen, Leichenfundort Sanierungen, Haushaltsauflösungen und Schädlingsbekämpfung im Raum Nürnberg.

