Team-Resilienz im KI-Zeitalter stärken und Zukunft gestalten

yayworks unterstützt Organisationen im Umgang mit KI und Veränderungsdruck

Heidelberg, Februar 2026 – Künstliche Intelligenz verändert die Arbeitswelt rasant: Prozesse werden schneller, Rollen verschieben sich, Kommunikation und Zusammenarbeit stehen unter neuen Erwartungen. Für viele Teams bedeutet das nicht nur Effizienzgewinn, sondern auch steigenden Druck, Unsicherheit und wachsenden Bedarf an Orientierung.

Das Heidelberger Beratungs- und Workshop-Team yayworks unterstützt Unternehmen und Organisationen dabei, Team-Resilienz gezielt aufzubauen – insbesondere im Spannungsfeld zwischen technologischer Transformation und menschlicher Zusammenarbeit.

„KI verändert nicht nur Tools, sondern auch das Miteinander. Teams brauchen heute mehr denn je psychologische Sicherheit, klare Kommunikation und die Fähigkeit, gemeinsam mit Unsicherheit umzugehen“, sagt Mitgründerin Katharina Brenner.

Workshops, Beratung und Begleitung für resiliente Teamkultur

yayworks bietet interaktive Formate für Führungskräfte und Teams, darunter:

– Resilienz-Workshops für Teams in Veränderungsprozessen

– Kommunikations- und Feedbacktrainings in stressigen Zeiten

– Begleitung bei der Etablierung nachhaltiger Teamroutinen

– Impulse zur Zusammenarbeit im Kontext von KI und New Work

Im Mittelpunkt steht dabei eine Haltung auf Augenhöhe: offen, wertschätzend und praxisnah.

Kostenloses Worksheet: KI-Resilienzrad für Teams

Aktuell stellt yayworks ein kostenloses Reflexions-Tool zur Verfügung, wenn man sich im 4x jährlich erscheinenden Newsletter registriert.

Hier können Sie sich zu dem Impuls-Newsletter von yayworks anmelden.

Damit können Teams eigenständig reflektieren:

– Wie wirkt sich der Einsatz von KI auf unser Miteinander aus?

– Was stärkt unser Vertrauen und unsere Zusammenarbeit?

– Wie integrieren wir die KI, damit sie uns wirklich stärkt?

– Das Worksheet richtet sich an Organisationen, die Resilienz nicht nur „trainieren“, sondern im Alltag verankern möchten.

Interaktiver Workshop auf der AI Conference Heidelberg

Ein weiteres Highlight: Am 14.-15. April 2026 findet in Heidelberg die AI Conference statt. yayworks-Mitgründerin Katharina Brenner gestaltet dort einen interaktiven Workshop zum Thema:

„Wenn Kollegin KI das Teamwork crasht – was Zusammenarbeit jetzt braucht“

Teilnehmende erhalten praxisnahe Impulse und erarbeiten gemeinsam Lösungsansätze, um KI und Teamkultur wirksam zu kombinieren.

yayworks ist ein Heidelberger Beratungs- und Workshop-Anbieter für Teamkultur, Kommunikation und Resilienz. Die Gründerinnen begleiten Unternehmen und Organisationen dabei, Zusammenarbeit menschlich, wirksam und zukunftsfähig zu gestalten – besonders in Zeiten von KI, Transformation und steigender Komplexität.

Firmenkontakt

yayworks GbR

Lisa O\’Connor-The

Hauptstraße 64-66

69117 Heidelberg

+49 6221-586 2039



https://www.yayworks.de/

