Teambuilding für Firmenveranstaltungen mit Drohnen-Events

Teamevents im Rahmen von Kongressen, Jahrestreffen, Workshops, Meetings u.v.m.

Drohnen sind immer wieder Highlights bei Firmenveranstaltungen mit dem dronevent Veranstaltungsservice aus Düsseldorf. Moderne Quadrokopter sind auch für absolute Fluganfänger geeignet. Tatsächlich bringen die intelligenten Fluggeräte eine Menge Spaß, wenn es z.B. darum geht, im Team um den Sieg im Hindernisparcours zu fliegen.

Drohnenparcours Indoor und Outdoor

Drohnen können auch problemlos in Innenräumen geflogen werden. Denn die Indoor-Drohnen von dronevent verfügen über diverse Sensoren und intelligente Technik zur stabilen Positionierung im Raum. Das ermöglicht auch Neulingen kontrollierte Flugbewegungen.

Sobald die smarten Drohnen mit der Steuerung verbunden sind, geht es auch schon in die erste Übungsrunde. Ringe mit Lauflichtern für den Durchflug, leuchtende Pylone und Beachflags markieren die Hindernisparcours und müssen von den wechselnden Pilot*innen oder umrundet werden.

„Games Of Drones“ im Team

Bei der nächsten Aktion ist echte Teamfähigkeit gefragt, denn eine große Drohne muss mit dem Steuerkreuz – einer der vielen dronevent Innovationen – von bis zu sechs Personen gemeinsam kontrolliert werden. Dies erfordert genaue Absprachen und Koordination des Teams.

Drohnenbau als Team-Challenge

Auch beim Drohnenbau ist Teamwork gefragt. Aus Einzelteilen und unter fachkundiger Anleitung gebaut muss das selbstgebaute Modell erfolgreich abheben. Dabei werden einfach aufgebaute Modelle benutzt, die mithilöfe einer bebilderten Bedienungsanleitung zusammengesetzt werden.

Virtuelle Drohnen fliegen am Simulator

Jetzt fehlt nur noch echtes Racepiloten-Feeling. Das liefern unsere Drohnen-Simulatoren an Spiele-PCs mit Gamecontrollern. Gesteuert wird über einen großen Monitor oder eine VR Videobrille. Dabei wird das virtuelle Bild der Drohne aus der Pilotenperspektive gesehen. Auch hier wird das Augenmerk auf leichte Steuerbarkeit für Anfänger gelegt.

DroneSoccer – Fußballmatches mit Drohnen

Beim DroneSoccer geht es ähnlich zu wie bei einem richtigen Fußballspiel: Teams aus 2 oder mehr Spielern müssen ihre Drohnenbälle mit einer Fernsteuerung geschickt durch ein beleuchtetes Fußballtor fliegen, um Punkte zu sammeln.

Bei dronevent steht immer der Spaß am gemeinsamen Spiel und dem Erlernen von neuen Fähigkeiten im Vordergrund.

Das Team von dronevent freut sich schon auf Ihre nächste Firmenfeier!

dronevent ist ein innovatives Event-Unternehmen, das sich auf Veranstaltungen mit Drohnen und UAVs spezialisiert hat. Wir führen spannende Wettbewerbe, Team-Events und Challenges mit Drohnen für jedermann durch. Teambuilding für Firmenveranstaltungen gehört zu unserem Markenzeichen.

Dabei benötigen die Teilnehmer keinerlei Vorkenntnisse. Ob Fliegen im Geschicklichkeits-Parcours, Teamflug mit dem Steuerkreuz, FPV-Race mit Videobrille, Drohnenbau-Workshop oder ein hybrides Online-Race aus dem Homeoffice – bei dronevent ist der Flugspaß garantiert!

Kontakt

dronevent Veranstaltungsservice

Norbert Machinek

Kiefernstr. 1

40233 Düsseldorf

0211 7336989

0211 7300353



https://dronevent.de

