Teamevent München: Bayerns Landeshauptstadt neu entdecken

Mit modernen Teamevents die traditionsreiche Altstadt Münchens erleben

München. Die bayerische Landeshauptstadt überzeugt ihre Besucher besonders mit ihrer traditionsreichen Geschichte. Vor allem die historische Altstadt mit dem neugotischen Neuen Rathaus am Marienplatz und das über 400 Jahre alte Hofbräuhaus ziehen Touristen aus aller Welt in die Oktoberfeststadt. Doch München ist nicht nur für Touristen interessant. Große Firmen wie BMW oder MAN haben ihren Hauptsitz in der Universitätsstadt. Hier liegt Innovation und Erfolg in der Luft! Das zeigt sich auch im Sport: Der 1. FC Bayern München zählt zu den erfolgreichsten Fußballvereinen der Welt.

Teamgefühl und eine gute Zusammenarbeit sind nicht nur auf dem Rasen grundlegend. Große wie kleine Unternehmen haben den Mehrwert von professionell geleiteten Teamevents längst erkannt. Teamevents erwecken bei den Mitarbeiter*innen ein Zugehörigkeitsgefühl zu ihrer Abteilung und ihrem Unternehmen. Gemeinsame Veranstaltungen sorgen für eine bessere Kollaboration am Arbeitsplatz und die Teilnehmer*innen lernen sich (gegenseitig) besser kennen. Die spielerische, lockere Art der Gruppenaktivität löst klassische Hierarchien auf und gibt jedem/r Mitarbeiter*in die Möglichkeit, Fähigkeiten zu zeigen, die im Arbeitsalltag bisher unentdeckt blieben. Aktionen wie Brettspiele, Wanderungen, Drachenbootfahren oder Floßbauen fördern die Arbeitsatmosphäre und geben den Mitarbeiter*innen neues Selbstvertrauen. Teamevents sind daher ein unverzichtbares Mittel für Unternehmen, frische Motivation und besseres Teambuilding bei ihren Arbeitnehmer*innen zu erreichen.

Neue Art der Teamevents

Die Firma CityHunters hat sich innovative Formen überlegt, Teamevents zu etwas ganz Besonderem zu machen. “Bei uns sitzen die Teilnehmer*innen nicht im Büro, sondern jagen in Kleingruppen durch München auf der Suche nach Rätseln und Aufgaben”, erklärt der Geschäftsführer Daniel Sekula. Bei den CityHunters entscheidet der Kunde, ob er das Event lieber klassisch und traditionell mit Stadtkarte und Kompass gestalten möchte oder modern mit verschiedenen Multimedia Tools. “Beides ist bei uns kein Problem. Wir haben eine große Auswahl an verschiedenen Events in unserem Portfolio. Egal ob für 3 oder 300 Teilnehmer”, so Sekulas Partner C.-Philipp Steiner. Das interaktive Spieldesign fordert und fördert die individuellen Stärken der Mitarbeiter*innen und stärkt das Teamgefühl. Da die Kleingruppen bei der Stadtrallye in und durch München gegeneinander antreten, sorgt auch der Kampfgeist für frischen Wind und mehr Motivation.

Gerade die Münchner Innenstadt bietet den Teamevents von CityHunters eine fantastische Kulisse.

Weitere Details finden Sie hier: Teamevent München

CityHunters schafft Erlebnisse! Das Unternehmen entwickelt Teambuilding-Events für Unternehmen und führt diese selbst durch. Kern des Produktportfolios sind Stadtrallyes wie Krimi Geocachings, iPad-Rallyes oder Smartphone Schnitzeljagden. Diese verbinden interaktive Stadtentdeckung mit herausfordernden Rätselstellungen und Teambuilding.

CityHunters wurde 2009 in Nürnberg gegründet. Seitdem hat sich CityHunters immer wieder gewandelt und neu erfunden, um am Puls der Zeit zu bleiben und Trends zu setzen. So gehört das einstige Start-Up-Unternehmen heute zu den größten Anbietern der Branche und führt allein in Deutschland jährlich über 1.000

Veranstaltungen in mehr als 40 Städten durch. Die CityHunters haben Ihren Firmensitz nach wie vor in Franken, sind inzwischen aber in ganz Europa zuhause.

Für Privatkunden hat CityHunters 2019 den Ableger www.myCityHunt.de eröffnet.Über dieses Portal sind interaktive Smartphone-Rallyes buchbar – in über 700 Städten in Deutschland und der EU.

Weitere Details: www.cityhunters.de

Firmenkontakt

CityHunters GmbH & Co. KG

Daniel Sekula

Weinmarkt 1

90403 Nürnberg

0800 – 214 65 90

0911 – 131 323 52

service@cityhunters.de

https://www.cityhunters.de/muenchen/teamevent-muenchen

Pressekontakt

CityHunters GmbH & Co. KG

Marc Lönenbach

Weinmarkt 1

90403 Nürnberg

0911 – 992 892 84

0911 – 131 323 52

loenenbach@cityhunters.de

https://www.cityhunters.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.