Teilzeit in Führungsrollen setzt sich durch: 76 % der deutschen Unternehmen berichten von Erfolg

HR-Studie zeigt: 83 % der Unternehmen offen für flexible Arbeitsmodelle

Köln, 06. Mai 2024 – Eine Umfrage des HR-Softwareanbieters Cegid unter Arbeitnehmenden und Führungskräften hat gezeigt: Teilzeit in Deutschland funktioniert, und das sogar in Führungspositionen. Über ein Drittel der Unternehmen gibt an, dass die Zusammenarbeit mit Teilzeitführungskräften bei ihnen sehr gut funktioniert (35 %), bei 41 % hat sich das Modell immerhin in bestimmten Bereichen und Abteilungen bewährt. Dies spiegelt auch die Meinung der Arbeitnehmenden wider: Mehr als zwei Drittel sind überzeugt, dass Führungskräfte in Teilzeit ihre Rolle effektiv ausfüllen können. Generell fühlen sich 59 % der Teilzeitkräfte als vollwertige Teammitglieder im Unternehmen integriert.

Cegid untersucht in seiner aktuellen HR-Studie die Funktionalität von Teilzeitarbeit unter Arbeitnehmenden und Führungskräften. Dabei zeigt sich: Zwar meint ein Fünftel der Arbeitnehmenden, in Teilzeit umzuschwenken, könnte ihre Karriere bremsen (21 %) und für 38 % hat sich diese Befürchtung bewahrheitet. Meist sind diese Sorgen jedoch unbegründet. 62 % belegen, dass ihre kürzere Arbeitszeit keinerlei Auswirkung auf den nächsten Schritt auf ihrer Karriereleiter hatte. Auch sind flexible Arbeitszeiten im Management zunehmend gefragt.

Nur 17 % der Unternehmen legen gerade bei Führungspositionen großen Wert auf Vollzeitkräfte und für lediglich 16 % hat sich kein anderes Arbeitszeitmodell im Management bewährt. Die große Mehrheit zeigt sich hingegen sehr offen gegenüber der Einstellung von Führungskräften in Teilzeitpositionen (83 %). Dies spiegelt sich auch in den kurzen Bewerbungszeiten der Kandidaten: Nur 10 % der Personen im Management, die in Teilzeit arbeiten möchten, suchten länger als sechs Monate nach einer neuen Anstellung. Die meisten fanden bereits nach drei bis sechs Monaten einen neuen Arbeitgeber (51 %).

Dr. Andreas Irmer, HR Director International bei Cegid: „Unsere aktuelle HR-Studie bestätigt, dass Teilzeitarbeit auch in Führungspositionen in Deutschland nicht nur funktioniert, sondern auch von Unternehmen und Arbeitnehmenden gleichermaßen geschätzt wird. Trotz mancher Vorbehalte bezüglich der Karriereentwicklung ist die Mehrheit der Unternehmen offen für Teilzeitführungskräfte und die Arbeitnehmenden sehen ihre Rolle in Teilzeit als effektiv und wertvoll an. Diese Ergebnisse unterstreichen die Wichtigkeit von Flexibilität im Arbeitsumfeld und Cegid ist stolz darauf, mit unseren Cloud-Business-Management-Lösungen diesen Wandel zu unterstützen und zu fördern.“

Über die Studie

Im Auftrag von Cegid befragte das Marktforschungsunternehmen Appinio in einer repräsentativen Studie im Dezember 2023 deutschlandweit 100 Führungskräfte und 400 Arbeitnehmende aller Geschlechter im Alter von 18 bis 64 Jahren.

Über Cegid

Cegid ist ein führender europäischer Anbieter cloudbasierter Business-Management-Lösungen für Fachleute in den Bereichen Finanzwesen (Treasury, Steuern, ERP), Personalwesen (Talentmanagement, Gehaltsabrechnung), Rechnungswesen, Einzelhandel, aber auch für kleine und mittlere Unternehmen. Mit einem Full-Cloud-Geschäftsmodell versteht sich Cegid als Innovationstreiber und unterstützt Unternehmen jeder Größe bei der Digitalisierung – für ein einzigartiges Kundenerlebnis lokal wie global. Dank innovativer und zielgerichteter Lösungen können Kunden ihr Potenzial in einer sich schnell verändernden Geschäftswelt voll ausschöpfen. Das Unternehmen verbindet einen vorausschauenden und pragmatischen Geschäftsansatz mit dem Know-how über neue Technologien und einem einzigartigen Verständnis von Regularien und Compliance-Richtlinien.

Cegid beschäftigt 4.400 Mitarbeiter und vertreibt seine Lösungen in 130 Ländern an 500.000 internationale Kunden. Das Unternehmen erzielt einen jährlichen Umsatz von 852 Millionen Euro (Stand: 31. Dez. 2023). Seit März 2017 führt Pascal Houillon als CEO die Geschäfte.

Weitere Informationen unter www.cegid.com/de/

