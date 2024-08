TeleCash from Fiserv und ev-pay GmbH bündeln Kräfte für Elektromobilität

Entwicklung einer digitalen und skalierbaren Lösung zur sicheren und schnellen Verarbeitung von Zahlungsverkehrstransaktionen

Bad Homburg vor der Höhe, Frankfurt und Freising. DE. 08. August 2024 – TeleCash from Fiserv und die ev-pay GmbH haben im Rahmen der Power2Drive in München einen Kooperationsvertrag unterzeichnet. Die beiden Unternehmen wollen eine gemeinsame Lösung entwickeln, mit der Ladevorgänge genauso einfach bezahlt werden können wie Tankvorgänge.

Die große Zahl unterschiedlicher Karten und Apps verkompliziert aktuell die Abrechnungsprozesse in der E-Mobilität in Europa, was hohe kWh-Preise zur Folge hat. Gleichzeitig schreibt die Alternative Fuel Infrastructure Regulation (AFIR) seit April 2024 für alle Ladestationen größer 50 kW eine Zahlung per Debit- und Kreditkarte vor. Damit das Stromtanken in Zukunft noch einfacher wird, haben TeleCash from Fiserv und ev-pay im Rahmen der Power2Drive in München eine Kooperation geschlossen. Ziel ist es, Kunden eine rechtskonforme ladestationsunabhängige Lösung für adhoc-Payment mit variablen Tarifen anzubieten. Zudem soll sie in der Lage sein, das zu erwartende hohe Volumen an Zahlungsverkehrstransaktionen im stark wachsenden Markt der Elektromobilität eichrechtskonform sicher und schnell zu verarbeiten.

Händler und andere Geschäfte mit eigenen Parkplätzen nutzen die Lösung von TeleCash from Fiserv, um eine oder mehrere E-Ladeterminals aufzubauen und zu betreiben, inklusive gesetzeskonformer Bezahlterminals, beispielsweise einer kosteneffizienten Bezahlstation für mehrere E-Ladesäulen. ev-pay hat das Ziel, Kunden eine ladestationsunabhängige Lösung für adhoc-Payment mit variablen Tarifen anzubieten. Darüber hinaus stellt ev-pay sicher, dass das Payment-Terminal für den Betrieb an den Hintergrundsystemen von Fiserv freigegeben und zertifiziert ist. Darüber hinaus sorgt das Unternehmen dafür, dass das Payment-Terminal mit der jeweiligen Ladestation kompatibel ist – und dies eichrechtskonform. Grundlage ist eine zertifizierte cloudbasierte Software in Verbindung mit einem Gerät zur Tarifanzeige, das als Zusatzeinrichtung mit unterschiedlichen, konformitätsbewerteten Ladestationen kombiniert wird. Dabei konsolidiert die ev-pay-Plattform die Daten der heterogenen Landschaft an Ladestationen, während TeleCash von Fiserv die Zahlung im Hintergrund in gewohnter Weise solide und störungsfrei abwickelt. Mit dem E-Mobility Konzept bietet TeleCash from Fiserv eine schlüsselfertige Lösung für die Installation, den Betrieb und Service der E-Ladeinfrastruktur in verschiedenen Markt- und Kundensegmenten an. Kunden können ihr E-Auto so nicht nur einfach laden, sondern den Vorgang auch einfach bezahlen und das schnell, sicher und kontaktlos. Sie haben die Möglichkeit, alle gängigen digitalen Bezahlmöglichkeiten sowie App-basierten und QR-Code-gesteuerten Bezahlfunktionen zu nutzen, ohne ständig die jeweils passende App der verschiedenen Anbieter an der Ladesäule auswählen zu müssen.

„Unsere Zusammenarbeit basiert auf einem langjährigen, vertrauensvollen Verhältnis. Die Kooperation unserer beiden Unternehmen wird nicht nur für ev-pay und Fiserv gewinnbringend sein, sondern vor allem für die Betreiber von Ladeinfrastruktur und für die Elektromobilisten. Wir haben das Ziel, künftig das Bezahlen von Ladevorgängen genauso einfach zu machen, wie das Bezahlen von Tankvorgängen heute schon ist“, erklärt Oliver Lohmüller-Gillot, Geschäftsführer bei TeleCash from Fiserv. „Wir bieten Händlern einen ganzheitlichen Ansatz und beginnen bei der Analyse, Beratung und Projektsteuerung der E-Ladesäulen – und das sowohl in physischer Form wie auch mit den entsprechenden Hintergrundsystemen zur Eichrechtskonformität. Aber auch die Implementierung und Umsetzung sowie die Bezahldienstleistung sind wichtige Faktoren. Mit ev-pay und Fiserv können Betreiber zukünftig ihre Energie direkt und eichrechtskonform vermarkten, und der Elektromobilist kann mit gewohnten und gängigen Zahlungsmitteln einfach Ladevorgänge bezahlen.“

Auch Felix Blum und Dominik Freund, beide Geschäftsführer von ev-pay, begrüßen die beabsichtigte Kooperation. „Eine Zusammenarbeit mit Fiserv ist für uns ein wichtiger Schritt, um unser ev-pay Kernversprechen umzusetzen, die Elektromobilität für Charge Point Operators (CPOs) und Elektromobilisten rentabler und einfacher zu gestalten“, so die beiden unisono. „Wir arbeiten aktuell sehr intensiv an der Entwicklung unserer Lösung und sind sehr zuversichtlich, sie im Laufe des zweiten Halbjahres 2024 auf den Markt zu bringen.“

Über ev-pay:

ev-pay bietet innovative Lösungen im Bereich des Ad Hoc Payments für Elektrofahrzeuge. Eichrechtskonforme und ladestationsunabhängige Technologie ermöglicht die Abrechnung mit variablen Tarifen. Durch cloudbasierte Software und das zertifizierte Tarifanzeige-Gerät bietet das Unternehmen eine zuverlässige Lösung, die nahtlos mit einer Vielzahl von Ladestationen kombiniert werden kann.

Fiserv, Inc. (NYSE: FI), ein Unternehmen der Fortune 500, möchte Geld und Informationen in einer Weise bewegen, die die Welt bewegt. Als einer der weltweit führenden Anbieter im Bereich Zahlungsverkehr und Finanztechnologie unterstützt das Unternehmen seine Kunden dabei, erstklassige Ergebnisse zu erzielen, indem es sich für Innovation und Spitzenleistungen in Bereichen wie Kontoverarbeitung, digitale Lösungen für Banken, Lösungen für Issuing- und Acquiring Processing, Zahlungslösungen, Netzwerk-Services, E-Commerce, Händlerakquise und -Betreuung, sowie der cloudbasierten Point-of-Sale- und Business-Management-Plattform Clover® einsetzt. Fiserv ist Mitglied des S&P 500® Index und zählte innerhalb der letzten zehn Jahre neun Mal zu der Fortune® World’s Most Admired Companies™. Für weitere Informationen besuchen Sie Fiserv.com, TeleCash.de oder folgen Sie uns in den sozialen Netzwerken, um immer die aktuellen Informationen über das Unternehmen zu erhalten.

Firmenkontakt

Fiserv Inc.

Jack Hickey

– –

– –

+353 83 4488339



https://www.fiserv.com/

Pressekontakt

Fink & Fuchs AG

Patrick Rothwell

Berliner Straße 164

65205 Wiesbaden

+49 611 7413116



https://finkfuchs.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.