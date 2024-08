Entwässerungsspezialist Gutjahr zeigt Komplettsysteme

Gutjahr auf der GaLaBau 2024

Bickenbach/Bergstraße, 8. August 2024. Schadensfreie Außenbeläge, verbunden mit hochwertigem Design und Komfort: Auf der GaLaBau (Halle 4, Stand 329) zeigt der Entwässerungsspezialist Gutjahr seine bewährten Systemlösungen – und präsentiert durchdachte Neuprodukte.

Gutjahr ist seit über 30 Jahren auf schadensfreie Außenbeläge spezialisiert – und hat sich damit auch im Garten- und Landschaftsbau einen Namen gemacht. „Unser Fokus liegt auf aufeinander abgestimmten und geprüften Komplettsystemen. Deshalb bieten wir von der Abdichtung über die Entwässerung bis hin zur Randlösung alles aus einer Hand“, sagt Gutjahr-Geschäftsführer Ralph Johann. Dementsprechend vielfältig ist der Gutjahr-Stand auf der GaLaBau 2024: „Auf der Messe zeigen wir klassische Flächendrainagen ebenso wie aufgestelzte Systeme. Hinzu kommen Drainroste für barrierefreie Übergänge von innen nach außen und „Speziallösungen“ wie das Verlegesystem TerraMaxx PF, das die feste und lose Verlegung kombiniert. Und natürlich zahlreiche Neuheiten aus diesem Jahr“, so Johann weiter.

Terrassensaison verlängern

Zu den Neuheiten zählt das elektrische Heizelement TerraMaxx COMFORT. Damit kann die Terrasse in der Übergangszeit länger genutzt werden. Die Heizelemente bestehen aus einer dünnen Heizfolie mit Isolationsschicht und sind selbstklebend. Sie können einfach auf der Rückseite des Plattenbelages aufgebracht werden. An diesen Stellen erwärmen sie den Keramik- oder Natursteinbelag schnell auf 24 Grad Celsius – und das deutlich energiesparender als die sonst üblichen Heizpilze oder Heizstrahler. Damit ist das System ideal für die Gastronomie und Eventlocations, aber auch für Wintergärten, Pools und Wellness-Außenbereiche.

TerraMaxx COMFORT kann bei Keramik- und Natursteinbelägen auf Alu-Rahmensystemen oder Stelzlagern eingesetzt werden. Wer das Gutjahr-Rahmensystem TerraMaxx RS oder das Gutjahr-Stelzlager TerraMaxx TSL auf seiner Terrasse bereits im Einsatz hat, kann die Außenheizung problemlos nachrüsten. Das Gutjahr-Heizelement kann bei drei Belagsformaten eingesetzt werden: 60 cm x 60 cm, 60 cm x 120 cm und 120 cm x 120 cm. Das Set enthält alle Bestandteile, die für die Montage und den Anschluss gebraucht werden.

Neue Randlösungen für Alu-Rahmensystem

Ebenfalls neu sind zwei Lösungen für perfekte Randabschlüsse. Sie können zusammen mit dem Alu-Rahmensystem TerraMaxx RS eingesetzt werden. Beide werden direkt am Tragprofil des Rahmensystems befestigt.

– Mit dem TerraMaxx Randabschlusshalter lassen sich die Randbereiche mit Keramik oder Naturwerkstein verblenden – einfach und sicher. Der Randabschlusshalter besteht aus hochwertigem Aluminium, die Beläge werden darauf mit dem Kartuschenkleber DiProtec FIX-MSP fixiert.

– ProFin RS und ProFin RS-H sind klassische Randprofile aus pulverbeschichtetem Aluminium, die direkt am Alu-Rahmensystem befestigt werden. Es gibt zwei Varianten: ProFin RS hat eine feste Höhe von 170 mm, ProFin RS-H hat zusätzlich eine höhen- und neigungsverstellbare Verlängerungsblende. Dadurch ist dieses Profil ideal für keilförmige Randbereiche geeignet, bei denen das Oberflächengefälle nicht dem Abdichtungsgefälle entspricht.

Einfache Planung

Die aufgestelzten Systeme – und damit auch die neuen Produkte – lassen sich bequem über KOSY UP planen. Der Gutjahr-Online-Konfigurator ist seit November 2023 online. Verarbeiter können für jede Baustelle die baulichen Gegebenheiten und individuellen Wünsche eingeben. Die Planung passt sich dabei immer in Echtzeit an. Am Ende liefert KOSY UP das Ergebnis mit den benötigten Mengen und kalkulierten Materialkosten.

Weitere Gutjahr-Produkte auf der GaLaBau

– Naturstein im Außenbereich ist beliebt – aber empfindlich. Deshalb bietet Gutjahr für die Verlegung von Naturwerkstein auf Drainmörtel zwei Spezialsysteme an: das kapillarpassive Drainagesystem AquaDrain EK für Flächen und die Stufendrainage AquaDrain SD für Außentreppen. Beide vermeiden seit zwei Jahrzehnten nachweislich kapillar aufsteigende Feuchte und verhindern so Feuchteflecken und Ausblühungen.

– Großformatige Keramikelemente können bei konventioneller loser Verlegung auf Kies oder Splitt aufgrund ihres geringen Eigengewichtes schon nach kurzer Zeit wandern und wackeln. Deshalb hat Gutjahr mit TerraMaxx PF ein System entwickelt, das feste und lose Verlegung kombiniert. Durch diese Fixierung bekommt der Belag den Charakter einer fest verlegten Fläche. Dazu werden auf der Flächendrainage AquaDrain T+ die Beläge mit einer speziellen Fixiermasse punktuell verklebt.

– Bei der Gestaltung hochwertiger Balkone und Terrassen wünschen sich viele schwellenfreie Übergänge. Doch die technische Umsetzung ist oft kniffelig – und die Normen schreiben im Türanschlussbereich eine ausreichende Entwässerung durch Drainageroste vor. Genau für diesen Einsatzbereich hat Gutjahr das Komplettsystem aus AquaDrain FLEX Drainrosten und passenden Flächendrainagen entwickelt. Die bauseits ablängbaren Drainroste werden vor Balkon- und Terrassentüren oder vor bodentiefen Fenstern eingebaut. Damit sind regelgerechte barrierefreie Türanschlüsse einfach und sicher umzusetzen.

Gutjahr Systemtechnik mit Sitz in Bickenbach/Bergstraße (Hessen) entwickelt seit 35 Jahren Komplettlösungen für die sichere Entwässerung, Entlüftung und Entkopplung von Belägen – auf Balkonen, Terrassen und Aussentreppen ebenso wie im Innenbereich. Herzstück der Systeme sind Drainage- und Entkopplungsmatten. Passende Drainroste, Randprofile und Rinnen sowie Abdichtungen und Mörtelsysteme ergänzen die Produktpalette. Mittlerweile werden die Produkte von Gutjahr in 26 Ländern weltweit eingesetzt, darunter neben zahlreichen europäischen Ländern auch die USA, Kanada, Australien und Neuseeland. Zudem hat das Unternehmen bereits mehrere Innovationspreise erhalten.

