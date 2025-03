Tenable erhält 5-Star Rating im CRN Partner Program Guide 2025

COLUMBIA, Md. (27. März 2025) – Tenable®, das Unternehmen für Exposure-Management, gibt bekannt, dass es von CRN, einer Marke von The Channel Company, mit dem prestigeträchtigen 5-Star Award im Partner Program Guide 2025 ausgezeichnet wurde.

Der 5-Star Award ist eine Top-Auszeichnung für Unternehmen, deren Partnerprogramme für den Aufbau nachhaltiger, profitabler und erfolgreicher Channel-Partnerschaften stehen. Für den Partner Program Guide 2025 bewertete das CRN Research Team Anbieter anhand von Programmanforderungen und Angeboten wie Schulungen, Pre- und Post-Sales-Support, Marketing-Programmen und -Ressourcen, technischem Support und Kommunikation.

Als Partner-First-Unternehmen investiert Tenable gezielt in seine Channel-Partner und unterstützt sie umfassend – und trägt so zum gemeinsamen Erfolg bei. Das Tenable Assure Partnerprogramm bietet Partnern, Distributoren, Resellern und Systemintegratoren nicht nur innovative Exposure-Management-Lösungen, sondern auch Sales- und Marketing-Unterstützung, Schulungs- und Zertifizierungsmöglichkeiten, Service-Delivery-Zertifizierung und technischen Support, um ihr Business auszubauen und Exposure Management und Risk Mitigation auf höchsten Niveau zu bieten.

„Gemeinsam mit unseren Partnern richten wir unseren Fokus konsequent darauf, kritische Sicherheitslücken zu schließen, die Unternehmen gefährden“, erklärt Jeff Brooks, Senior Vice President of Global Channels and Alliances bei Tenable. „Wir haben das Tenable Assure Partnerprogramm sukzessive weiterentwickelt – mit dem Ziel, unseren Channel-Partnern leistungsstarke Cybersecurity-Lösungen und erstklassige Ressourcen an die Hand zu geben, um robuste Exposure-Management-Programme aufzusetzen und gleichzeitig ein profitables Tenable Business aufzubauen. Vor diesem Hintergrund sind wir ganz besonders stolz auf die Auszeichnung.“

Weitere Informationen zum Tenable Assure Partnerprogramm finden interessierte Leserinnen und Leser hier.

Über Tenable

Tenable®, das Unternehmen für Exposure Management, identifiziert und schließt Sicherheitslücken, die den Wert, die Reputation und die Vertrauenswürdigkeit von Unternehmen gefährden. Die KI-gestützte Exposure-Management-Plattform von Tenable bietet umfassende Sichtbarkeit und handlungsrelevante Erkenntnisse entlang der gesamten Angriffsfläche und ermöglicht es Unternehmen, sich vor Cyberangriffen zu schützen – von IT-Infrastrukturen über Cloud-Umgebungen bis hin zu kritischen Infrastrukturen und allen dazwischenliegenden Bereichen. Rund 44.000 Kunden weltweit verlassen sich auf Tenable, wenn es darum geht, Sicherheits- und Geschäftsrisiken zu minimieren. Weitere Informationen finden Sie auf de.tenable.com.

