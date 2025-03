DigiCert-Lösungen neu im AWS Marketplace verfügbar

Schneller Einkauf über AWS-Marketplace-Kundenkonto

DigiCert, Inc., etablierter Anbieter für Digital-Trust-Lösungen, stellt die PKI-Lösung DigiCert ONE, TLS/SSL- und Code-Signing-Zertifikate sowie Document-Signing- und Mark-Zertifikate jetzt auch im AWS Marketplace zur Verfügung. AWS Marketplace ist ein kuratierter digitaler Katalog mit tausenden Softwareprodukten von Drittanbietern, die sich leicht finden, testen, kaufen und über Amazon Web Services (AWS) bereitstellen lassen.

Mit der Verfügbarkeit der DigiCert-Lösungen im AWS Marketplace bekommen Kunden schnellen Zugriff auf DigiCerts umfassende Plattform für die Verwaltung digitaler Zertifikate und Sicherung von Daten und Geräten. Über ihr AWS-Marketplace-Konto können Kunden die DigiCert-Lösungen und-Zertifikate kaufen und verwalten.

Der AWS Marketplace verschafft AWS-Kunden jetzt direkten Zugriff auf folgende DigiCert-Lösungen:

-DigiCert ONE, eine umfassende Plattform für die Verwaltung digitaler Zertifikate und die Sicherung von Daten und Geräten in großem Maßstab.

-TLS/SSL-Zertifikate von DigiCert, die HTTPS-Verschlüsselung ermöglichen, Vertrauen bei Benutzern aufbauen und die Verarbeitung von Zahlungen sowie die Erfassung von Finanz-, Gesundheits- oder anderen regulierten Daten ermöglichen.

-DigiCert Digital Certificates, eine umfassende Suite von Zertifikatslösungen, einschließlich Code-Signing-, Document-Signing- und Mark-Zertifikaten, um Unternehmen zu schützen, Plattformanforderungen zu erfüllen und ein Höchstmaß an digitalem Vertrauen zu gewährleisten.

Die Bereitstellung von DigiCert ONE, TLS/SSL- und Mark-Zertifikaten von DigiCert über den AWS Marketplace bietet Kunden mehrere Vorteile:

-Einfache Handhabung: Nahtlose Integration in die vorhandene AWS-Infrastruktur bei der Bereitstellung von DigiCert-Lösungen über den AWS Marketplace.

-Effizienz: Vereinfachte Kauf- und Bereitstellungsoptionen verkürzen die Wertschöpfungszeit bei Absicherung und Verwaltung von Digital-Trust-Lösungen.

-Skalierbarkeit: Erweiterte Funktionen der DigiCert-Lösungen sind an die Flexibilität und Leistungsfähigkeit von Amazon Web Services angepasst, um den Anforderungen von Unternehmen jeder Größe zu unterstützen.

„Wir freuen uns, DigiCert-Lösungen auf den AWS Marketplace zu bringen und unseren Kunden und Partnern bequemere und schnell zugängliche Kaufoptionen zu bieten“, kommentierte Dave Packer, Chief Revenue Officer bei DigiCert. „Die Verfügbarkeit von DigiCert-Lösungen im AWS Marketplace unterstreicht unser Engagement für die Bereitstellung innovativer, skalierbarer Lösungen, die den sich wandelnden Anforderungen moderner Unternehmen gerecht werden.“

Durch die Nutzung von DigiCert-Lösungen im AWS Marketplace können Unternehmen ihre Sicherheitslage verbessern und gleichzeitig ihre Beschaffungsprozesse vereinfachen.

Als weltweit führender Anbieter für Digital-Trust-Lösungen schützt DigiCert digitale Interaktionen von Unternehmen und Anwendern. DigiCert® ONE, die Plattform für digitale Vertrauensdienste, verschafft Organisationen zentrale Visibilität und Kontrolle über vertrauliche Kommunikationsprozesse in öffentlichen und privaten Anwendungsbereichen sowie Website-Schutz und sicheren Zugriff auf Unternehmenssysteme, Softwareprogramme, digitale Identitäten, Inhalte und Geräte. Aufgrund preisgekrönter Softwarelösungen und seiner branchenweiten Führungsposition bei der Erfüllung technischer Standards und Betriebsanforderungen ist DigiCert der bevorzugte Digital-Trust-Anbieter bei Unternehmen rund um die Welt.

