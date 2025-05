Tenable ernennt Eric Doerr zum Chief Product Officer

COLUMBIA, Md. (8. Mai 2025) – Tenable®, das Unternehmen für Exposure-Management, gibt die Ernennung von Eric Doerr zum Chief Product Officer (CPO) bekannt. Doerr verfügt über nahezu drei Jahrzehnte Erfahrung in der Entwicklung und Skalierung von Security-Lösungen bei einigen der weltweit renommiertesten Technologieunternehmen, darunter Microsoft und zuletzt Google Cloud.

Bei Tenable wird Doerr die globale Produktorganisation des Unternehmens leiten und die Strategie, Innovation und Umsetzung des wachsenden Cybersecurity-Portfolios verantworten. Seine Ernennung erfolgt zu einem entscheidenden Zeitpunkt: Tenable steht kurz vor der Einführung einer deutlich erweiterten Version seiner Exposure-Management-Plattform Tenable One, die den branchenweit breitesten Funktionsumfang bietet. Gleichzeitig erlebt das Unternehmen eine Phase dynamischen Wachstums im Bereich Cloud-Security.

„Tenable verfolgt eine klare und stringente Vision für die Zukunft der Cybersicherheit – eine Vision, die Sichtbarkeit, Priorisierung und Behebung über die gesamte moderne Angriffsfläche hinweg vereint“, so Steve Vintz, Co-CEO von Tenable. „Mit seiner umfangreichen Expertise in den Bereichen Cloud-Native Security, Threat Intelligence und Produktinnovation im großen Maßstab ist Eric der ideale Kandidat, um unser Exposure-Management weiterzuentwickeln und unseren Mehrwert für Unternehmen zu steigern.“

Zuletzt zeichnete Doerr als Vice President of Security Products bei Google Cloud verantwortlich, wo er ein breites Portfolio leitete, darunter Google SecOps (ehemals Chronicle) und Google Threat Intelligence sowie die Integration von Mandiant. Vor seinem Engagement bei Google war er mehr als 20 Jahre in führenden Positionen im Bereich Security und Identity bei Microsoft tätig, darunter als General Manager von Microsoft Account sowie als Corporate Vice President von Cloud Security und des Microsoft Security Response Center (MSRC).

„Tenable revolutioniert die Art und Weise, wie Unternehmen Cyberrisiken betrachten und minimieren“, so Doerr. „Der zukunftsorientierte Exposure-Management-Ansatz und ausgeprägte Innovationsdrang im Bereich Cloud Security machen diesen Einstiegszeitpunkt für mich besonders spannend. Ich freue mich sehr, Teil eines Teams zu sein, das die Zukunft der Cybersicherheit aktiv mitgestaltet.“

Shai Morag, der derzeitige CPO von Tenable, wird dem Unternehmen während der Übergangsphase weiterhin zur Verfügung stehen. Das Unternehmen dankt Herrn Morag für seine Führungsstärke und seine wertvollen Beiträge zur Produktstrategie und zum Wachstum von Tenable.

Über Tenable

Tenable®, das Unternehmen für Exposure Management, identifiziert und schließt Sicherheitslücken, die den Wert, die Reputation und die Vertrauenswürdigkeit von Unternehmen gefährden. Die KI-gestützte Exposure-Management-Plattform von Tenable bietet umfassende Sichtbarkeit und handlungsrelevante Erkenntnisse entlang der gesamten Angriffsfläche und ermöglicht es Unternehmen, sich vor Cyberangriffen zu schützen – von IT-Infrastrukturen über Cloud-Umgebungen bis hin zu kritischen Infrastrukturen und allen dazwischenliegenden Bereichen. Rund 44.000 Kunden weltweit verlassen sich auf Tenable, wenn es darum geht, Sicherheits- und Geschäftsrisiken zu minimieren. Weitere Informationen finden Sie auf de.tenable.com.

