Tenable will Exposure-Management mit Übernahme von Apex Security auf gesamte KI-Angriffsfläche ausweiten

COLUMBIA, Md. (3. Juni 2025) – Tenable® Holdings, Inc., das Unternehmen für Exposure-Management, gibt seine Absicht bekannt, Apex Security, Inc. zu übernehmen – ein innovatives Unternehmen, das sich auf den Schutz der rasant wachsenden KI-Angriffsfläche spezialisiert hat. Tenable ist überzeugt, dass die Übernahme – nach deren Abschluss – die eigene Fähigkeit stärken wird, Unternehmen dabei zu unterstützen, Cyberrisiken in einer zunehmend von künstlicher Intelligenz geprägten Welt zu erkennen und zu minimieren.

Generative KI-Tools und autonome Systeme vergrößern die Angriffsfläche rasant und bringen neue Risiken mit sich – von Schatten-KI-Apps und KI-generiertem Code bis hin zu synthetischen Identitäten und unkontrollierten Cloud-Diensten. Im Jahr 2024 brachte Tenable mit Tenable AI Aware eine Lösung auf den Markt, die bereits Tausenden von Unternehmen dabei hilft, KI-Nutzung in ihren Umgebungen zu erkennen und zu bewerten. Die Funktionen von Apex werden diese Grundlage erweitern und die Möglichkeit bieten, die Nutzung zu steuern, Richtlinien durchzusetzen und Risiken sowohl für die von Unternehmen verwendete KI als auch für die von ihnen entwickelte KI zu kontrollieren. Dieser Schritt untermauert die langfristige Strategie von Tenable, vor dem Hintergrund der zunehmenden Verbreitung von KI skalierbares und einheitliches Exposure-Management zu bieten.

„KI vergrößert die Angriffsfläche erheblich und bringt dynamische Risiken mit sich, auf die die meisten Unternehmen nicht vorbereitet sind“, so Steve Vintz, Co-CEO und CFO von Tenable. „Die Strategie von Tenable war schon immer, der wachsenden Angriffsfläche einen Schritt voraus zu sein – und Risiken nicht nur zu managen, sondern sie zu beseitigen, bevor sie ausgenutzt werden können.“

„Unternehmen greifen zunehmend auf KI zurück, und viele erkennen, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um Risiken vorzubeugen – bevor es zu groß angelegten Angriffen kommt“, ergänzt Mark Thurmond, Co-CEO von Tenable. „Apex bietet die Transparenz, den Kontext und die Kontrolle, die Sicherheitsteams benötigen, um durch KI verursachte Risiken proaktiv zu minimieren. Als leistungsstarke Ergänzung der Tenable One Plattform fügt sich Apex nahtlos in unseren präventiven Cybersecurity-Ansatz ein.“

Apex wurde 2023 gegründet und weckte früh das Interesse von CISOs und namhaften Investoren wie Sam Altman (OpenAI), Clem Delangue (Hugging Face) sowie den Venture-Capital-Firmen Sequoia Capital und Index Ventures. Das Unternehmen etablierte sich rasch als Innovationstreiber im Bereich der sicheren KI-Nutzung – sowohl durch Entwickler als auch alltägliche Anwender – und adressiert den zunehmenden Bedarf, Nutzungsmanagement, Richtliniendurchsetzung und Compliance skalierbar zu steuern.

„Die KI-Angriffsfläche ist eng mit allen anderen Bereichen verflochten, die Unternehmen bereits schützen. Sie als Teil des Exposure-Managements zu betrachten, ist der strategisch sinnvollste Ansatz. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Tenable Kunden dabei zu unterstützen, KI-Risiken im Kontext zu managen – nicht isoliert, sondern als Teil ihrer gesamten Umgebung“, so Matan Derman, CEO und Mitbegründer von Apex Security.

Nach Abschluss der Übernahme plant Tenable, in der zweiten Jahreshälfte integrierte Funktionen als Teil von Tenable One – der branchenweit ersten und umfassendsten Exposure-Management-Plattform- bereitzustellen. Über die finanziellen Rahmenbedingungen der Übernahme wurde Stillschweigen vereinbart. Der Abschluss der Übernahme wird noch im laufenden Quartal erwartet.

Über Tenable

Tenable®, das Unternehmen für Exposure Management, identifiziert und schließt Sicherheitslücken, die den Wert, die Reputation und die Vertrauenswürdigkeit von Unternehmen gefährden. Die KI-gestützte Exposure-Management-Plattform von Tenable bietet umfassende Sichtbarkeit und handlungsrelevante Erkenntnisse entlang der gesamten Angriffsfläche und ermöglicht es Unternehmen, sich vor Cyberangriffen zu schützen – von IT-Infrastrukturen über Cloud-Umgebungen bis hin zu kritischen Infrastrukturen und allen dazwischenliegenden Bereichen. Rund 44.000 Kunden weltweit verlassen sich auf Tenable, wenn es darum geht, Sicherheits- und Geschäftsrisiken zu minimieren. Weitere Informationen finden Sie auf de.tenable.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen zu Tenable und der Übernahme von Apex Security, die mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden sind, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen.

Weitere Risiken und Ungewissheiten, die unsere Finanzergebnisse beeinflussen könnten, finden sich im Abschnitt „Risikofaktoren“ und „Erläuterungen und Analyse der Finanzlage und der Betriebsergebnisse durch die Geschäftsleitung“ in unserem Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr, unserem Quartalsbericht auf Formular 10-Q für das am 31. März 2025 endende Quartal und anderen Unterlagen, die wir von Zeit zu Zeit bei der Securities and Exchange Commission (SEC) einreichen und die auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar sind. Darüber hinaus basieren alle in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen, die wir zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung für angemessen halten. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernehmen wir keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder die Gründe zu aktualisieren, wenn die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen.

