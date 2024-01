TerraMaster bringt den leistungsstärksten 4-Bay-NAS F4-424 Pro auf den Markt

um den besten Allround-NAS zu erschaffen

TerraMaster ist eine professionelle Marke, die sich auf die Bereitstellung innovativer Speicherprodukte für Privathaushalte und Unternehmen konzentriert. Kürzlich haben sie die 424-Serie vorgestellt, ein neues Upgrade der 423-Serie. Die brandneue 424-Serie übernimmt die Intel-CPU Alder Lake N95 der 12. Generation, 8 GB DDR5-Speicher, zwei 2,5-GB-Netzwerkanschlüsse, zwei M.2-NVMe-Sockel und fügt eine USB-Typ-C-Hostschnittstelle und eine USB-Typ-A-Schnittstelle hinzu. Dadurch wird im Vergleich zur Vorgängergeneration eine Verbesserung der Gesamtleistung um 40 % erreicht.

Erwähnenswert ist, dass auch eine leistungsstärkere Version, der 424 Pro, auf den Markt gebracht wurde. Er ist mit einer Intel Core i3-CPU und bis zu 32 GB DDR5-Speicher ausgestattet, was den Bedürfnissen von Privat- und Geschäftsanwendern gerecht wird, die eine höhere Leistung verlangen. Die 424-Serie wird mit dem Betriebssystem TOS 5.1 der neuen Generation geliefert und kann in Zukunft problemlos auf das Betriebssystem TerraMaster TOS 6 aktualisiert werden.

Hauptmerkmale des F4-424 Pro

4-Bay-NAS mit Spitzenleistung

Core i3 8-Core-CPU mit 8-Threads mit 3,8 GHz (Turbo), integrierte UHD-GPU mit 1,25 GHz, 32 GB DDR5 4800 MHz Speicher (nicht ECC, nicht aufrüstbar), zwei 2,5-G-Ethernet-Ports und zwei M.2-NVMe-Steckplätze für SSD-Caching. Eine ideale NAS-Speicherlösung mit Spitzenleistung für kleine und mittlere Unternehmensanwender.

Schnellere Anwendungsantwort

Ausgestattet mit einer robusten CPU und DDR5-Speicher erreicht er gegenüber seinem Vorgänger eine bemerkenswerte Leistungssteigerung von 150 %. Erleben Sie eine um 100 % schneller Ladezeit von Anwendungen, eine Steigerung um 45 % beim Abrufen von Dateien und Fotos, eine Verbesserung der Reaktionszeit von Datenbanken um 55 % und eine um herausragende 65 % schnellere PHP-Antwortgeschwindigkeit bei Webseiten. Steigern Sie die Effizienz Ihres Workflows durch nahtlose Leistung unter hoher Last.

Höhere Übertragungsgeschwindigkeit

Er verfügt über zwei 2,5-GbE-Schnittstellen und kann eine lineare Datenübertragungsgeschwindigkeit von 283 MB/s erreichen (getestet mit dedizierten NAS-Festplatten mit 18 TB x 4, RAID 0). Link Aggregation bietet eine Netzwerkbandbreite von bis zu 5 GB. Das ist ideal für den Dateizugriff durch mehrere Benutzer und viele Zugriffe gleichzeitig. Dank der zwei USB-3.2-Gen2-Schnittstellen mit 10 Gbit/s erfolgt die Datenübertragung zwischen Ihrem NAS und externen Geräten schnell.

Das neueste TOS-System und virtualisierte Anwendungen

TNAS läuft auf TOS 5 und dem kommenden TOS-6-System, das professionelle Rundum-Speicherverwaltungsfunktionen einschließlich Netzwerkverwaltung, Berechtigungsverwaltung, Speicherverwaltung und Ressourcenüberwachung über benutzerfreundliche, intuitive, und flache Webschnittstellen integriert.

Der F4-424 Pro erfüllt die Anforderungen virtualisierter Anwendungen und bietet zusätzliche Funktionen innerhalb eines Geräts durch die Verwendung professioneller virtualisierter Apps, einschließlich VirtualBox und Docker, und durch die Zusammenarbeit mit Docker-compose und Portainer. Dies senkt die Kosten für Unternehmensinvestitionen in die IT.

Umfangreiche Backup-Lösungen

Zentralisiertes Backup, Duple Backup, Snapshot, CloudSync, TFM Backup und vieles mehr steigern mit mehrfachen Backup-Anwendungen die Sicherheit Ihrer Daten. Der F4-424 Pro unterstützt verschiedene RAID-Typen einschließlich RAID 0/1/5/6/10/JBOD/Single und TRAID.

Einfache M.2-SSD-Installation

Um den Einbau von M.2-SSDs zu erleichtern, hat TerraMaster speziell für das F4-424-Pro-Gehäuse eine seitliche Schiebeabdeckung entworfen, die einfach zur Seite geschoben wird, um M.2-SSDs zu installieren. Überdies stellt TerraMaster von Hand anziehbare Schrauben zur Verfügung, die eine mühelose Installation der SSD innerhalb von 5 Sekunden ermöglicht.

Geringere Geräuschentwicklung

Der F4-424 Pro übernimmt TerraMasters neue Konstruktion. Über die Integrierung von zusätzlichen stoßabsorbierenden Maßnahmen hinaus haben die Techniker von TerraMaster im neuen Aufbau zahlreiche spezielle schallabsorbierende Paneele entworfen, um die Geräuschentwicklung zu minimieren. Diese beträgt 50 % weniger als bei vorherigen Generationen, mit einer Geräuschentwicklung im Standby-Modus von nur 21 dB(A)!

Neben dem F4-424 Pro umfasst die 424-Serie noch 2 weitere Modelle: F2-424 (2 Einschübe) und F4-424 (4 Einschübe) erfüllen die Anforderungen von Heimanwendern, SOHO und kleinen Unternehmen an leistungsstarke NAS.

Der F4-424 Pro und der F4-424 sind bereits in den USA und ausgewählten europäischen Märkten erhältlich und werden in Kürze auch in anderen Märkten allgemein verfügbar sein.

Weitere Einzelheiten finden Sie unter

TerraMaster F4-424 Pro:

https://www.terra-master.com/global/products/homesoho-nas/f4-424-pro.html

TerraMaster F4-424: https://www.terra-master.com/global/products/homesoho-nas/f4-654.html

Amazon-Links

US: https://www.amazon.com/dp/B0CPPD51B9

UK: https://www.amazon.co.uk/dp/B0CPPFRXWQ

TerraMaster ist eine professionelle Marke, die sich auf Speicherprodukte konzentriert, inklusive Netzwerkspeicher und Direct Attached Storage, die sich in mehr als 40 Ländern und Regionen immer größerer Beliebtheit erfreuen. Seit nunmehr 10 Jahren entwickelt die Marke Speichertechnologie, die auf die Bedürfnisse von Kunden wie Privatanwendern, kleinen und mittelständischen sowie Großunternehmen zugeschnitten ist.

