connect Service-Test kürt Congstar zum Testsieger

Platz zwei geht an Smartmobil, Platz drei an Blau; die Apps von neun alternativen Mobilfunk-Discountern wurden in objektivem Verfahren getestet – im Schwerpunkt die Sicherheit.

München, 3. Januar 2024 – Welcher alternative Mobilfunkanbieter bietet seinen Kunden den besten und sichersten Service per App? Dieser Frage ist die Medienmarke connect erneut nachgegangen. Es wurden die Apps der neun Mobilfunk-Discounter Aldi, Ay Yildiz, Blau, Congstar, Klarmobil, Lidl, Freenet Mobilfunk, Otelo und Smartmobil mittels objektiver Verfahren getestet und verglichen. Betrachtet wurden die Kategorien Vertragsfunktionen, Funktionen zu Tarifen, Kosten und Rechnung sowie Service – im Schwerpunkt die Sicherheit der Nutzerdaten.

Der Test der Sicherheit erfolgte in vier Unterkategorien: Schutz persönlicher Daten, Verbindungssicherheit und Verschlüsselung, Identitätsdiebstahl sowie Sicherheit des Quellcodes. Der wichtigste Aspekt „Umsetzung des Datenschutzes“ erhielt dabei die höchste Gewichtung. Die weitere Verschärfung der Testparameter führte bei den diesjährigen Ergebnissen im Bereich Sicherheit zu größeren Unterschieden in der Anbieterbewertung im Vergleich zum Vorjahr.

Congstar gelingt der souveräne Gesamtsieg mit der Note „überragend“ und 962 von 1.000 Punkten. Die App punktet mit hervorragender Menüstruktur und flüssiger Performanz, in puncto Sicherheit erhält sie nahezu perfekte Bewertungen in zwei Kategorien. Auf Platz zwei folgt Smartmobil und erhält mit 947 Punkten die Gesamtnote „sehr gut“. Die App wurde weiter optimiert und die Sicherheitsprüfungen zeigen, dass der Anbieter starke Verbesserungen in allen Bereichen vorgenommen hat. Blau erreicht Platz drei, die Serviceapp erhält 934 Punkte und damit ebenfalls die Note „sehr gut“ – insbesondere das moderne Design und die hohe Transparenz überzeugen, die Sicherheitsergebnisse sind sehr gut. Knapp dahinter auf Platz vier, ebenfalls „sehr gut“ mit 932 Punkten, liegt Mein Otelo. Die App ist unkompliziert und punktet mit herausragender Funktionalität, zudem erreicht sie den dritten Platz im Bereich Sicherheit. Den fünften Platz erreicht Aldi Talk mit 909 Punkten und dem Testurteil „sehr gut“. Besonders bemerkenswert: Aldi investierte merklich in die Sicherheit der App, so erreicht diese insgesamt den zweiten Platz in puncto Sicherheit und die Teilnote „überragend“. Auf den weiteren Plätzen folgen Ay Yildiz mit „sehr gut“ und 880 Punkten, Lidl mit „sehr gut“ und 853 Punkten sowie Freenet Mobilfunk mit 833 Punkten und Klarmobil mit 803 Punkten, beide erhalten die Note „gut“.

Josefine Milosevic, Redakteurin bei connect, sagt: „Das Ergebnis unseres Tests kann sich sehen lassen, wir konnten bei keiner App gravierende Mängel feststellen. Mein Glückwunsch geht an Congstar für den souveränen Gesamtsieg. Besondere Beachtung galt dem Sicherheitsaspekt, auch hier holt sich Congstar mit der Gesamtnote „überragend“ den Sieg. Bemerkenswert ist aber auch das Ergebnis von Aldi im Bereich Sicherheit: Die App schneidet hier „überragend“ ab und konnte damit die Gesamtnote von „gut“ auf „sehr gut“ gegenüber dem Vorjahr verbessern.“

Den gesamten Artikel finden Sie unter: https://www.connect.de/vergleich/service-apps-alternative-mobilfunkanbieter-test-2024-3204678.html

Haftungsausschluss: Die Testergebnisse, die in dem vorliegenden Text genannt werden, basieren auf dem Zeitpunkt ihrer Erhebung. Die Testung garantieren nicht die Überprüfung sämtlicher möglicher Angriffe oder die Entdeckung aller Schwachstellen. connect übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für die Verwendung oder Verlässlichkeit des Inhalts des vorliegenden Texts.

