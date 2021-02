TerraMaster stellt den aktualisierten D8 Thunderbolt 3 8-Bay-DAS für professionelle Creator vor

Hohes Niveau an RAID-Speicherung wird für Creator noch schneller

22. Februar, 2021 Shenzhen, China – TerraMaster, eine professionelle Marke, die sich auf die Bereitstellung innovativer Speicherprodukte einschließlich direkt angeschlossener Speicher (DAS)-Geräte, führt den aktualisierten D8 Thunderbolt 3 (D8-331) 8-bay anspruchsvollen RAID Speicher ein. Das neue D8 Thunderbolt 3 Modell verfügt über einen aktualisierten RAID-Controller, der eine schnellere Datenübertragung um bis zu 30% über dem vorherigen Modell liefert. Das neue Modell liefert Geschwindigkeiten von bis zu 2100 MB/s in RAID 0 mit acht SSDs (altes Modell 1600 MB/s). Der D8 Thunderbolt 3 RAID-Speicher ist für Fachleute wie Video-Editoren, Animatoren, Fotografen und andere entwickelt. Content-Creator können jetzt noch schnellere Datenübertragungsgeschwindigkeiten genießen, um die Arbeit schneller zu erledigen.

Der TerraMaster D8 Thunderbolt 3 ist ideal für Klein- und mittlere Unternehmen, die mit hoher Geschwindigkeit, großen Kapazitäten für die Content-Erstellung benötigen, perfekt für Creator, die an Anwendungen arbeiten, wie Apple Final Cut Pro X, Adobe Lightroom, DaVinci Resolve und andere. Der RAID-Speicher enthält auch zwei 40 GB/s Thunderbolt 3-Anschlüsse, die vollständig mit der neuesten Version der MacOS “Big Sur”-Version kompatibel sind.

Professionelle RAID Klasse

Der TerraMaster D8 Thunderbolt 3 RAID Speicher hebt die Vorteile der RAID-Leistung und der Performanz an. Der aktualisierte RAID-Controller liefert eine leistungsstarke Datenübertragung. Der Hardware-RAID-Schutz wie RAID 5 oder der RAID 6 schützen die gespeicherten Daten vor den Auswirkungen von 1 oder 2 Festplattenfehlern, um effektiv die Daten zu schützt – ein Schutzmerkmal von entscheidender Bedeutung für Content-Creator, die Videos bearbeiten und Rendern.

Blitzschneller Speicher für Creator

Der D8 Thunderbolt 3 verfügt über ein Paar Thunderbolt 3 40 GB/s-Anschlüsse, die blitzschnelle Geschwindigkeiten liefern, wobei 2100 MB/s in RAID 0-Array-Modus mit 8 SSDs geliefert werden. Unter RAID 5 kann dieser RAID-Speicher eine Geschwindigkeit von bis zu 1800 MB/s mit SSDs erreichen, das alte Modell erreicht nur bis zu 1100 MB/s. Das neue Modell D8-331 ermöglicht eine schnellere Datenübertragung, um schnellen Zugriff auf Speicherplätze zu ermöglichen, und so schneller an gemeinsamen Daten zu arbeiten und diese zu teilen.

Speicher mit großer Kapazität

Für anspruchsvolle Anwender, die große Speicherkapazitäten benötigen, bietet der 8-Bay-Speicher D8 Thunderbolt 3 eine Gesamtspeicherkapazität von bis zu 144 TB (8x18TB-HDDs). Benutzer können auch weitere D8 Thunderbolt 3 Gehäuse in Reihe verbinden (Daisy-Chain). Die Verbindung von sechs D8 Thunderbolt 3 kann eine maximale Speicherkapazität von 800 TB ergeben. Abgesehen von 3,5-Zoll-HDDs unterstützt der D8 Thunderbolt 3 auch 2,5-Zoll-SSDs, die schnellere Datenübertragungsgeschwindigkeiten erreichen.

Sicher und portabel

Der TerraMaster D8 Thunderbolt 3 ist portabel, tragbar und für lange Betriebszeiten ausgelegt. Es besteht aus einem wärmeableitenden Aluminiumgehäuse mit zwei temperaturgesteuerten 90-mm-Lüftern, die es jederzeit kühl und stabil halten. Die Lüfter sind außerdem mit drei Lüftermodi ausgestattet: Aus, der den Lüfter für einen geräuscharmen Betrieb abschaltet, Auto für eine temperaturbasierte Kühlleistung und schnell für maximale Kühlung. Das robuste Aluminiumgehäuse mit Doppelgriffen erleichtert das Bewegen des D8 Thunderbolt 3 und erfüllt die Bedürfnisse im Studio und im Außeneinsatz.

Für anspruchsvolle Arbeitsbereiche

Der TerraMaster D8 Thunderbolt 3 ermöglicht einen intelligenten Arbeitsplatz über die Schnittstellen Thunderbolt 3 und DisplayPort 1.4. Es kann Multi-Displays mit bis zu drei Monitoren oder eine Reihenschaltungen (Daisy-Chain) mit bis zu sechs Thunderbolt 3-fähigen Geräte unterstützen, um die Produktivität zu maximieren.

Preise und Verfügbarkeit

Der aktualisierte 8-Bay-Raid-Speicher TerraMaster D8 Thunderbolt 3 (D8-331) 8-bay ist ab sofort für 1599.99 EUR bei TerraMaster und bei Partnerhändlern weltweit erhältlich, einschließlich Amazon Deutschland https://www.amazon.de/dp/B08W2G4BM2

Für mehr Information, besuche bitte https://www.terra-master.com/global/products/video-professional-das/d8-thunderbolt-3.html

Über TerraMaster

TerraMaster ist eine professionelle Marke mit Fokus auf innovative Speichermöglichkeiten,

wie netzgebundener Speicher (NAS) und direkt angeschlossener Speicher, die in über 40 Ländern und Regionen immer beliebter werden. Die Marke entwickelt seit 8 Jahren Speichertechnologie, um den Bedürfnissen von Kunden wie kleinen und mittleren Unternehmen, und Privatanwendern gerecht zu werden.

Kontakt

TerraMaster

Fanny Chang

Room 2A2, Building A, Qingchuang City, Zhangkeng Community Minzhi Street, Longhua District, 2A2

518131 Shenzhen

+8675581798555

fc@cybermedia.com.tw

https://www.terra-master.com

