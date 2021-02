Neuerscheinung ab 23. Februar 2021: EXXECNEWS INSTITUTIONAL

Der direkte mediale Kanal zwischen Anbietern und Anlegern im institutionellen Asset Management erscheint wieder monatlich und versorgt die Entscheider der Finanzindustrie mit priorisierten und redaktionell aufbereiteten Nachrichten der Kapitalanlagebranche.

EXXECNEWS INSTITUTIONAL ist das Medium zur direkten Kommunikation zwischen Anbietern und Anlegern im institutionellen Asset Management. Auf Basis einer bereits etablierten und erfolgreichen Adressierung von professionellen Marktteilnehmern in der Publikation EXXECNEWS und in Zusammenarbeit mit der DFPA – Deutsche Finanz Presse Agentur wird mit EXXECNEWS INSTITUTIONAL die Darstellung institutioneller Themen in einem monatlich erscheinenden vier- bis achtseitigen Format systematisiert und publiziert.

Inhaltliche und thematische Schwerpunkte

Der Fokus liegt auf der wachsenden Bedeutung von verantwortungsvollem Investieren. Dabei werden die aktuellen Entwicklungen im Impact Investing in der Zusammenarbeit mit institutionellen Investoren und Family Offices ebenso dokumentiert, wie die Weiterentwicklung von ESG Investing. Somit bekommt die gesellschaftliche ebenso wie die ökologische Relevanz von Kapitalanlage besondere Aufmerksamkeit.

Der Einsatz von alternativen Assets im nachhaltigen Portfolio, innovative Konzepte im nachhaltigen Wertpapiermanagement sowie Trends im nachhaltigen Portfolio-Management von Pensionsvermögen (Pension Invest) bilden weitere redaktionelle Schwerpunkte. Die Bedeutung von Immobilieninvestments im institutionellen Portfolio ist enorm gewachsen. Dem nachhaltigen Immobilien-Asset-Management wird daher ebenfalls der notwendige Raum in der Berichterstattung gegeben. Betrachtet werden zudem Investments im Bereich der Private Markets mit den Themen Private Equity, Venture Capital und Infrastruktur. Innovationen von Dienstleistern für professionelle Anleger aus dem definierten Feld der professionellen Kapitalanlage sowie die Bewertung aktueller Studien, wissenschaftlicher Berichterstattung und Statistiken runden das redaktionelle Portfolio ab.

EXXECNEWS INSTITUTIONAL nutzt dabei die Möglichkeiten der aktuellen Onlinepublikation sowie der dynamischen Agenturberichte der DFPA als auf die Finanzthemen spezialisierte Presseagentur (https://www.dfpa.info) gleichermaßen, um die für professionelle Anleger relevanten Themen zu sichten, zu priorisieren und aufzubereiten. Die Rubriken umfassen Top Story/PrimeTopics/Prime News, Institutionelles Asset Management, Nachhaltige Investments, Impact Investing, Immobilien, Real Assets, Alternative Assets, Pension Invest sowie Recht/Regulierung. Redaktionelle Elemente sind Digest, Editorial, Must Read/Für Sie gelesen, Köpfe/Karriere, Marktstatistik/Studien, Veranstaltungen, Kommentare sowie Innovationen From the Desk.

Wer wird erreicht?

Die Entscheider aller großen Investoren aus den verschiedenen Investorengruppen in Deutschland werden bereits heute durch die EXXECNEWS erreicht. Die Fachpublikation EXXECNEWS ist die Kapitalanlagezeitung für Führungskräfte und erscheint 14-täglich seit dem Jahr 2012. “Darüber hinaus wird mit EXXECNEWS INSTITUTIONAL eine tiefe Durchdringung der relevanten Vertriebswege und -organisationen in der Fondsindustrie erreicht. Wichtig ist uns, bei den Anlegern das Executive Level für Institutionen zu erreichen. Das sind die Vorstände und das Management aller mehr oder weniger regulierten Investoren wie Versicherungen, Pensionsvermögen, Banken, Stiftungen und Sozialversicherungsträger. Das gleiche gilt für Entscheidungsträger von Unternehmen, Family Offices und Familienvermögen”, betont Herausgeber Dr. Dieter E. Jansen. Jede Ausgabe EXXECNEWS INSTITUTIONAL erreicht über 4.000 Entscheider.

Die EXXECNEWS INSTITUTIONAL Herausgeber: Hans-Jürgen Dannheisig und Dr. Jansen

Hans-Jürgen Dannheisig war viele Jahre als Geschäftsführer und Vorstand in führenden Unternehmen der Finanzindustrie verantwortlich – u.a. bei der BfG Bank AG, der Berenberg Bank, der BHW Gruppe sowie der NIXDORF Kapital AG. Seine Schwerpunkte lagen in den Bereichen Sales, Kommunikation und Investor Relations bei institutionellen Marktteilnehmern und Family Offices. Er ist unabhängiger Aufsichtsrat und Beirat sowie in Gremien von BVI, VuV, Bundesinitiative Impact Investment, Club of Finance sowie der Pensionsakademie tätig. Dannheisig verfügt über Abschlüsse in Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsrecht der Universität Bielefeld und ist Verfasser zahlreicher Studien und Fachpublikationen.

Dr. Dieter E. Jansen ist Vorstand der Dr. Jansen Newsmedia AG und bereits seit 1974 Unternehmensanalyst und Publizist in der Finanzbranche. Jansen war Finanz-Kolumnist bei “Wirtschaftswoche”, “Capital” und “Welt am Sonntag”. 1983 gründete er das Kapitalanlage- Magazin “Cash”. 1999 brachte er die Cash Medien AG an die Börse. Bis 2008 war Jansen für die Cash.-Gruppe verantwortlich. 2012 gründete er die Kapitalanlage-Zeitung für Finanz-Führungskräfte EXXECNEWS, die im Jahr 2012 erstmals erschien. Es folgte die Gründung der ersten deutschen Finanznachrichtenagentur Deutsche Finanz Presse Agentur (DFPA) 2015. Beide Medien publizieren Nachrichten zu privaten und institutionellen Kapitalanlage-Themen. EXXECNEWS erreicht heute über 11.000 Leser. DFPA konnte 2020 zwei Millionen Besuche auf ihren Webseiten verzeichnen.

EXXECNEWS INSTITUTIONAL dient als Plattform der Dienstleister und Investoren, wie Dr. Jansen erklärt: “Berichte der Dienstleister über Innovationen im institutionellen Asset Management sind den Machern der EXXECNEWS INSTITUTIONAL ausdrücklich willkommen. Mit werblicher Ansprache im Kontext zu einer redaktionellen Kommunikation erreichen unsere Partner exakt die Wahrnehmung bei ihren Zielgruppen, die sie wünschen!”

Kontakt EXXECNEWS Verlags GmbH:

Alsterdorfer Str. 245

22297 Hamburg

Marketing Tel.: +49 (0) 40/69 45 96 77

E-Mail: institutional@exxecnews.de

PR- und Medienkontakt:

Görs Communications

PR Content Marketing

Telefon: 0800-GOERSCOM (0800-46377266)

Info (at) goers-communications.de

https://www.goers-communications.de

DFPA plus EXXECNEWS – das reichweitenstarke Dreamteam der Finanzbranche:

“Die DFPA als zentraler Nachrichtenservice für die Finanz-, Kapitalanlage- und Investmentbranche in Kombination mit der Kapitalanlagezeitung EXXECNEWS bietet die wohl größte crossmediale Reichweite, wenn es um aktuelle Fach-Informationen zur privaten und institutionellen Kapitalanlage geht”, erklärt Dr. Jansen. 2021 können Entscheider, Media- und Marketingverantwortliche von der großen Reichweite mit gleichzeitig sehr günstigen TKPs profitieren und Finanzdienstleister sowie kaufkräftige Zielgruppen und Anleger direkt und ohne Streuverlust erreichen.

Die von Dr. Dieter E. Jansen 2015 gegründete DFPA ist der Nachrichtenservice für die Finanz-, Kapitalanlage- und Investmentbranche und bietet Fach-Informationen über Märkte und Recht, Produkte und Akteure. Die DFPA bietet alle relevanten Informationen und Nachrichten der Finanz- und Investmentbranche auf einen Blick und ist die feste Institution für Finanznachrichten der Praktiker. Die Deutsche Finanz Presse Agentur DFPA bietet aktuelle Fach-Informationen zur privaten und institutionellen Kapitalanlage: über Märkte und Recht, Produkte und Akteure. DFPA bietet von Finanz-Redakteuren aufbereitete Branchen-News für Finanzdienstleister: aktuell, vollständig, unabhängig.

Kontakt DFPA Deutsche Finanz Presse Agentur GmbH:

Alsterdorfer Straße 245,

22297 Hamburg

Geschäftsführer: Dr. Dieter E. Jansen

Telefon: 040/694596-77

E-Mail: info (at) dfpa.info

https://www.dfpa.info/werbung-media.html

Das ist EXXECNEWS: Kapitalanlage-News für Führungskräfte, das ist der Claim.

Die Führungselite (Executives) der Finanzdienstleister hat den Anspruch, schnellstmöglich, umfassend, kor-rekt und wertungsfrei über entscheidungsrelevante Vorgänge der Branche informiert zu werden.

Executives wollen wissen:

-Wie sieht die aktuelle Nachrichtenlage aus?

-Welche Trends sind erkennbar?

-Welche Personalien sind wichtig?

-Welche Pläne und Projekte bestimmen und beeinflussen das Wettbewerbsgeschehen?

Die Antworten gibt EXXECNEWS. EXXECNEWS berichtet schneller, kompetenter und intensiver als das Gros der anderen Finanzdienstleistungs-Medien. EXXECNEWS erscheint alle 14 Tage.

Das Tagesgeschehen der Branche ist auf dem Nachrichtenportal des Schwesterunternehmens DFPA unter www.dfpa.info und in der DFPA-App täglich zu verfolgen. Die Redaktion besteht aus: Herausgeber Dr. Dieter E. Jansen, Redak-tionsleiter Jan Peter Wolkenhauer, Melanie Bobrich, Juliane Fiedler, Thomas Hünecke und Axel Zimmermann. Die Finanznachrichten werden täglich aus über 1.000 Webseiten der Marktteilnehmer zusammengetragen. Es werden Presseinformationen ausgewertet und die Fachpresse berücksichtigt.

Das Online-Archiv mit allen bislang erschienenen Ausgaben der EXXECNEWS, die Zeitung mit Kapitalanlage-News für Executives, steht im PDF-Format auf http://www.newsmediaag.de/index.php/archiv_pdf_exxecnews.html zur Verfügung.

EXXECNEWS kann auch unentgeltlich per Newsletter bezogen werden. Bitte registrieren Sie sich für den Onlinebezug auf http://www.newsmediaag.de/index.php/newsletter.html

EXXECNEWS UND DFPA PUBLIZIEREN FÜR DIE PRIVATE UND INSTITUTIONELLE KAPITALANLAGE-BRANCHE

Firmenkontakt

EXXECNEWS Verlags GmbH

Dr. Dieter E. Jansen

Alsterdorfer Straße 245

22297 Hamburg

040-50796760

040-50796762

redaktion@exxecnews.de

http://www.exxecnews.de

Pressekontakt

Görs Communications – PR Content Marketing

Daniel Görs

Westring 97

23626 Lübeck-Ratekau

0800-46377266

info@goers-communications.de

https://www.goers-communications.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.