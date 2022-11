TerraMaster zeigt alle neuen Speicherlösungen von 2022

18. November 2022, Shenzhen, China – TerraMaster, ein Hersteller spezialisiert auf innovative Speicherprodukte für Heim-, Geschäfts- und Großkunden, präsentiert sein komplettes Line-up aus 2022. TerraMaster erweiterte sein Portfolio von professionellen Speicherlösungen für Heim und Geschäftskunden sowie von Einstiegs- bis zur Highend-Klasse. Die neuen Speicherlösungen befriedigen die Bedürfnisse einer breiten Masse an Nutzern, zu unterschiedlichen Preis- und Performancepunkten. Die neuen Produktspezifikationen machen die Geräte schneller, effizienter und sicherer.

Black Friday und Cyber Monday Deals

TerraMaster bietet Rabatte auf vorherige Modelle sowie exklusive Deals für die neusten Speicherlösungen. Mehr dazu gibt es auf TerraMasters Black Friday und Cyber Monday Deals Seite bei Amazon. Noch weitere Informationen zu den Black Friday und Cyber Monday Deals gibt es bei https://www.terra-master.com/de/press/index/view/id/1422/

Neue Produkte aus dem Jahr 2022

TerraMaster 223 Serie: Home Multimedia NAS

TerraMasters 223 Serie ist ausgestattet mit Intels Celeron N4505 Dual-Core Prozessor und zwei 2.5 Gbit Ethernet-Ports und unterstützen bis zu 32 GB Dual-Channel-Speicher. Die F2-223 und F4-223 bieten Emby und Plex Media-Server, sind kompatibel mit den uPnP/DLNA Protokollen, und können Videostreams an viele Multimediageräte, wie Computer, Smartphones, Mediaplayer oder Fernseher, schicken. Alles Dank TNAS. Online können Nutzer auf ihre Dateien zugreifen, sie teilen oder bearbeiten. Eine gute Lösung für personal Clouds oder Multimediacenter.

Siehe Amazonlinks unten:

TerraMaster F2-223/F4-223

-Amazon DE: https://amz.run/68Ad

TerraMasters F2-423 und F4-423: Günstige 2.5 GbE NAS Lösung

TerraMasters F2-423 und F4-423 bringen eine exzellente Performance zu einem sehr entgegenkommenden Preis. Sie sind ausgestattet mit Intels Quad-Core Prozessors und zwei 2.5 GbE LAN-Ports. Durch Link-Aggregation können beide Ports zusammen genutzt und so theoretische 5 Gbit genutzt werden. F2-423 und F4-423 unterstützen außerdem TRAID flexible array, 4K Videodecoding, unterschiedliche Backuplösungen, Virtuelle Anwendungen und eine Vielzahl von weiteren Geschäftsanwendungen um Businesskunden zu liefern, was sie zum Wachsen brauchen.

Siehe Amazonlinks unten:

TerraMaster F2-423/F4-423

-Amazon DE: https://amz.run/68Ao

TerraMasters T6-423, T9-423 und T12-423: Kompakt NAS für wachsende Firmen

TerraMasters T6-423, T9-423 und T12-423 sind drei Kompakte NAS für den Desktop. Entwickelt für Belastung mit hoher Auslastung, Durchsatz und kurzer Reaktionszeit für SMB-Nutzer die eine hohe Performance benötigen. Ausgestattet mit Intels N5105/N5095 2.0 GHz Quad-Core Prozessor und 4 GB (T6-423) / 8 GB (T9-423 Und T12-423) DDR4 Speicher haben sie außerdem noch einen M.2-Steckplatz für NVMe SSDs zum Nutzen der SSD-Cache-Beschleunigung und somit besserer Performance. Klein, leise und reich an Backup und Synchronisierungslösungen wird die Arbeit für SMB-Nutzer leichter und schneller.

Siehe Amazonlinks unten:

TerraMaster T6-423/T9-423/T12-423

-Amazon DE: https://amz.run/68Ay

TerraMasters U4-423, U8-423 und U12-423: Flexible, skalierbare Rackmount NAS

TerraMasters U4-423, U8-423 und U12-423 nutzen Intels Quad-Core Prozessor, 2.5 GbE Anbindung, 8 GB DDR4 Dual-Channel RAM (erweiterbar auf 32 GB) und einen eingebauten M.2 NVMe-Steckplatz. Das U4-423 passt in ein 1U Rackmountgehäuse und spart Platz und ist einsetzbarer als die meisten 2U und Gehäuse die an der Wand hängen. Auf der anderen Seite gibt es U8-423 und U12-423 welche 2U Rackmounts benötigen. Die exzellente Performance, umfassende Backupanwendungen und das einzigartige Gehäusedesign treffen genau den Bedarf von Großkunden für flexible, zuverlässige und effiziente Speicherlösungen.

Siehe Amazonlinks unten:

TerraMaster U4-423/U8-423/U12-423

-Amazon DE: https://amz.run/68BA

TerraMasters D8-332, D16-Thunderbolt 3: Hochgeschwindigkeitsspeicher über Thunderbolt 3 für 4K und 8K Video

Bestückt mit den neusten dedizierten RAID-Chips und zwei Thunderbolt 3 (40 Gbps) Schnittstellen können TerraMasters RAID Speicher D8-332 und D16 Thunderbolt 3 ganz leicht höchste Auslastung und Streams händeln. Dazu gehören der Stream, die Anzeige und das Editieren von 4K/8K Video flüssig in Echtzeit. Sie unterstützen bis zu 160/320 TB Speicherplatz und können per Daisy-Chain mit anderen Thunderbolt 3 Speichergeräten gekoppelt werden. So kommt diese Speicherlösung auf massive 800 TB / 1 PB Speicher. Wegen der kompakten Bauform, der hohen Speicherkapazität und der Geschwindigkeit, sind das D8-332 und D16 Thunderbolt 3 perfekt für die meisten anspruchsvollen Anwendungen wie 4K Video-Editing oder nahtloses 4K Streaming.

Siehe Amazonlinks unten:

TerraMaster D8-332/D16 Thunderbolt 3

-Amazon DE: https://amz.run/68BE

Über TerraMaster

TerraMaster ist ein professioneller Anbieter mit Fokus auf Bereitstellung von innovativen Speicherprodukten, wie NAS und DAS, und ist steigend Populär in über 40 Ländern und Regionen. Die Marke entwickelt Speichertechnologie seit 10 Jahren. Immer genau auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten. Seien es Heimanwender, kleine- oder mittelständische Unternehmen oder Großkunden.

