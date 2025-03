THOMSON stellt leistungsstarke Monitore vor

Fünf neue Modelle für Business und Gaming

Wien, 12. März 2025. THOMSON erweitert sein Produktportfolio um fünf neue Monitormodelle, die speziell auf die Anforderungen von Berufstätigen und Gamern zugeschnitten sind. Mit beeindruckender Bildqualität, nahtloser Konnektivität und ergonomischem Design bieten diese Monitore eine perfekte Kombination aus Stil und Leistung zu wettbewerbsfähigen Preisen.

THOMSON 24″ FHD Key Business Monitor (M24FB2Y14)

Kompakt, aber leistungsstark: Dieser 24-Zoll-VA-Panel-Monitor liefert eine gestochen scharfe Full-HD-Auflösung und eine flüssige Bildwiederholrate von 100 Hz mit Adaptive Sync für ruckelfreie Bewegungen. Dank Anti-Flicker- und Low-Blue-Light-Technologie werden die Augen geschont, selbst bei langen Arbeitssitzungen.

HDMI- und VGA-Anschlüsse ermöglichen eine einfache Integration in jedes Arbeitsumfeld. Mit einem Betrachtungswinkel von 178° und einer 100% sRGB-Abdeckung sorgt dieser Monitor für brillante Farben – ideal für Dokumentenbearbeitung und Präsentationen.

UVP: EUR 129,00

THOMSON 27″ FHD Studio Business Monitor (M27FB5C14)

Für Profis konzipiert: Der 27-Zoll-IPS-Monitor bietet mit einer Helligkeit von 300 Nits eine hervorragende Sichtbarkeit, selbst in hell beleuchteten Umgebungen. HDR10-Unterstützung und eine 110% sRGB-Farbabdeckung gewährleisten eine lebendige Farbgenauigkeit, ideal für Grafikdesign, Videobearbeitung und den täglichen Arbeitsgebrauch. Der ergonomische Standfuß mit Pivot-, Schwenk- und Neigungsverstellung erhöht den Komfort. Integrierte Lautsprecher ersparen externe Audiogeräte.

UVP: EUR 169,00

THOMSON 27″ FHD Supreme Business Monitor mit Kamera (M27FB7C14V)

Die All-in-One-Lösung: Dieser 27-Zoll-IPS-Monitor verfügt über eine ausfahrbare Kamera für nahtlose Videokonferenzen sowie integrierte Lautsprecher für klaren Sound. Die Full-HD-Auflösung und eine Helligkeit von 300 Nits sorgen für gestochen scharfe Bilder. HDR10, eine 110% sRGB-Farbabdeckung und der ergonomische Standfuß mit Höhenverstellung, Neigungs- und Schwenkfunktion machen diesen Monitor ideal für virtuelle Meetings, Multitasking und kreative Arbeit. Eine Bildwiederholrate von 100 Hz sowie Adaptive Sync-Technologie garantieren flüssige Bewegungen ohne Screen-Tearing.

Vielfältige Anschlussmöglichkeiten, darunter HDMI, USB-A, USB-B und Audioeingang, bieten maximale Flexibilität. Über den USB-C-Anschluss mit 65W lassen sich zudem Geräte aufladen, während gleichzeitig Daten und Videos übertragen werden.

UVP: EUR 229,00

THOMSON 24″ FHD Gaming Monitor (M24FG2Y14)

Mit einer extrem schnellen Bildwiederholrate von 180 Hz, einer Reaktionszeit von 1 ms (OD) und Adaptive Sync-Technologie garantiert dieser 24-Zoll-Monitor ein ultraflüssiges Gameplay ohne Screen-Tearing – perfekt für schnelle Actionspiele. Dank HDMI-, DisplayPort- und Audioeingängen ist die Konnektivität kinderleicht. Integrierte Lautsprecher sorgen für einen aufgeräumten Gaming-Bereich. Das schlanke Design mit schmalem Rahmen und durchdachtem Kabelmanagement macht ihn zu einer stilvollen Ergänzung für jede Gaming- oder Arbeitsumgebung.

UVP: EUR 149,00

THOMSON 27″ QHD Gaming Monitor (M27QG5Y14)

Herausragende Bildqualität für anspruchsvolle Gamer: Dieser 27-Zoll-Monitor mit QHD-Auflösung und zwei DisplayPort-Eingängen bietet überragende Bildschärfe und flüssiges Gameplay. Die individuell anpassbare RGB-Ambientebeleuchtung setzt zusätzliche Akzente.

Mit einer rasend schnellen Bildwiederholrate von 180 Hz, einer Reaktionszeit von 1 ms (OD) und Adaptive Sync-Technologie erleben Gamer ein absolut ruckelfreies Spielerlebnis. HDR10 mit 10-Bit Farbtiefe sorgt für beeindruckende Kontraste, während die 120% sRGB-Abdeckung eine lebendige und präzise Farbwiedergabe garantiert.

Eine Helligkeit von 350 Nits und ein Betrachtungswinkel von 178° gewährleisten ein helles und klares Bild, während Anti-Flicker- und Low-Blue-Light-Technologien den Komfort bei langen Gaming-Sessions erhöhen.

UVP: EUR 249,00

