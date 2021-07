ThycoticCentrify: Centrify und Thycotic erneut Leader im Gartner Magic Quadrant 2021 für Privileged Access Management

Centrify zum dritten Mal in Folge als Leader für PAM ausgezeichnet, zweite Leader-Auszeichnung in Folge für Thycotic aufgrund der Vollständigkeit der Vision und der Umsetzungsfähigkeit

Im aktuellen Gartner Magic Quadrant für Privileged Access Management 2021* wurde sowohl Thycotic als auch Centrify als Leader ausgewiesen. Die beiden Unternehmen wurden nach ihrer angekündigten Übernahme und dem geplanten Zusammenschluss als ThycoticCentrify durch TPG im März 2021 separat bewertet. Entsprechend spiegelt die Bewertung die jeweilige Position vor der M&A-Ankündigung wider. Der Bericht bewertete 10 Anbieter basierend auf der Vollständigkeit der Vision und der Fähigkeit zur Umsetzung.

“Wir sind stolz darauf, dass sowohl Centrify als auch Thycotic erneut als Leader im Gartner Magic Quadrant für Privileged Access Management ausgezeichnet wurden”, sagt Art Gilliland, CEO von ThycoticCentrify. “Wir glauben, dass die in dem Bericht für jedes Unternehmen anerkannten Stärken deutlich machen, dass wir als ein Unternehmen noch besser sind, insbesondere was Synergien in Bezug auf Produktstrategie und -innovation, Vertrieb und eine erstklassige Kundenerfahrung anbelangt. Indem wir diese beiden führenden Unternehmen zusammenführen, werden wir unser bestehendes Portfolio durch Innovationen erweitern und transformative PAM-Lösungen auf den Markt bringen, welche die sich wandelnden Anforderungen an moderne Identitätssicherheit adressieren.”

Digitale Transformation und die beschleunigte Cloud-Migrationen steigern die Komplexität. Infolgedessen sehen sich viele Unternehmen mit anspruchsvolleren Sicherheitsszenarien konfrontiert, da sich die IT-Landschaft über die Cloud, Container, Microservices, DevOps-Umgebungen und mehr erweitert. Dies steigert die Nachfrage nach Cloud-first-Lösungen für das Privileged Access Management, um die moderne Bedrohungslandschaft zu adressieren und menschliche und nicht-menschliche Identitäten zu schützen. Laut der jüngsten Gartner-Prognose für die weltweiten Ausgaben für Sicherheits- und Risikomanagement werden die Ausgaben für Privileged Access Management voraussichtlich um 17 % auf 2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 steigen.**

Centrify wurde zuvor in den Berichten 2018 und 2020 des Gartner Magic Quadrant für Privileged Access Management als Leader ausgewiesen. Thycotic wurde ebenfalls als Leader im 2020 Gartner Magic Quadrant für Privileged Access Management eingestuft.

Ein kostenloses Exemplar des Gartner Magic Quadrant 2021 for Privileged Access Management kann hier herunterladen werden: https://info.centrify.com/gartner-mq-privileged-access-management/

* Gartner, Magic Quadrant for Privileged Access Management, Felix Gaehtgens, Abhyuday Data, Michael Kelley, Swati Rakheja, 19 July 2021.

** Gartner, Forecast: Information Security and Risk Management, Worldwide, 2019-2025, 1Q21 Update, Krishnendu Bal, Mark Driver, Christian Canales, Ruggero Contu, Lawrence Pingree, Elizabeth Kim, John A. Wheeler, Swati Rakheja, Rustam Malik, Nat Smith, Mark Wah, 30 March 2021.

ThycoticCentrify ist ein führender Anbieter von Cloud-Identity-Sicherheitslösungen, die die digitale Transformation forcieren. Das Unternehmen ist aus dem Zusammenschluss der führenden Anbieter von Privileged Access Management (PAM), Thycotic und Centrify, hervorgegangen. Die branchenführenden Privileged Access Management (PAM)-Lösungen minimieren Risiken, Komplexität und Kosten, während sie Daten, Geräte und Codes von Unternehmen in der Cloud, vor Ort und in hybriden Umgebungen nachhaltig schützen. Weltweit vertrauen mehr als 14.000 führende Unternehmen, darunter mehr als die Hälfte der Fortune 100-Unternehmen, auf ThycoticCentrify. Zu den Kunden zählen die weltweit größten Finanzinstitute, Geheimdienste und Unternehmen mit kritischer Infrastruktur. Weitere Informationen unter www.thycotic.com

