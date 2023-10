TikTok-Star Amin Belhadj kickt mit CEO von Rasenreich beim Heavy Cup

Gemeinsam stark: @aminhoooo70 und Dirk Scheffer

Am Samstag, den 30.09.23 fand zum 3. Mal der Heavy Cup im PSV Bork Stadion statt. Die Mannschaften der 1. Übergewichtigen Fußball Liga traten gegeneinander an. Ein ganz besonderer Gast war TikTok-Star Amin Belhadj (@aminhoooo70), der aufgrund seiner Freistoß-Skills, mit knapp 1,5 Mio. Followern die soziale Plattform rockt. Bereits im Vorfeld rief er seine Fans auf, mit nach Bork zu kommen und in seiner gemischten Mannschaft mitzuspielen. Das ließ sich CEO Dirk Scheffer von Rasenreich nicht nehmen. Gemeinsam mit ihrem Team holten sie den 4. Platz.

Bereits vor über 4 Jahren gründete Mike Kraus die Heavy Kicker. Die Fußball-Gemeinschaft für Sportler mit Übergewicht erhält seit ihrer Gründung und dem engagierten Aufbau stetig wachsenden Zulauf und Zuspruch durch fußballbegeisterte Menschen und Medien. Da dieses Konzept begeistert und Unterstützung braucht, entschied sich Dirk Scheffer mit Rasenreich Sponsor zu werden.

Zu diesem emotionalen Innovationssponsoring gehören:

– die Ausstattung mit Bällen, mit Fair-Trade-Zertifizierung

– tatkräftige Begleitung und Mentoring und Vermittlung weitere Sponsoren

– das Training mit den einzigartigen CORPUS-Trainingsgeräten

Doch, wie die Marke Rasenreich in der Vergangenheit bewiesen hat, steht das Leben von Idealen an oberster Stelle. Deswegen ist das Sponsoring eben nur ein Teil der Partnerschaft. Die Anwesenheit vor Ort, die mentale Unterstützung und die Teilnahme an einem solchen Event runden die herzliche Kooperation beider Partner ab.

CEO, Dirk Scheffer: „Menschen, die mithilfe von Sport so innovative Ideen vorantreiben, verdienen volle Unterstützung. Ich bin stolz, Sponsor der 1. ÜFL zu sein. Deswegen hieß es auch am Samstag für mich: Runter von der Couch, rauf auf den Platz. Das gemeinsame Spielen mit Aminho war dabei eins, meiner Highlights. Er ist so ein natürlicher, echter und sympathischer Mensch, wie auch all die anderen klasse Spieler hier.“

Das Münchner Unternehmen Rasenreich – Sport and Development Company – verschiebt immer wieder die Grenzen des Möglichen in der Fußballwelt und findet neue Wege, um den Kosmos des Sports attraktiver und innovativer zu gestalten. Der Slogan: „Passion for Sport“ verdeutlicht die Leidenschaft des Unternehmens.

Zu den Zielen von Rasenreich gehören:

– Den Fußball wieder stark zu machen

– Spieler mit den hochwertigsten und innovativsten Trainingsgeräten auszustatten

– Mithilfe von Fußball für Menschen neue Wege zu öffnen

– Einzigartige, Medien starke Kampagnen rund um den Fußball zu kreieren

Rasenreich verfügt in der Branche über einen sehr guten Ruf hinsichtlich Qualität und Glaubwürdigkeit. Die Werte von Fair-Trade, Fair-Play, Equality, Diversity und Sustainability verkauft Rasenreich nicht nur, sondern lebt sie auch. Deswegen unterstützt und sponsert Rasenreich weitere Projekte, wie die integrative Fußball-Mannschaft: FC Mainaustraße oder Kinder, die nach Corona wieder in Bewegung kommen wollen.

Rasenreich ist ein Unternehmen, dass die Trainingstandards im Fußball durch die CORPUS-Methode auf ein völlig neues Level setzt

