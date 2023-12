Till Runte im Gespräch mit Buchautorin und Expertin Tanja-Dammann-Götsch

Wie ticken die Einkaufsabteilungen von Unternehmen?

Die Welt des Einkaufs in Unternehmen hat sich für die Hotellerie in den vergangenen Jahren zu einem komplexen und dynamischen Spielfeld entwickelt. Die aktuellen globalen Entwicklungen und die steigenden Ansprüche der Gäste stellen sowohl etablierte Hotelketten als auch inhabergeführte Privathotels vor neue Herausforderungen – und Chancen. Einkaufsexpertin Tanja Dammann-Götsch gibt im Interview mit Certified-Geschäftsführer Till Runte interessante Einblicke hinter die Kulissen von Einkaufsabteilungen in Unternehmen und erläutert, wie Akteure in der Hotelbranche die aktuellen Erfordernisse meistern können.

„Das Einkaufsverhalten ist ein faszinierendes Thema, das die Grundlage für erfolgreiche Geschäftsstrategien bildet, und ein entscheidender Faktor für den Erfolg von Unternehmen ist – auch im Hotelgewerbe“, betont Certified-Geschäftsführer Till Runte. „Welche Faktoren bei der Kaufentscheidung eine Rolle in Bezug auf Hotels und ihre Verfügbarkeit, ihren Preis und ihre Lage spielen, hat uns die Buchautorin Tanja Dammann-Götsch in einem ausführlichen Interview verraten.“ Darin erläutert Expertin auch die in ihrem Buch „Einkauf im Wandel“ vorgestellten „Big Five des Einkaufs“, die den Preis, den Service, die Technologie, die Qualität und die Nachhaltigkeit umfassen. „Diese Faktoren sind eng miteinander verknüpft und haben auch immer etwas mit Innovation zu tun“, so Tanja Dammann-Götsch.“Denn bietet ein Unternehmen einen hervorragenden Service, gewährleistet Kundenfreundlichkeit bei Reservierungen und Buchungen, bietet eine hohe Produktqualität, schafft ein rundum angenehmes Erlebnis für seine Gäste und berücksichtigt dabei nachhaltige Praktiken, kann dies langfristig zu einer effektiven Kostenoptimierung führen.“

Doch welche Wege sind vielversprechend für die Branche? Sind Rahmenverträge mit Hotelketten die Zukunft und wie sollen „inhabergeführte Privathotels“ dann bei großen Firmen punkten? Spielt in der heutigen Zeit der persönliche Kontakt noch eine Rolle? Antworten auf diese Fragen gibt die ausgewiesene Expertin Tanja Dammann-Götsch in ihrem vertrauensvollen Gespräch mit Till Runte. Ebenso entlockt der Certified-Chef ihr auch Einschätzungen dazu, ob die Einhaltung von Compliance-Richtlinien essenziell für die Hotellerie ist, Bewertungsportale ein relevanter Indikator für die Auswahl von Hotels sind und welchen Stellenwert etablierte Zertifizierungssysteme wie Certified bei Unternehmen einnehmen.

Wer das vollständige Interview lesen möchte, kann es anfordern unter www.certified.de/einkauf.

