WECO liefert robuste Fahrstuhlklemmen für elektronische Stromzähler

Umstellung bis 2032: Klemmenserie 150-B-111/03 & 145-A-511/03 sorgen für stabile Übertragung größerer Ströme in Zählern

Hanau, im Dezember 2023 – Die WECO Contact GmbH, Hersteller von Verbindungselementen für den Elektronik- und Elektrotechnik-Bereich, hat ein neue weitreichende Kooperation mit der eBZ GmbH aus Bielefeld geschlossen. Der Spezialist für moderne Messeinrichtungen rüstet Haushalte deutschlandweit mit neuen digitalen Stromzählern aus. Notwendig wird dies durch die Umstellung von mechanischen auf neue digitale Stromzähler, die bis 2032 abgeschlossen sein soll. Hier liefert WECO an eBZ robuste Fahrstuhlklemmen für die zuverlässige Übertragung der Stromverbrauchsdaten von den entsprechenden Stromzählern an den Energieversorger.

Stromzähler sind in jedem Haushalt installiert und messen die elektrische Energie, die der Endverbraucher aus dem Stromnetz bezieht oder einspeist. In den meisten Haushalten sind noch mechanische Zähler im Einsatz. Diese haben den Nachteil, dass der Zählerstand nur am Zählwerk und nicht an einer Datenschnittstelle verfügbar ist. Im September 2016 hat der Deutsche Bundestag das Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende beschlossen. Kernstück des Gesetzes ist das neue Messstellenbetriebsgesetz (MsbG), das die Vorgaben für das Messwesen und den Messstellenbetrieb zusammenfasst. Es regelt die technischen Anforderungen, die Finanzierung sowie die Datenkommunikation und legt damit die Grundlage für die Einführung der neuen elektronischen Zähler.

eBZ liefert moderne Messeinrichtungen

Diese werden zukünftig von eBZ geliefert. Das Unternehmen wurde 2014 gegründet und hat seitdem das Kernprodukt, den eBZ-Basiszähler DD3, vom Prototyp bis zum serienreifen Produkt mit MID-Zulassung entwickelt. Der eBZ-Basiszähler ist als klassischer Dreipunktzähler für den Ersatz herkömmlicher Ferraris-Zähler vorgesehen und gilt als moderne Messeinrichtung (mME) im Sinne des neuen Messstellenbetriebsgesetzes. Er kann durch Anschluss eines Kommunikationsadapters die Daten zum Smart Meter Gateway leiten um somit zu einem intelligenten Messsystem (iMsys) erweitert werden.

Robust und langlebig: Klemmen von WECO

eBZ hat sich im Rahmen der Lieferung für eine kundenspezifische Ausführung der Fahrstuhlklemmen 145-A und 150-B von WECO entschieden, um neben Langlebigkeit und Robustheit auch die bestmögliche Übertragung der Datenströme zu gewährleisten. Bei der Herstellung des Gesamtproduktes wurde insbesondere die Spannungsfähigkeit durch den Verguss der Platine betrachtet. Die WECO-Produkte wurden speziell für diese Anwendung designt und erlauben der Vergussmasse auch unter die Fahrstuhlklemmen zu fließen. Die Fahrstuhlklemmen haben einen massiven Bügel, der durch Hochdrehen der Buchse, den Leiter entsprechend festklemmt, ohne ihn zu beschädigen, daher „Fahrstuhlprinzip“. Dadurch können flexible Litzenleiter ohne Aderendhülse direkt geklemmt werden, ohne dass die Schraube beim Klemmvorgang die Einzeldrähte beschädigt.

Serie 145-A und 150-B in besonderer Ausführung

Die Standardklemme 145-A-111 hat eine erhöhte Ausführung, verlängerte Rippen im Drahteinführungsbereich, umlaufende Rippen und keine Schwalbenschwanzverbindung (nicht verrastbar). Durch den verlängerten Drahteinführungsbereich und die umlaufenden Rippen werden größere Luft- und Kriechstrecken und damit eine höhere Bemessungsstoßspannung von 6 KV erreicht. Die Klemme 150-B-111 hat dagegen bodenseitige Vergussöffnungen, die ein Unterfließen des Bauteils mit Vergussmasse ermöglichen.

UL-Zertifikat in Arbeit

„Derzeit ist das fertige Endprodukt von eBZ bei den Underwriters Laboratories (UL) zur Prüfung eingereicht. Das Zertifikat gilt als Nachweis, dass die geltenden Normen und Anforderungen in Bezug auf potenzielle Brandgefahr, elektrischen Schlag und mechanische Gefährdung erfüllt sind. Das Zertifikat wird bis Ende des Jahres vorliegen, sodass die Stromzähler im Jahr 2024 an die Kunden ausgeliefert werden können“, so Detlef Fritsch, Geschäftsführer der WECO Contact GmbH.

Weitere Informationen unter www.wecoconnectors.com

Über WECO Contact GmbH

Die WECO Contact GmbH ist ein Hersteller von Verbindungselementen für die Bereiche Elektronik und Elektrotechnik. Das international ausgerichtete Unternehmen mit Europasitz in Hanau beschäftigt weltweit über 480 Mitarbeiter und verfügt über eigene Produktionsstätten in Deutschland, Kanada, und Tunesien, sowie weitere Vertriebsbüros in Brasilien, Mexiko, China und Hongkong. Das Vertriebsnetz der WECO Contact GmbH erstreckt sich über 56 Länder. Das Produktangebot umfasst rund 17.000 unterschiedliche Artikel. Die hohe Innovationsfähigkeit zeigt sich vor allem in den einzigartigen SMD-Baureihen für die reine Oberflächenmontage. Zudem realisiert das Unternehmen auf Wunsch kundenspezifische Entwicklungen und garantiert eine schnelle und flexible Projektdurchführung. Weitere Informationen unter www.wecoconnectors.com

Pressekontakt:

Profil Marketing OHG

Martin Farjah

Humboldtstr. 21

D-38106 Braunschweig

Tel.: +49-531-387 33 22

Fax: +49-531-387 33 44

E-Mail: m.farjah@profil-marketing.com