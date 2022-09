TimeRide GO! kommt ab 1.10. in die Hauptstadt

Mit Virtual-Reality-Stadtführungen Berlin neu erleben

TimeRide bietet ab Samstag, 1. Oktober 2022 mit „TimeRide GO!“ Virtual-Reality-gestutzte Stadtführungen durch Berlin an. Bei den geführten Touren erleben die Gäste eine spannende Zeitreise durch das 20. Jahrhundert, die den Bogen von der Kaiserzeit bis hin zum Fall der Mauer schlägt.

Unterwegs mit mobilen VR-Brillen werden die Gäste an den wichtigsten historischen Orten zu Zeitzeugen:innen, die dank virtueller Bewegtbild-Szenerien mitten in das Geschehen eintauchen. Die Zeitreisenden finden sich so beispielsweise am Potsdamer Platz in den 1920er-Jahren wieder oder können sich die Kriegszerstörungen am Brandenburger Tor 1945 vergegenwärtigen.

Die aufwendig gestalteten 360-Grad-Rekonstruktionen ermöglichen auf der Grundlage von historischen Quellen, Gemälden, Fotografien und Filmaufnahmen eindrucksvolle Früher-Heute-Vergleiche und eröffnen eine völlig neue Perspektive auf die historische Stadtentwicklung Berlins.

„TimeRide GO! gewährt einzigartige und bewegende Einblicke in heute längst verschwundene oder völlig veränderte Schauplätze der Berliner Geschichte“, erklärt Jonas Rothe, Gründer und Geschäftsführer der TimeRide GmbH. „Mit der besonderen Verbindung von Stadtrundgang und virtueller Realität möchten wir allen Berliner:innen und Tourist:innen eine neuartige Perspektive auf die Geschichte der Hauptstadt eröffnen.“

Die neuen Stadtrundgänge erweitern das bisherige Erlebnisangebot von TimeRide Berlin, das bereits seit 2019 seine Gäste auf eine Virtual-Reality-Zeitreise ins Berlin der 1980er-Jahre mitnimmt. Während die Zeitreisenden in der stationären TimeRide-Ausstellung in der Zimmerstraße 91 die Geschichte des geteilten Berlins entdecken, führt sie die rund 90-minütige Walkingtour mit TimeRide GO! zu zentralen historischen Schauplätzen der Stadt.

TimeRide GO! wird als öffentliche Führung jeweils auf Deutsch und auf Englisch angeboten; buchbare Termine finden sich auf der Website.

Überblick

Tickets: Regulär: 29,90 EUR / Ermäßigt: 24,90 EUR

Dauer: 90 Minuten

Buchung: Tickets und Geschenkgutscheine können online unter

www.timeride.de/berlin/timeridego gekauft werden.

Treffpunkt: TimeRide Berlin, Zimmerstraße 91, 10117 Berlin

E-Mail: tickets@timeride.de

Telefon: 030 310 11 300

Die 2016 in München gegründete TimeRide GmbH entwickelt und betreibt Zeitreise-Attraktionen an den Standorten Köln, Berlin, Dresden, München und Frankfurt. TimeRide vermittelt geschichtliches Wissen auf emotionale Art und Weise: Dank modernster Virtual-Reality-Technologie in Kombination mit multisensorischen Spezialeffekten und aufwendig inszenierten Interieurs tauchen die Besucher unmittelbar in das Leben und Treiben ausgewählter Epochen und Orte ein – und erhalten so den Eindruck, eine Zeitreise anzutreten. Über 500.000 Gäste haben die Zeitreise-Attraktionen bereits besucht. Persönliche Tourguides – die sogenannten Zeitreisebegleiter – fuhren die Besucher durch die Ausstellungen und vermitteln dabei historische Kontextinformationen zu den Schwerpunktthemen der jeweiligen TimeRides. Die Dauer des Rundgangs beträgt für jeden TimeRide rund 45 Minuten. Bei den Stadtrundgängen mit TimeRide GO! in Köln, Dresden und München können Gäste mit mobilen Virtual-Reality-Brillen einzigartige Früher-Heute-Vergleiche an Ort und Stelle vornehmen. Spektakuläre Zeitsprünge durch die Jahrhunderte sind dank der mobilen VR-Brillen inmitten des heutigen Stadtbilds möglich. Die geführten Touren dauern rund 90 Minuten und erlauben einen außergewöhnlichen Blick hinter die Kulissen. Das Unternehmen wurde 2018 mit dem Deutschen Tourismuspreis ausgezeichnet und erhielt für TimeRide GO! den urbanana Award, der von Tourismus NRW für kreative Projekte im städtischen Raum verliehen wird. Zudem ist die TimeRide GmbH Preisträger des renommierten Bayerischen Gründerpreises und des Münchner Gründerpreises.

