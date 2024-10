Timewitch schließt Partnerschaft mit Efficient Elements

Japanisches BPO-s „Timewitch“ unterzeichnet strategische Partnerschaft mit PowerPoint-Add-in-Spezialist Efficient Elements (München, 30. August 2024)

Timewitch, ein japanisches global agierendes Business Process Outsourcing (BPO) Start-up in Tokio, Japan, und die Efficient Elements GmbH („EE“), einer der weltweit führenden Anbieter für PowerPoint-Add-ins, haben im August ihre strategische Partnerschaft bekanntgegeben.

Die Partnerschaft wird beiden Unternehmen ermöglichen, die innovativen Dienstleistungen des jeweils anderen zu vertreten und deren Entwicklung auf dem globalen Markt zu beschleunigen.

Überblick über die Partnerschaft

Timewitch unterstützt den Vertrieb des Add-ins „Efficient Elements for presentations“ auf dem japanischen Markt

EE unterstützt die Einführung von Timewitchs zeitversetzten BPO-Diensten auf dem deutschen und europäischen Markt

Kombination der Technologien und Dienstleistungen der beiden Unternehmen zur Bereitstellung einer umfassenden Präsentationslösung für globale Unternehmen

Über Timewitch

Timewitch bietet BPO-Dienstleistungen an, die Zeitunterschiede mit dem einzigartigen Konzept des „Arbeitens im Schlaf“ nutzen. Das innovative Geschäftsmodell des Unternehmens, das die Zeitunterschiede von Arbeitnehmern in verschiedenen Teilen der Welt nutzt, um Geschäfte außerhalb der Geschäftszeiten der Kunden voranzutreiben, führt zu einem stetigen Wachstum der Geschäftsergebnisse. Zu den Kunden des Unternehmens zählen mehr als 400 Unternehmen, darunter ausländische und globale Unternehmen, von denen etwa 20 % an der Tokioter Börse notiert sind.

Über das innovative Dashboard „Sleeper Board“ von Timewitch können Kunden Aufgaben wie die Vorbereitung von Präsentationsmaterial, Recherchen, Protokollführung und Übersetzungen von Mitarbeitern auf der ganzen Welt rund um die Uhr anfordern. Dieses einzigartige System ermöglicht es Unternehmen ihre betriebliche Effizienz erheblich zu verbessern und die globale Geschäftsentwicklung zu erleichtern.

Timewitch nutzt das Add-in „Efficient Elements for presentations“ von EE seit seiner Gründung für seinen Kerndienst „Präsentationsdokumentation“ sehr erfolgreich selbst. Aber auch Kunden, für die Timewitch Präsentationsdienstleistungen erbracht hat, haben immer wieder großes Interesse an „Efficient Elements for presentations“ und der Anpassung des Add-ins an ihr Corporate Design gezeigt.

Über EE

„Efficient Elements for presentations“ ist ein Add-in für Microsoft PowerPoint, das die Präsentationserstellung für die Nutzer erheblich einfacher und schneller gestaltet, gleichzeitig die Einhaltung des Corporate Designs unterstützt und die Qualität der Präsentationen signifikant verbessert.

Es bietet eine Vielzahl an zusätzlichen Funktionalitäten zur Ausrichtung und Formatierung, eine umfangreiche und erweiterbare Bibliothek an Folienelementen, die automatische Generierung von Agenda-Folien und Projektplänen sowie viele weitere Features, die die Erstellung und Bearbeitung professioneller Präsentationen zum Kinderspiel werden lassen.

Tausende Unternehmen in mehr als 100 Ländern vertrauen auf EE, darunter einige der größten und renommiertesten Unternehmensberatungen und globalen Konzerne, aber auch viele mittelständische und kleinere Unternehmen aus allen Branchen.

Synergien zwischen den Produkten von EE und den Dienstleistungen von Timewitch

Efficient Elements for presentations von EE ist ein leistungsstarkes Werkzeug, das die Funktionalität von Microsoft PowerPoint erheblich erweitert und die Effizienz und Qualität der Präsentationserstellung verbessert. Die BPO-Dienste von Timewitch hingegen ermöglichen es, Aufgaben rund um die Uhr unter Nutzung der Zeitunterschied zu erledigen.

Durch die Integration der Technologien und Dienstleistungen der beiden Unternehmen profitieren globale Unternehmen von

1. einer schnellen Produktion von hochwertigen Präsentationsmaterialien

2. einer beschleunigten Projektabwicklung durch einen Rund-um-die-Uhr-Betrieb

3. erleichterung der internationalen Kommunikation durch mehrsprachige Support.

Ambition zur globalen Expansion

Timewitch ist seit fünf Jahren im Geschäft und will seine Dienstleistungen weltweit ausweiten. Das Unternehmen plant, die Partnerschaft mit EE als Sprungbrett zu nutzen, um seine BPO-Dienstleistungen, die bisher hauptsächlich auf japanische Unternehmen ausgerichtet waren, auf dem europäischen Markt, einschließlich Deutschland, und dann weltweit anzubieten.

Kommentar

Felix Dollinger, Geschäftsführer von EE:

„Die Partnerschaft mit Timewitch ist eine große Chance, unser Wachstum auf dem japanischen Markt weiter zu beschleunigen. Gleichzeitig sind wir davon überzeugt, dass die innovativen BPO-Dienstleistungen von Timewitch für deutsche und europäische Unternehmen von großem Nutzen sein werden. Wir erwarten, dass diese Kooperation das globale Wachstum beider Unternehmen beschleunigen wird.“

Kennosuke Miura, CEO und Geschäftsführer von Timewitch:

„Mit unserer strategischen Partnerschaft mit Efficient Elements machen wir einen großen Schritt in Richtung Expansion auf dem europäischen Markt. Wir freuen uns darauf, auf den Stärken beider Unternehmen aufzubauen, um Effizienz und Innovation für globale Unternehmen voranzutreiben.“

Es wird erwartet, dass die Partnerschaft einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der Effizienz und Produktivität globaler Unternehmen leisten wird.

Über Timewitch Ltd.

– Standort: 1-2F JPL Building, 2-10-15 Shibuya, Shibuya-ku, Tokio 150-0002, Japan

– Gegründet: 2021

– Tätigkeit: Globale BPO-Dienstleistungen mit Timewitch

– Website: https://corp.timewitch.jp/

Über Effiziente Elemente GmbH

– Standort: Prof.-Messerschmitt-Str. 3a, 85579 Neubiberg, Deutschland

– Gegründet: 2008

– Geschäftstätigkeit: Entwicklung und Vertrieb von Add-ins für Microsoft Office

– Website: https://www.efficient-elements.com/

Für weitere Informationen zu diesem Thema wenden Sie sich bitte an.

Timewitch Inc.

– E-Mail: info@timewitch.jp (Japanisch und Englisch verfügbar)

– Telefon: +81-3-6892-7276 (verfügbar auf Japanisch)

Effiziente Elemente GmbH

– E-Mail: info@efficient-elements.com

– Telefon: +49 89 9545 980-0 (deutsch- und englischsprachig)

