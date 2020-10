TIPP OIL erhält Auszeichnung 2020 für Deutschland

Eu Business News

Anlässlich der Verleihung der “Gerrman Business Awards 2020” gab es bei Tippoil Manufacturer Ltd. Co KG Hersteller für Schmierstoffe und Chemische Erzeugnisse Grund zum Jubeln. Das EU Business News Magazin zeichnete das Innovative Unternehmen als “am meisten umweltausgerichtete Ölgesellschaft und innovativstes Öl-Pfandysystem 2020 Rebottle” aus! Grundlage dieser Prämierung war die Leistung des untersuchten Unternehmen hinsichtlich Innovation und der ergriffenen Maßnahmen zur Umwelt &Nachhaltigkeit .

Erst kürzlich wurde Tippoil Manufacturer mit dem ProvenExpert “TOP Dienstleister” und “TOP – Empfehlung” Zertifikat ausgezeichnet.

Der “German Business Award” nimmt für TippOil Manufacturer eine besondere Rolle ein, wie Sebastian Maier, Geschäftsführer der TippOil Manufacturer berichtet. ” Besonders in der anlässlich aktuellen Pandemie Zeit in der Viel Unsicherheit und Einschränkungen herschen, ist vor allem jetzt Jede Auszeichnung für uns ist jedesmal aufs Neue ein Lob und gleichzeitig Motivation, den erfolgreichen Weg mit noch mehr Engagement weiter zu gehen.Durch die europäische Prämierung die nicht nur in Deutschland, sondern auch im Europäischen Ausland als positiv wahrgenommen wird.

Erfreulicherweise hat sich die wirtschaftliche Entwicklung mittlerweile in vielen Industriebranchen stabilisieren können und alte gewohnte Abläufe wieder im Normalbetrieb aufnehmen können. Auch wir konnten merken zur Lock Down Phase Großkunden wurden vorsichtiger Einfuhrsperrungen wurden ausgesprochen oder aus weiteren wirtschaftlichen Gründen, da es Zukunftsmäßig nicht klar absehbar war, wie sich die Covid- 19 Situation, auf wirtschaftliche Sicht weiterentwickelt.

Demzufolge ist der Bedarf an Tippoil und vor allem an anspruchsvollen und leistungsstarken Schmierstoffen spürbar gestiegen, so dass wir bereits ab September wieder im Normalbetrieb Motiviert und mit Freude loslegen konnten.

An der Stelle möchte ich mich bei allen Kunden und Lieferanten, sowie Tippoil Mitarbeitern bedanken”

Hersteller der Marke TIPP Oil – Made in Germany –

PKW. LKW-Motorenöle, Allzwecköle für Land- und Baumaschinen, Zweirad-Motorenöle, Zweitakt-Motorenöle, Getriebeöle usw.

