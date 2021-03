Tipp Oil unterstützt Sams Obdachlose

Tipp Oil hilft Sozialschwache und Menschen auf der Straße

Tipp Oil der Premium Hersteller für Schmierstoffe und chemische Erzeugnisse mit weltweit ersten Pfandsystem in der Oil Industrie

für Kunststoff Gebinde ,unterstützt Menschen die in schwerer Not sind.

Tipp Oil hatte sich zur Aufgabe gemacht , in den schweren Zeiten durch die Coronapandemie anderen Menschen ein Zeichen der Hoffnung zu geben .

Durch eine Kontaktaufnahme bei Sams Obdachlose, der sich jeden Tag sozial und mit voller Hingabe den Menschen auf der Straße widmet

war Tipp Oil so begeistert gewesen, da sämtliche Spenden privat angeschafft und auch noch frisch gekocht wird um hungrige Menschen zu helfen das wir als Unternehmen die Versorgung an Lebensmitteln, finanzielle Hilfe gewährleisten können.

Geschäftsführer Herr Sebastian Maier tut dies aus Überzeugung anderen Menschen in Not zu helfen sowie aus dem Gottesglauben

was mit Nächstenliebe zu tun hat.

Sams Obdachlosenhilfe ist ein Zeichen dafür, das es noch Menschen auf der Welt gibt die gutes tun.

Außerdem hat Tipp Oil an seinem Umschlag Lager in Bergkamen eine Tiertafel eröffnet, um Menschen zu helfen ,die finanzielle Probleme haben und aufgrund der aktuellen Pandemie die Versorgung der Tiere nicht mehr gewährleistet ist.

Hersteller der Marke TIPP Oil – Made in Germany –

PKW. LKW-Motorenöle, Allzwecköle für Land- und Baumaschinen, Zweirad-Motorenöle, Zweitakt-Motorenöle, Getriebeöle usw.

