Tipps für Führungskräfte vor der Kamera

Führungskräfte vertrauenswürdig im digitalen Rampenlicht

In unserer digitalen Welt, in der persönlicher Kontakt oft ein Luxus ist, rückt das Medium Video immer stärker in den Fokus der Unternehmenskommunikation. Besonders für Führungskräfte bietet es eine einzigartige Plattform, um Nähe zu schaffen und Vertrauen aufzubauen. Doch wie präsentiert man sich als Führungskraft authentisch und überzeugend vor der Kamera?

1. Authentizität statt Perfektion: Es ist ein Trugschluss zu glauben, man müsse vor der Kamera wie ein professioneller Moderator wirken. Viel wichtiger ist es, echt zu sein. Kleine Fehler oder Wiederholungen machen Sie menschlich und nahbar.

2. Vorbereitung ist das A und O: Vermeiden Sie es, Antworten auswendig zu lernen. Bleiben Sie im Gespräch spontan und natürlich. Eine gute Vorbereitung bedeutet, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und dann intuitiv zu reagieren.

3. Körperhaltung und Gestik: Ob im Stehen oder Sitzen, eine aufrechte Haltung unterstützt eine positive Ausstrahlung. Achten Sie darauf, nicht in den Stuhl zurückzusinken, sondern sich leicht nach vorne zu beugen.

4. Ganzheitliche Antworten: Antworten Sie in vollständigen Sätzen, um Missverständnisse und Fehlinterpretationen zu vermeiden. Dies erleichtert auch die Nachbearbeitung des Materials.

5. Nehmen Sie sich Zeit: Eine kurze Denkpause vor der Antwort kann helfen, Ihre Gedanken zu ordnen und eine fundierte Antwort zu geben. Dies erhöht die Glaubwürdigkeit und baut Spannung auf.

In unserem neuesten Video auf YouTube sprechen wir darüber, wie Führungskräfte diese Tipps in der Praxis umsetzen können. Sehen Sie sich das Video an, um ein besseres Verständnis dafür zu bekommen, wie Sie Ihre Präsenz vor der Kamera verbessern können. Eine Hilfe für jede Führungskraft, die im digitalen Zeitalter authentisch kommunizieren möchte.

https://www.youtube.com/watch?v=9wPIp51KGTg

awen VideoSerien.DE hat sich auf VideoSerien mit Customer Centric Content spezialisiert, um Unternehmen beim Aufbau von Aufmerksamkeit und Vertrauen unterstützen zu können. Ziel ist es, dass Inhalte von den Zielgruppen im Verlauf der Customer Journey als interessant und nützlich empfunden werden, statt Werbung, Eigenlob und Selbstdarstellung. Die Fokussierung auf VideoSerien ermöglicht eine kontinuierliche Präsenz und die effiziente Bearbeitung verschiedener Aspekte sowohl in der Redaktion als auch in der Produktion.

