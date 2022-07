Tipps und Tricks vom Profi im geschlossenen Facebook-Gruppe COACH MY RIDE

Trainingsanalyse mit Horst Becker

Bern im Juli 2022 – Der neue Online-Dienst Facebook-Gruppe COACH MY RIDE übertrifft die Erwartungen. Ganz wesentlich zum Erfolg tragen dazu bei: Die Gruppenmitglieder erhalten die Möglichkeit, ihre Reitvideos in die geschlossene Gruppe hochzuladen und sich von Horst Becker und den anderen Gruppenmitgliedern coachen lassen. COACH MY RIDE-Gruppenmitglieder können die alte Lehre der klassischen Dressur und Freiheitsdressur einsetzten. Damit bieten sich völlig neue Chancen, den Bedarf an Blickschulung und Trainingseinblicke abzudecken. Kunden, Mitarbeiter und Geschäftspartner der Equiment GmbH sind von der hohen Innovationskraft ihres Dienstleistungsangebotes überzeugt. Die Internetpräsenz der Equiment GmbH hält weitere viele interessante Details und neueste Informationen bereit: https://www.equiment.eu/de/facebook-gruppe-coach-my-ride-jahresbeitrag.html

Lange versprochen, wurde es vor wenigen Tagen vorgestellt: Das neue Online-Angebot der Equiment GmbH. Es trägt Facebook-Gruppe COACH MY RIDE und stärkt die Konzentration auf das Kerngeschäft. Was sind die besonderen Eigenschaften von Facebook-Gruppe COACH MY RIDE? Die Präsentation beeindruckte Branchenkenner sichtlich. Für Verbraucher bietet Facebook-Gruppe COACH MY RIDE einen besonderen Nutzen. Der große Vorteil: Die Gruppenmitglieder erhalten die Möglichkeit, ihre Reitvideos in die geschlossene Gruppe hochzuladen und sich von Horst Becker und den anderen Gruppenmitgliedern coachen lassen. Damit hebt sich Facebook-Gruppe COACH MY RIDE deutlich von anderen Projekten ähnlicher Art ab. Außerdem bietet Facebook-Gruppe COACH MY RIDE noch weitere Vorzüge: COACH MY RIDE-Gruppenmitglieder können die alte Lehre der klassischen Dressur und Freiheitsdressur einsetzten. Sie lassen kurze Trainingssequenzen von Horst Becker coachen und diskutieren mit den anderen Gruppenmitgliedern. Schon nach den ersten Kundeneindrücken, hagelte es Lob und Anerkennung für das Unternehmen. Die Gruppenmitglieder lernen von anderen Beiträgen und stellen gleich ihre Fragen dazu. Hier kann man mehr über die geschlossene Gruppe “Coach my Ride FB-Gruppe” auf Facebook erfahren: https://www.equiment.eu/de/facebook-gruppe-coach-my-ride-jahresbeitrag.html

“Vielen Dank, doch heute ist der Tag meines Teams, weniger mein eigener”, kommentierte Horst Becker die breite Zustimmung, die er nach der Präsentation von Facebook-Gruppe COACH MY RIDE von vielen Seiten vernahm. Ihm waren nach den intensiven Vorarbeiten des mit Spannung erwartenden Internetprojektes Zufriedenheit und Erleichterung deutlich anzumerken.

Die Equiment GmbH wurde 2002 gegründet und ist mittlerweile Arbeitgeber für 10 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist gut im Markt integriert und das neue Onlineangebot Facebook-Gruppe COACH MY RIDE hebt die Bedeutung von Facebook-Gruppe COACH MY RIDE noch weiter hervor. Der Hauptsitz ist in Bern.

Equiment Gmbh ist fokussiert auf moderne Trainingslehre im Reitsport. Seit Jahren gehört Equiment GmbH zu einem der führenden Experten der Dressur, Doppellonge, Rückenschulung und Freiheitsdressur. Horst Becker ist Autor mehrerer Bücher und Filme zum Thema Pferdeausbildung.

