Tolles Patienten-Feedback für neue Praxis in Krailling

Praxis für Physiotherapie und Personal Training in Krailling auf Wachstumskurs

Vor nicht gerade einmal sechs Monaten erfüllte sich Bilal Zola seinen Traum einer eigenen Praxis für Physiotherapie und Personal Training im Münchener Westen. Heute freut er sich über die zahlreichen positiven Rückmeldungen seiner Patienten und plant den Ausbau von FitSteps-TT!

Ein tolles Angebot, Herzblut und Wohlfühlatmosphäre machen sich bezahlt. Mit seiner Praxis-Neueröffnung trifft Bilal Zola, Physiotherapeut, Manual Therapeut und Personal Trainer, den Nerv der Patienten. Seine Physiotherapie-Praxis in Krailling erhält überwältigendes, positives Feedback – persönlich aber auch über zahlreiche Google-Bewertungen.

Der junge Therapeut freut sich: “Vor rund sechs Monaten haben wir unsere Physiotherapie in Krailling geöffnet. Und Ich bin begeistert, wie gut unsere Dienstleistungen angenommen werden. Wir wurden herzlich willkommen geheißen und unsere Praxisräume sind gut besucht. Ich kann nur sagen: Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen und den freundlichen Empfang!”

Moderne Praxis und breites Angebot

Die liebevoll eingerichteten Räumlichkeiten tragen mit ihrem geschmackvollen und modernen Ambiente maßgeblich zum Erfolg bei. Die Patienten fühlen sich wohl. Und das ist wichtig. Trägt doch der Wohlfühlfaktor erheblich zur Entspannung von Körper und Geist bei – in einer Praxis für Physiotherapie und Personal Training unerlässlich.

Die Patienten vertrauen dem jungen Team, das sich regelmäßig weiterbildet und somit stets mit den neuesten Therapie-Formen arbeitet. Patienten-orientiert bieten die Therapeutinnen und Therapeuten von FitSteps-TT langfristige physiotherapeutische und sportliche Betreuung und dies nicht nur im akuten Fall, sondern auch als vorbeugende Maßnahme von Sport-Verletzungen und alltäglichem Stress.

Mehr Personal für anhaltende Qualität

Schon jetzt besticht FitSteps-TT mit attraktiven Öffnungszeiten und schneller sowie flexibler Terminvergabe. Um diese Vorzüge auch in Zukunft gewährleisten zu können, möchte Bilal Zola nun weitere Therapeutinnen und Therapeuten in sein Team holen. So kann nicht nur der Staus quo erhalten, sondern das Angebot auch ausgebaut werden.

Fitsteps TT steht für “Therapie und Training” in Krailling und im Raum München. Das Angebot reicht von Krankengymnastik, manueller Therapie und Personal Training für Privatpersonen.

Auf der Webseite https://www.fitsteps-tt.com/ werden die Dienstleistungen und die Praxisräume vorgestellt.

Kontakt

Fitsteps TT

Bilal Zola

Bergstraße 48

82152 Krailling

+49 (0) 89871 81081

info@fitsteps-tt.com

https://www.fitsteps-tt.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.