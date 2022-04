Top-Ergebnisse für NTT DATA Business Solutions in der Diamant-Initiative für SAP-Partner 2022

– NTT DATA Business Solutions AG wurde in der Diamant-Initiative als “Midmarket Partner des Jahres 2022″ der SAP Deutschland SE & Co. KG” ausgezeichnet

– Die Tochtergesellschaft Sybit erhält den “Customer Experience – Midmarket Award 2022” der

Bielefeld, 12. April 2022 – Für seine herausragenden Leistungen als SAP-Partner wurde NTT DATA Business Solutions in der Diamant-Initiative für SAP-Partner 2022 als “Midmarket Partner des Jahres” der SAP Deutschland SE & Co. KG” ausgezeichnet. Die Tochtergesellschaft von NTT DATA Business Solutions, Sybit, wurde mit dem “Customer Experience – Midmarket Award 2022” der Award der SAP Deutschland SE & Co. KG honoriert. Darüber hinaus erhalten NTT DATA Business Solutions und Sybit den Status “Fokuspartner” für die Bereiche Discrete Manufacturing & Automotive, Human Experience Management und Customer Experience.

Norbert Rotter, Vorstandsvorsitzender von NTT DATA Business Solutions AG: “Ich freue mich sehr über die deutschen Midmarket Awards der SAP für NTT DATA Business Solutions und Sybit, unserem Tochterunternehmen. Als einer der global führenden Mittelstandspartner entwickeln wir nachhaltige und innovative Lösungen, eng verbunden mit unseren Kunden und der SAP.

Mit diesen Auszeichnungen “Midmarket Partner” und “Customer Experience – Midmarket” würdigt die SAP Deutschland SE & Co. KG SAP-Partner, die sich besonders um die Entwicklung und den Ausbau ihrer Zusammenarbeit mit SAP verdient gemacht haben und Kunden dabei unterstützen, ihr volles Potenzial zu nutzen. Die Diamant-Initiative basiert auf einer als “Diamant-Modell” bezeichneten Bewertungsmatrix von SAP, die fünf Leistungsdimensionen berücksichtigt: Innovation, Expertise, Lösungen, Demand Generation und Joint Partner Revenue in Branchenprojekten.

Diese Auszeichnung unterstreicht die enge Verbundenheit von NTT DATA Business Solutions mit der SAP als einer ihrer leistungsstärksten Partner in Deutschland, wenn es darum geht, Innovationen ganzheitlich umzusetzen und die digitale Transformation der Kunden zukunftsorientiert voranzutreiben. Auch auf globaler Ebene gilt die NTT DATA Business Solutions als eines der erfolgreichsten SAP-Beratungshäuser für den Mittelstand.

#DiamantSAP #SAPPartner

Über NTT DATA Business Solutions

NTT DATA Business Solutions entwirft, implementiert, verwaltet und erweitert SAP-Lösungen kontinuierlich, damit Unternehmen und deren Mitarbeiter sie optimal nutzen können. Dabei greift NTT DATA Business Solutions auf ein herausragendes Know-how für SAP-Lösungen zurück, um das Business seiner Kunden mit den neuesten Technologien zu verknüpfen. Als Teil der NTT DATA Gruppe, globaler strategischer Partner der SAP und mit engen Beziehungen zu anderen Partnern bietet NTT DATA Business Solutions Kunden und Interessenten Zugang zu innovativen Lösungen und Entwicklungen und leistet damit einen wichtigen Beitrag zu Innovationen und zum langfristigen Geschäftserfolg. NTT DATA Business Solutions beschäftigt mehr als 12.000 Menschen in 31 Ländern.

