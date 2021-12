Top Service Auszeichnung für MYFLYER

MYFLYER wurde nach dem TOP-Service Standard des DIQP Deutsches Institut für Qualitätsstandards und -prüfung e.V. die TOP SERVICE (DIQP) Auszeichnung mit der Bewertung “sehr gut” vergeben.

Im Rahmen einer unabhängigen Kundenbefragung nach Standards des DIQP hat MyFlyer bewiesen, einen TOP Service zu bieten und wurde deshalb mit dem Gütesiegel Top Service (DIQP) und der Bewertung “sehr gut” ausgezeichnet.

Grundlage der Auszeichnung war eine durchgeführte Kundenbefragung. Dabei hatten die Kunden des Unternehmens die Gelegenheit, das Serviceangebot des Unternehmens in verschiedenen Bereichen zu bewertet.

Die Auszeichnung “Top Service (DIQP)” wurde im Unterscheid zu anderen Gütesiegeln von der unabhängigen Verbraucherplattform Label-online.de mit der Bewertung als “besonders empfehlenswert” ausgezeichnet. Dabei bewertet die Verbraucherplattform Labels nach einer einheitlichen Matrix. Untersucht wird beispielsweise, welchen Anspruch Labels formulieren, wie unabhängig ihre Vergabe ist, welche Kontrollen vorgesehen sind und wie transparent dieser Prozess für Verbraucher ist. Die Verbraucherplattform wird mit Mitteln des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) gefördert.

“Wir freuen uns über das sehr gute Ergebnis von MYFLYER und gratulieren dem gesamten Team zu diesem sehr guten Ergebnis” sagt Oliver Scharfenberg, der Geschäftsführer von SQC-QualityCert, welche als zuständige Zertifizierungsgesellschaft des DIQP die Zertifizierung begleitet hat.

Der Leiter des Bereiches E-Commerce Benjamin Finzel ergänzt: “Wir freuen uns sehr über das positive Ergebnis der Kundenbefragung und bedanken uns bei unseren Kunden für die Teilnahme an der Befragung und das sehr gute Feedback. Das Ergebnis bestätigt unseren Weg, Kundenservice als wichtigstes Element unserer Onlinedruckerei zu sehen.”

Über die myflyer GmbH:

myflyer.de ist einer Coburger Online-Druckerei mit dem extra plus an Service. Die myflyer GmbH wurde im Jahr 2010 als Online-Druckerei in Sonneberg gegründet und betreut heute einen festen Kundenstamm aus dem deutschsprachigen Raum vom Standort Coburg aus.

Eine kompetente und zudem kostenfreie Hotline mit ausgebildeten Fachkräften, unkomplizierter Support per E-Mail, unser sorgfältig ausgesuchtes Produkt- und Papierportfolio und letztendlich unsere schnellen Lieferzeiten gepaart mit einer fairen Preisgestaltung soll Ihnen als Kunden alles bieten was eine gute Online-Druckerei auszeichnet.

Über die SQC-QualityCert GmbH:

SQC-QualityCert hilft Unternehmen, Fachkräfte zu gewinnen, die Qualität von Waren und Dienstleistungen zu steigern, Kosten zu senken und die Produktivität zu optimieren. SQC-QualityCert ist die Zertifizierungsgesellschaft des DIQP Deutsches Institut für Qualitätsstandards und -prüfung e.V. und bietet Zertifizierungen mit Arbeitgebersiegeln, Servicesiegeln und Nachhaltigkeitssiegeln nach DIQP Standards.

SQC-QualityCert engagiert sich selbst im Umweltschutz und im Bereich Bildung, was den vergebenen Zertifizierungen und Arbeitgebersiegeln weitere Glaubwürdigkeit verleiht. Zudem ist SQC-QualityCert in der Deutschen Gesellschaft für Personalführung e.V. (DGFP) Mitglied. Zahlreiche SQC-QualityCert Zertifizierungen wie auch zahlreiche Arbeitgebersiegel wurden von Label-online.de als “besonders empfehlenswert” deklariert. Interessiert sich ein Unternehmen für eine Zertifizierung, so kann es sich in einem unverbindlichen Erstgespräch mit SQC-QualityCert über mögliche Siegel informieren und Details zum Zertifizierungsablauf erfahren. SQC-QualityCert ist Mitglied in der DGFP – Deutsche Gesellschaft für Personalführung e.V. und engagiert sich zudem in den Bereichen Bildung und Umweltschutz. SQC-QualityCert arbeitet zudem als klimaneutrales Unternehmen.

