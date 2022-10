TQ-Drives lädt ein: Bewerbertag am 12. Oktober in Inning am Ammersee

Zukunftssichere Jobs mit Perspektive und gemeinsamer Mission: Die Revolution der E-Bike- & Robotik-Welt

München, 4. Oktober 2022: Am 12. Oktober lädt die TQ-Group, einer der führenden Technologiedienstleister Deutschlands, zum Bewerbertag am Standort Inning am Ammersee ein. Dort lässt der Geschäftsbereich TQ-Drives Interessierte einen Blick hinter die Kulissen der Entwicklung von Antrieben für E-Bike- und Robotik-Technologien werfen.

Der Bewerbertag bietet die Möglichkeit, die vielseitigen Produkte und unterschiedlichen Arbeitsbereiche von TQ-Drives im Rahmen einer Hausmesse sowie anhand von Gesprächen mit TQ-Experten aus Produktion, Entwicklung und Software kennenzulernen. Bei einer Werksführung können die Teilnehmer*innen die verschiedenen Antriebstechnologien von TQ-Drives sowie die Produktion von Hightech-Innovationsprodukten, wie etwa dem neuen E-Bike-Motor TQ-HPR50 live erleben. Egal, ob für Studenten, Quereinsteiger, Facharbeiter oder Experten – TQ-Drives bietet eine Vielzahl spannender, kaufmännischer sowie technischer Berufsbilder im Bereich Antriebstechnologien.

Der Startschuss für die Veranstaltung am 12. Oktober fällt um 17 Uhr. Weitere Informationen sowie den Link zur Online-Anmeldung gibt es unter:

tq-group.com/inning-bewerbertag

E-Bike-Motoren neu gedacht: Technologie für ein natürliches Fahrgefühl

Seit Mitte des Jahres ist der Geschäftsbereich TQ-Drives besonders in der Bike-Szene in aller Munde. Dank der jahrelangen Erfahrung von TQ in der Entwicklung von Elektromotoren, ist es dem Unternehmen jetzt gelungen, mit dem HPR50-Motor das Fahrgefühl von E-Bikes zu revolutionieren. Der kompakte Motor ist der leichteste, kleinste und leiseste seiner Klasse. Die E-Bikes, in die er integriert ist (z.B. das neue Fuel EXe von Trek), fahren sich und sehen aus wie analoge Fahrräder – nur besser!

Die TQ-Group wurde 1994 als 2-Mann-Unternehmen gegründet und besteht heute aus rund 1.800 Mitarbeitern an 13 Standorten in Deutschland, der Schweiz, den USA, in Ungarn und China. Als einer der größten Technologiedienstleister und Elektronik-Spezialisten in Deutschland realisiert die TQ-Group maßgeschneiderte und innovative Lösungen für die unterschiedlichen Branchen, sowohl im Hardware- wie auch im Softwarebereich – von der Entwicklung, Produktion und weiteren Dienstleistungen bis hin zum Produktlebenszyklusmanagement.

Das bedeutet: TQ bietet Kompetenz, Erfahrung und Weitblick für die Bereiche E²MS, Embedded Module, elektronische Antriebe. Last- und Lademanagement, Automatisierungslösungen, Medizintechnik und Aviation/Avionics. TQ wächst zudem konsequent mit einem vielfältigen Produktportfolio an Eigenprodukten in den wirtschaftlichen aktuellen Megatrends wie Digitalisierung, Robotik, Industrie 4.0, Künstliche Intelligenz, E-Mobilität, Energiemanagement. Beides kombiniert die TQ Group zudem als ODM (Original Design Manufacturer).

Auf Basis des Dienstleistungs- und Lösungsbaukastens werden international kundenspezifische Produkte entwickelt und produziert. Und das alles „Made in Germany“. Im Geschäftsjahr 2021/2022 betrug der weltweite Gesamtumsatz des inhabergeführten Unternehmens über 357 Mio. Euro. Weitere Informationen gibt es unter: www.tq-group.com

