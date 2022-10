eprimo innovativster Energieversorger

DEUTSCHLAND TEST

– Innovationspreis 2022 für grünen Energiediscounter

– 12.000 Unternehmen auf dem Prüfstand

– Mehr als drei Millionen Kundenstimmen ausgewertet

Neu-Isenburg, 4. Oktober 2022. Der Ökostrom- und Ökogasanbieter eprimo ist der innovativste überregionale Energieversorger. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie von DEUTSCHLAND TEST. Mehr als 12.000 Unternehmen standen auf dem Prüfstand, das Magazin FOCUS-MONEY zeichnete die Besten jeder Branche mit dem „Innovationspreis 2022 – Deutschlands innovativste Unternehmen“ aus (Focus 25/2022). Der grüne Energiediscounter eprimo führt die Rangliste der innovativsten Energieversorger an.

Mehr denn je ist Innovationskraft entscheidend für den unternehmerischen Erfolg. Firmen müssen sich fit machen für morgen, mit effizienteren Strukturen und Prozessen sowie zukunftsfähigen Produkten und Services. DEUTSCHLAND TEST hat gemeinsam mit Partnern ermittelt, in welchen Unternehmen die höchste Innovationskraft steckt. Das Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) untersuchte dafür ein Jahr lang mit dem Social-Listening-Verfahren über 400 Millionen Online-Quellen zu mehr als 12.000 Unternehmen in Deutschland. Die Forscher bewerteten mithilfe künstlicher Intelligenz mehr als drei Millionen Kundenaussagen im Netz zu den Themen „Innovationstätigkeit“, „Investitionen“, „Forschung & Entwicklung“, „Produktneuheiten“ und „Technologie“. Jeder der fünf genannten Bereiche ging mit 20 Prozent in die Gesamtwertung ein. Das Ranking erfolgte branchenspezifisch auf einer Skala von 0 bis 100 Punkten. Der grüne Energiediscounter eprimo erhielt 100 Punkte und setzt die Benchmark für alle bundesweit tätigen Energieversorger.

Wir sind eprimo, der energiewendemacher. Als Deutschlands grüner Energiediscounter sind wir kundenstärkster Anbieter für Ökostrom und Ökogas und bringen die Energiewende in über 1,7 Millionen Haushalte. Allen Kunden bieten wir grüne Energie so günstig wie möglich an, denn Bestandskunden stehen bei eprimo genauso im Fokus wie neue Kunden. Wir bieten jedem zahlreiche Möglichkeiten, sich aktiv am Ausbau der erneuerbaren Energien zu beteiligen: Über attraktive Zusatzvergütungen für Prosumer, die Förderung neuer PV-Anlagen mit dem Sonnencent sowie die Beteiligung an Bürgerenergieprojekten werden unsere Kunden zu #energiewendemachern. Damit schaffen wir eine lebenswertere Zukunft durch grüne Energie für alle: individuell, einfach und günstig. Lassen Sie uns in Zukunft gemeinsam die Energiewende vorantreiben. Fürs Klima. Für mich.

