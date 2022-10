Tracking-Tool von Nabenhauer Consulting für den erfolgreichen Markteintritt

So tracken Sie schnell und einfach Leadprovisionen in Verbindung mit Digistore24

Steinach im Oktober 2022 – Vor dem Hintergrund der neuesten Entwicklungen und dem Erreichen der ambitionierten Unternehmensziele ist das Tool „Affilitracking.com“ von Nabenhauer Consulting maßgeblich und zukunftsweisend. Die Onlinemarketer erhalten mit dem Tool „Affilitracking.com“ die Möglichkeit, kurzfristig höhere Umsätze zu erreichen: sie erhalten neue Leads, mit Lead-Provisionen können Vendoren ihre Adresslisten aufbauen, ihre Reputation erhöhen und die Chance erhalten, diesen neu gewonnenen Leads etwas anderes zu verkaufen. Ihre Affiliates werden sie freiwillig und mit vollem Einsatz unterstützen. Mehr über das effiziente Tool „Affilitracking.com“ von Nabenhauer Consulting und Referenzen jetzt im Internet unter: https://www.affilitracking.com

Nabenhaue Consulting ist bekannt für neuartige Angebote. Bislang hat Nabenhauer Consulting über 250 eigene Produkte und über 30 Kundenprodukte erfolgreich beim Markteintritt begleitet. Mit der Einführung des neuen Angebotes blieb das Unternehmen seinem Ruf treu. Mit dem innovativen Tool „Affilitracking.com“ können die Kunden die Idee für das neue Produkt schnell und gezielt umsetzen. Ihre Affiliates bewerben ihre Webinare oder E-Books nach wie vor mit dem gleichen Digistore-Contentlink wie zuvor auch schon. Sie sehen in Affilitracking.com von welchem Affiliaten, über welche Digistore-ID, auf welcher Eintragungsseite ein Lead gekommen ist. Der Lead, den sie unabhängig davon ja in ihrem Newsletter-Verteiler durch die Eintragung jetzt haben, sehen sie nochmals aufgeführt im Affilitracking.com Tool. Mehr über das effiziente Tool von Nabenhauer Consulting und Referenzen jetzt im Internet unter: https://www.affilitracking.com

Das Angebot besticht dadurch, dass die Kunden auf ihrer eigenen Affiliate-Seite die Konditionen, Bedingungen und Regularien ihres Partnerprogrammes festlegen können. Im Affilitracking.com können sie die Statistiken dann ablesen und ihre Auszahlung eigenständig mit ihren Affiliates vornehmen, so wie sie es mit ihren Affiliates zuvor vereinbart haben.

Die Vorteile vom neuen Tool „Affilitracking.com“ liegen auf der Hand: Das Tracking ist Datenschutzkonform, es werden nur die Leads gezählt, welche auf die Dankesseite kommen. Die Kunden entscheiden selbst, ob und was sie vergüten. Jeder Vendor sieht durch die Affiliates für ihn gewonnenen Leads. Jeder Affiliate sieht nur seine vermittelten Leads an alle von ihm unterstützten Vendoren.

Robert Nabenhauer, der Geschäftsführer von Nabenhauer Consulting sagte zu diesem Thema: „Unsere Kunden bekommen mit unserem Tool alles vorhandene Know-How zur Unterstützung kompletter Prozesse. Ausgesprochene Empfehlungen von Affiliates können wesentlich hochwertiger sein als kalter Traffic und vergleichbar günstiger.“

Nabenhauer Consulting kann mit neuen Angeboten ihre Marktanteile weiter festigen. Am Hauptsitz in Steinach werden permanent neue und zukunftsweisende Tools entwickelt.

Nabenhauer Consulting entstand aus der Vision von Gründer Robert Nabenhauer und beschreitet neue Wege in der Beratung. Im Fokus steht die Beratung von Unternehmen, die sich mit umfassenden Konzepten und neuen Wegen für ihren unternehmerischen Erfolg auseinander setzen wollen. Robert Nabenhauer hat sich bereits vielfach als erfolgreicher Buchautor und Unternehmer einen Namen gemacht.

