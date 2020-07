Train Sim World 2 – London unterirdisch erfahren

Die Bakerloo Line mit 25 Stationen als Zugsimulation erkunden

Setzen Sie sich in den Führerstand und übernehmen Sie die Kontrolle über eine der verkehrsreichsten U-Bahnen der Welt, entdecken Sie die Bakerloo-Linie in Train Sim World 2. Der britische Simulationsspiele-Entwickler Dovetail Games hat die Details dieser berühmten Strecke wieder mit großer Hingabe nachgebildet.

Begeben Sie sich in die Dunkelheit von Londons geschäftigem Untergrundbahn-Netz. Besuchen Sie einige der berühmtesten Bahnhöfe Londons und sehen Sie die Stadt aus einer ganz neuen Perspektive.

Die zwischen 1906 und 1915 eröffnete Strecke, die ursprünglich als Baker Street and Waterloo Railway bekannt war, wurde rasch in The Bakerloo Railway umbenannt, da die öffentliche Abkürzung des Namens an Popularität gewonnen hatte. Die Bakerloo-Linie ist eine der verkehrsreichsten Nahverkehrsbahnen der Welt, und die Popularität der Linie ist heute nicht geringer als bei ihrer Eröffnung. Jährlich befördert sie Millionen von Fahrgästen.

Die Bakerloo Line ist 23 Kilometer lang und verfügt über 25 einzigartige Bahnhöfe, von Elephant & Castle im Süden Londons bis Harrow & Wealdstone im Nordosten der Stadt. Sie fährt viele der Wahrzeichen Londons und berühmte Straßen wie Waterloo, Piccadilly Circus, Baker Street und andere an. Es gibt zehn überirdische und 15 unterirdische Bahnhöfe zu entdecken, und die verschiedenen Fahrplandienste und Szenarien in Train Sim World 2 führen den Spieler auf einer Tour durch diese Bahnhöfe, während die gesamte Linie erkundet wird.

Einige Abschnitte der Bakerloo-Linie werden aufgrund der Gesamttiefe unter dem Meeresspiegel als tief beschrieben, was die Fahrkünste des Spielers auf die Probe stellt, während er immer weiter unter die Erde fährt. Vor allem, bei der Strecke vom Oxford Circus zum Piccadilly Circus ist eine gute Kontrolle über den Zug gefragt. Die neue Adhäsionsfunktion in Train Sim World 2 verändert die Art und Weise, wie der Zug nicht nur auf die Bedingungen der Schiene, sondern auch auf die Steigung reagiert. Es wird entscheidend sein, jede Nuance der Strecke zu lernen, um den Bremspunkt für diesen präzisen Pendler richtig einzustellen.

In Train Sim World 2 ist jeder Bahnhof entlang der Strecke sorgfältig bis ins Detail nachgebildet. Hier taucht der Zugsimulationsspieler in die Londoner U-Bahn ein und kann entdecken, wie es ist, diese anspruchsvolle Strecke zu fahren. Die schönen und klassischen Jugendstil-Fliesen der U-Bahn-Stationen wie Piccadilly Circus und Regents Park, die belebten Pendlerknotenpunkten wie Waterloo und Paddington und die Skyline von Nordwest-London sieht man aus dem Führerstand nun aus einer ganz neuen Perspektive.

Sie werden das Vergnügen haben, den kultigen Mark II 1972 durch die Bakerloo-Linie zu fahren. Er trägt die berühmte rote, graue und blaue Lackierung, die ein Synonym für die Londoner U-Bahn ist. Sie ist seit fast 50 Jahren in Betrieb und ist bis in die kleinsten Details – wie den Stoff der Sitze – sofort erkennbar. Setzen Sie sich in den authentisch nachgebildeten Führerstand und erleben Sie die einzigartige Erfahrung, in die weltberühmte Londoner U-Bahn zu fahren.

Dovetail Games nahm 2013 seine Tätigkeit auf. Zuvor firmierte das Unternehmen unter RailSimulator.com Ltd, gegründet 2009 und produzierte und vermarktete anfänglich das PC-Spiel Train Simulator. Heute ist Dovetail Games zuständig für Zug-, Flug- und Angel-Simulationsspiele und entwickelt diese für den PC sowie für marktführende Konsolen. http://www.dovetailgames.com

Firmenkontakt

Dovetail Games / Train Sim World

Mike Richardson

Chatham Maritime 1

MN4 4NT Chatham / Kent

+44 1634 890026

info@dovetailgames.com

http://www.trainsimworld.com

Pressekontakt

GAUSEMEIER PR

Sabine Gausemeier

Pastor-Epke-Straße 10a

33154 Salzkotten

0170 9129601

sabine@gausemeier-pr.de

http://www.gausemeier-pr.de

Bildquelle: Dovetail Games